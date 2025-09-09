Quốc tế Chuyên gia Nga: Từ bỏ năng lượng của Nga khiến châu Âu gánh hậu quả Giới chuyên gia cho rằng, Châu Âu sẽ không thể từ bỏ các nguồn năng lượng của Nga cho đến năm 2030.

Các đường ống dẫn khí đốt của Nga. Ảnh: RIA Novosti

Theo RIA Novosti, Trưởng khoa Kinh tế Tài chính của Đại học Quan hệ quốc tế Moska (MGIMO), Tiến sĩ Khoa học Kinh tế Igbal Guliyev đưa ra nhận định, việc châu Âu từ chối hoàn toàn các nguồn năng lượng của Nga không thể xảy ra cho đến năm 2030, và việc chuyển đổi sang dầu khí từ Mỹ sẽ có tác động tiêu cực đến ngành công nghiệp châu Âu.

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ ngày 8/9 tuyên bố Mỹ sẽ dần dần dỡ thắt chặt các biện pháp trừng phạt đối với Moskva, nếu châu Âu tuyên bố sẽ không mua khí đốt và dầu mỏ từ Nga nữa. Các nước châu Âu nên mua khí tự nhiên hoá lỏng (LNG), xăng và nhiên liệu hoá thạch khác của Mỹ để thực hiện các điều khoản của thoả thuận thương mại giữa Mỹ và EU.

"Chúng ta có thể sẽ không chứng kiến được sự từ chối hoàn toàn của châu Âu cho đến cuối thập kỷ này. Chính châu Âu hiểu rõ những hậu quả kinh tế nghiêm trọng mà họ phải gánh chịu. Chúng tôi sẽ quan sát thấy sự gia tăng giá dầu và khí đốt và sự gia tăng thuế quan. Và điều này không chỉ áp dụng cho công dân, mà còn cho cả ngành công nghiệp" – Tiến sĩ Khoa học Kinh tế Igbal Guliyev chia sẻ với RIA Novosti.

Ông Guliyev lưu ý rằng các nước châu Âu trong những năm gần đây đã buộc phải chuyển các nhà máy lớn của họ sang các quốc gia khác có giá năng lượng thấp hơn, bao gồm cả Mỹ.

Ngoài ra, chuyên gia cho rằng châu Âu sẽ không thể thực hiện kế hoạch từ bỏ hoàn toàn các nguồn năng lượng của Nga sớm nhất là vào năm 2027.

Vào đầu tháng 5/2025, Ủy ban châu Âu đã trình bày một lộ trình dự thảo để ngừng nhập khẩu năng lượng của Nga vào EU cho đến cuối năm 2027.

Vào cuối tháng 8, Mỹ và EU tuyên bố rằng họ đã đạt được một thỏa thuận khung về thương mại. Thoả thuận quy định rằng EU sẽ bãi bỏ thuế đối với tất cả các mặt hàng công nghiệp từ Mỹ, trong khi Washington sẽ giữ mức thuế 15% đối với hầu hết các mặt hàng châu Âu. EU cũng dự định mua LNG, các sản phẩm năng lượng hạt nhân, dầu mỏ và hạt nhân trị giá khoảng 750 tỷ đô la từ Mỹ vào năm 2028 và chip AI của Mỹ cho các trung tâm máy tính trị giá ít nhất 40 tỷ đô la. Ngoài ra, có kế hoạch tăng đáng kể việc mua thiết bị quân sự và quốc phòng từ Mỹ.