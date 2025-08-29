Quốc tế Châu Âu thảo luận về khả năng tạo vùng đệm ở Ukraine Kế hoạch hòa bình mà châu Âu đề xuất bao gồm một khu vực phi quân sự rộng 40 km ở Ukraine.

Binh lính Ukraine. Ảnh: Reuters

Theo TASS ngày 29/8, tờ Politico đưa tin cho biết, các nhà lãnh đạo châu Âu đang thảo luận về khả năng tạo ra một vùng đệm rộng 40 km ở Ukraine như một phần của thỏa thuận hòa bình.

Trích dẫn lời 5 nhà ngoại giao, bài báo nhấn mạnh rằng đây là một nỗ lực tuyệt vọng của các nước châu Âu nhằm đảm bảo xung đột ở Ukraine được giải quyết thông qua các sáng kiến ​​có lợi cho Nga. Phương án tạo ra một vùng đệm là một trong những đề xuất mà châu Âu đang cân nhắc trong trường hợp ngừng bắn hoặc giải quyết xung đột lâu dài, bài báo nêu rõ.

"Việc các quan chức châu Âu đang cân nhắc việc cắt đứt một phần lãnh thổ của Ukraine để áp đặt một nền hòa bình mong manh là bằng chứng cho thấy sự tuyệt vọng của các đồng minh NATO trong quá trình tìm kiếm một giải pháp chấm dứt chiến tranh" - Politico viết. Theo ấn phẩm, dường như Mỹ không tham gia vào các cuộc thảo luận này.

"Họ đang cố gắng nắm bắt cơ hội", cựu Phó Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng James Townsend nói với Politico, bình luận về ý tưởng của châu Âu. Trước đây, ông Townsend từng giám sát quan hệ với châu Âu và các đồng minh NATO. "Người Nga không hề sợ châu Âu", cựu quan chức Lầu Năm Góc nhận định.

Theo đánh giá của cựu quan chức này, cả quân đội Anh và Pháp, nếu được triển khai trong vùng đệm nói trên, sẽ không thể ngăn chặn bước tiến của Lực lượng Vũ trang Nga, nếu Moskva thấy cần thiết phải hành động theo cách này.

Bài báo giải thích rằng các nước châu Âu đang thảo luận về phương án chuyển từ 4.000 lên khoảng 60.000 quân đến vùng đệm. Đồng thời, một nguồn tin của Politico cho biết sáng kiến ​​này đã không được xem xét trong cuộc họp trực tuyến của Hội đồng Tham mưu trưởng NATO được tổ chức vào ngày 25/8. Trong số những người tham gia cuộc họp trực tuyến này có Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Dan Kaine và Tư lệnh Tối cao các lực lượng Đồng minh tại châu Âu, Tướng Alexus Grinkevich.

Ngoài ra, Politico cho biết, Châu Âu hy vọng rằng Ukraine sẽ cung cấp phần lớn lực lượng để tạo ra vùng đệm hoặc đảm bảo lệnh ngừng bắn.