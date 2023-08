Chương trình ‘Chiếc cặp yêu thương’ trao 250 suất quà cho học sinh vùng khó của huyện Con Cuông

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Sáng 28/8, tại Trường Tiểu học Thạch Ngàn, huyện Con Cuông, Sở và Công đoàn ngành giáo dục – Hội Khuyến học tỉnh phối hợp với Công ty cổ phần sách và thiết bị trường học tổ chức Chương trình “Chiếc cặp yêu thương” năm học 2023 – 2024.

Ông Đặng Văn Hải - Chủ tịch Công đoàn ngành giáo dục phát biểu tại chương trình. Ảnh: Mỹ Hà

Cùng dự có ông Võ Văn Mai – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Nguyễn Thanh Hiền – Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh và đại diện các phòng, ban liên quan.

Đây là lần đầu tiên Chương trình “Chiếc cặp yêu thương” được triển khai trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Qua đó, ban tổ chức đã trao tặng 250 suất quà, mỗi suất gồm 1 chiếc cặp, 20 cuốn vở và bộ đồ dùng học tập cho 250 học sinh đến từ các trường tiểu học và THCS của xã Thạch Ngàn, huyện Con Cuông. Tổng giá trị các suất quà gần 135 triệu đồng. Bên cạnh đó, chương trình cũng trao tặng 10 triệu đồng cho Trường mầm non Thạch Ngàn.

Đại diện các ban, ngành tặng quà cho Trường mầm non Thạch Ngàn - huyện Con Cuông. Ảnh: Mỹ Hà

Thạch Ngàn là xã đặc biệt khó khăn, trong đó học sinh là người dân tộc thiểu số chiếm gần 90%. Đặc biệt trên địa bàn có hơn 100 học sinh là người dân tộc Đan Lai từ xã Môn Sơn sang tái định cư và sinh sống ở Thạch Ngàn.

Do điều kiện còn nhiều khó khăn, số học sinh thuộc diện hộ nghèo tại các trường học khá đông. Trước thềm năm học mới, nhiều em vẫn chưa có đủ sách, vở và đồ dùng học tập.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Võ Văn Mai trao quà cho các em học sinh. Ảnh: Mỹ Hà

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đặng Văn Hải – Chủ tịch Công đoàn ngành giáo dục cho biết: Từ nhiều năm nay, ngành giáo dục tỉnh nhà luôn quan tâm tới học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh ở các huyện vùng sâu, vùng xa khó khăn. Trong đó, ngoài việc quan tâm đến cơ chế chính sách cho học sinh và giáo viên vùng cao, cơ sở vật chất trường lớp cho các nhà trường, ngành cũng dành những ưu tiên cho học sinh vùng khó.

Đây cũng là lý do vì sao, ngay trong năm đầu tiên triển khai, chương trình “Chiếc cặp yêu thương” đã chọn một địa bàn còn nhiều khó khăn, thiếu thốn.

Những món quà ý nghĩa đã đến với học sinh xã Thạch Ngàn - Con Cuông trong ngày tựu trường. Ảnh: Mỹ Hà

Đây là món quà ý nghĩa mà ngành giáo dục và các đơn vị liên quan muốn gửi tới các em học sinh nhân dịp chuẩn bị bước vào năm học mới. Đồng thời cũng là hoạt động thiết thực nhằm hưởng ứng Tháng khuyến học Nghệ An năm 2023.

Thông qua chương trình này, những người thực hiện mong muốn sẽ kịp thời hỗ trợ các em có đầy đủ sách vở, đồ dùng học tập trước khi bước vào năm học mới. Đồng thời, giúp các em có thêm động lực để vươn lên, vượt qua khó khăn, giành được nhiều thành tích trong học tập.

Trước đó, thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 -2030 trên địa bàn tỉnh Nghệ An”; Công đoàn ngành Giáo dục Nghệ An phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An đã xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình “Chiếc cặp yêu thương” cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2023 – 2028.

Ngày đầu tựu trường của học sinh Trường Tiểu học Thạch Ngàn. Ảnh: Mỹ Hà

Mục đích của chương trình nhằm hỗ trợ, động viên, giúp đỡ về vật chất và tinh thần cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giúp các em khắc phục khó khăn trong cuộc sống để yên tâm học tập và rèn luyện. Thông qua chương trình còn nhằm xây dựng môi trường giáo dục bình đẳng, hạnh phúc, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trên địa bàn toàn tỉnh.

Chương trình sẽ được triển khai từ năm 2023 đến năm 2028 với các đối tượng chính là học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thuộc các cấp học tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Dự kiến, trong mỗi năm, chương trình sẽ trao tối thiểu 250 suất quà cho học sinh, với mỗi suất quà từ 500 –800 nghìn đồng./.