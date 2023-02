Chung tay giúp hộ nghèo, khó khăn có nhà ở

(Baonghean.vn) - Nghệ An vẫn còn 15.375 hộ nghèo có nhu cầu cải thiện nhà ở. Để đẩy mạnh hơn nữa việc hỗ trợ, giúp đỡ các hộ này “an cư", tỉnh Nghệ An lên kế hoạch tổ chức chương trình vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn vào tối 4/2.

Nhiều hộ nghèo được “an cư”

Ngày 29/10/2022 là một ngày đặc biệt với gia đình bà Vi Thị Tuyết (dân tộc Thái, ở bản Na Án, xã Châu Thành, huyện Quỳ Hợp) và bà Trương Thị Hạ (dân tộc Thổ, ở xóm Đại Thành, xã Văn Lợi, huyện Quỳ Hợp). Trong ngày này, gia đình bà Tuyết và bà Hạ chính thức vào ở trong căn nhà mới do các đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội ủng hộ, xây tặng. Gia đình bà Vi Thị Tuyết và bà Trương Thị Hạ là 2 hộ nghèo, đặc biệt khó khăn. Hai bà sống đơn thân, bị ốm đau lâu năm. Riêng bà Vi Thị Tuyết lại đang nuôi con bị bệnh thiểu năng. Ngôi nhà trước đó của 2 bà bị hư hỏng nặng, xuống cấp nghiêm trọng.

Biết được hoàn cảnh khó khăn và nhu cầu nhà ở của 2 bà, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Quỳ Hợp đã đứng ra kêu gọi các tổ chức, cá nhân chung tay ủng hộ. Trong đó, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đã ủng hộ 50 triệu đồng/nhà để xây dựng nhà đại đoàn kết. Ngoài ra, Ủy ban MTTQ các xã Châu Thành, Văn Lợi và các tổ chức xã hội khác cũng đã hỗ trợ bằng tiền và giúp đỡ thêm ngày công để xây dựng. Cả hai ngôi nhà đều đã hoàn thành sau 3 tháng thi công, mỗi nhà có trị giá từ 120-130 triệu đồng.

Ở huyện Quỳ Hợp, trong năm 2022, không chỉ mỗi 2 gia đình bà Tuyết và bà Hạ có căn nhà ở mới, mà còn rất nhiều hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn khác được hưởng niềm vui “an cư”. Được biết, thực hiện chương trình hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ khó khăn về nhà ở, huyện Quỳ Hợp đã đẩy mạnh cuộc vận động “Vì người nghèo” và huy động các nguồn lực trên địa bàn trong và ngoài tỉnh. Trong năm 2022, toàn huyện hỗ trợ làm mới và sửa chữa nhà ở cho 29 hộ nghèo, hộ cận nghèo với tổng kinh phí 1,48 tỷ đồng; đến cuối năm đã triển khai hỗ trợ làm mới nhà ở cho 5 hộ nghèo với kinh phí 250 triệu đồng.

Chương trình hỗ trợ hộ nghèo cải thiện nhà ở là chủ trương đúng đắn, có tính nhân văn sâu sắc. Ngày 10/10/2019, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An có Thư kêu gọi hỗ trợ người nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cải thiện nhà ở. Ngày 15/10/2019, Thường trực Tỉnh ủy có Thông báo số 1956-TB/TU về Kế hoạch phát động ủng hộ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người có công và hộ nghèo, trước mắt ưu tiên các gia đình có công với cách mạng, hộ nghèo đặc biệt khó khăn không có khả năng lao động (trẻ mồ côi, người khuyết tật, người già neo đơn không nơi nương tựa). Thực hiện kế hoạch, Nghệ An đã tích cực kêu gọi, vận động các tập đoàn kinh tế, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, các nhà hảo tâm như: Tập đoàn Vingroup, Công ty cổ phần Phúc Sơn, hệ thống các ngân hàng (BIDV, Agribank, Vietcombank, Vietinbank),… tham gia hỗ trợ thông qua cầu nối Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An cho biết: Trong giai đoạn 2020 - 2022, thông qua vận động của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể; đặc biệt là vai trò kêu gọi của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, toàn tỉnh đã tiếp nhận tổng kinh phí hỗ trợ cải thiện nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng khác là 172,63 tỷ đồng. Từ nguồn kinh phí hỗ trợ này, Nghệ An đã thực hiện hỗ trợ 4.463 hộ về nhà ở, trong đó có 3.840 nhà xây mới và 623 nhà được sửa chữa.

“Không để ai bị bỏ lại phía sau”

Có thể nói rằng, thời gian qua, chương trình hỗ trợ hộ nghèo cải thiện nhà ở đã được các cấp, ngành, các cơ quan, đơn vị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân Nghệ An tích cực hưởng ứng với tình cảm và trách nhiệm cao; đã góp phần tạo nguồn lực rất quan trọng để chung tay cùng Đảng, Nhà nước hỗ trợ hộ nghèo cải thiện nhà ở, từng bước vươn lên thoát nghèo. Điều rất đáng ghi nhận là vai trò to lớn của cộng đồng doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đã tích cực đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền hỗ trợ hộ nghèo cải thiện nhà ở, với mong muốn “Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Những kết quả đạt được là rất lớn, nhưng thực tế cho thấy số lượng hộ nghèo ở Nghệ An có nhu cầu cải thiện nhà ở vẫn còn nhiều. Thực tế này xuất phát từ việc tỉnh là địa phương có diện tích rộng nhất cả nước, với trên 83% diện tích là đồi núi cao, địa hình dốc và chia cắt, lại thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ nên điều kiện sống của một bộ phận nhân dân còn gặp rất nhiều khó khăn, nhất là về nhà ở. Mặc dù các cấp ủy Đảng, chính quyền đã rất nỗ lực trong công tác giảm nghèo, nhưng đến nay toàn tỉnh vẫn còn trên 108.919 hộ nghèo và cận nghèo, trong đó có trên 9.200 hộ nghèo có nhu cầu hỗ trợ xây mới và trên 6.175 hộ nghèo có nhu cầu hỗ trợ sửa chữa về nhà ở.

Tiếp nối truyền thống tốt đẹp “Tương thân tương ái, giúp đỡ người nghèo”, đầu năm 2023 đến nay, đã có rất nhiều tổ chức, nhà hảo tâm tiếp tục ủng hộ các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn ở Nghệ An cải thiện nhà ở. Đơn cử, vào ngày 08/01/2023, nhóm thiện nguyện Niềm tin và các nhà hảo tâm đã trao nhà đại đoàn kết cho 2 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở huyện Quỳ Châu là gia đình anh Vi Văn Thanh ở bản Kẻ Nính, xã Châu Hạnh và gia đình chị Nguyễn Thị Huệ, bản Đồng Cộng, xã Châu Bình.

Để việc hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An có hiệu quả tốt hơn, trở thành một phong trào sâu, rộng trong hệ thống chính trị - xã hội và cộng đồng, ngày 27/01/2023 vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An đã có Quyết định số 1801- QĐ/TU thành lập Ban Chỉ đạo vận động, hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Đồng chí Thái Thanh Quý – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh là Trưởng Ban Chỉ đạo; các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ là Phó Trưởng Ban chỉ đạo.

Ngay sau đó, ngày 28/01/2023, Thường trực Tỉnh uỷ đã có Công văn số 1676 – CV/TU tổ chức Lễ phát động chương trình vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Theo đó, chương trình đề ra mục tiêu phát huy tốt nội lực của hệ thống chính trị trong tỉnh để hỗ trợ hộ nghèo cải thiện nhà ở, từng bước vươn lên thoát nghèo. Các cấp, ngành, đơn vị cần chủ động đăng ký hỗ trợ, giúp đỡ hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở; không trông chờ ỷ lại các doanh nghiệp, nhà hảo tâm. Chương trình diễn ra trong 3 năm từ 2023-2025 với mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 cơ bản hoàn thành việc xóa nhà ở tạm bợ, dột nát cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh. Lễ phát động sẽ được tổ chức vào ngày 04/02/2023, tại thành phố Vinh.

Để Lễ phát động chương trình vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người nghèo, người khó khăn về nhà ở trên địa bàn diễn ra thành công, hiệu quả, có tác động lan toả. UBND tỉnh Nghệ An đã có công văn hoả tốc số 506/UBND-VX gửi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An và các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh phân công rõ nhiệm vụ.

Để phát huy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, nhằm tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong công tác chăm lo, giúp đỡ gia đình khó khăn cải thiện nhà ở, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ sẽ ban hành Chỉ thị về tăng cường lãnh đạo của các cấp ủy Đảng về giúp đỡ gia đình có hoàn cảnh khó khăn cải thiện nhà ở, trong đó, giao cụ thể trách nhiệm cho các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kêu gọi, vận động. Các huyện/thành/ thị cũng sẽ thành lập Ban Chỉ đạo cấp huyện, cấp xã về vận động, hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Các cấp, ngành sẽ có giải pháp cụ thể để lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình, dự án có liên quan đến nhà ở với nguồn lực xã hội hóa để phát huy có hiệu quả các nguồn lực nhằm thực hiện tốt chương trình cải thiện nhà ở cho hộ nghèo đảm bảo mục tiêu đã đề ra.