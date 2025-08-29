Thứ Sáu, 29/8/2025
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Quốc tế

Châu Âu thảo luận về khả năng tạo vùng đệm ở Ukraine

Mỹ Nga 29/08/2025 09:52

Kế hoạch hòa bình mà châu Âu đề xuất bao gồm một khu vực phi quân sự rộng 40 km ở Ukraine.

Binh li
Binh lính Ukraine. Ảnh: Reuters

Theo TASS ngày 29/8, tờ Politico đưa tin cho biết, các nhà lãnh đạo châu Âu đang thảo luận về khả năng tạo ra một vùng đệm rộng 40 km ở Ukraine như một phần của thỏa thuận hòa bình.

Trích dẫn lời 5 nhà ngoại giao, bài báo nhấn mạnh rằng đây là một nỗ lực tuyệt vọng của các nước châu Âu nhằm đảm bảo xung đột ở Ukraine được giải quyết thông qua các sáng kiến ​​có lợi cho Nga. Phương án tạo ra một vùng đệm là một trong những đề xuất mà châu Âu đang cân nhắc trong trường hợp ngừng bắn hoặc giải quyết xung đột lâu dài, bài báo nêu rõ.

"Việc các quan chức châu Âu đang cân nhắc việc cắt đứt một phần lãnh thổ của Ukraine để áp đặt một nền hòa bình mong manh là bằng chứng cho thấy sự tuyệt vọng của các đồng minh NATO trong quá trình tìm kiếm một giải pháp chấm dứt chiến tranh" - Politico viết. Theo ấn phẩm, dường như Mỹ không tham gia vào các cuộc thảo luận này.

"Họ đang cố gắng nắm bắt cơ hội", cựu Phó Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng James Townsend nói với Politico, bình luận về ý tưởng của châu Âu. Trước đây, ông Townsend từng giám sát quan hệ với châu Âu và các đồng minh NATO. "Người Nga không hề sợ châu Âu", cựu quan chức Lầu Năm Góc nhận định.

Theo đánh giá của cựu quan chức này, cả quân đội Anh và Pháp, nếu được triển khai trong vùng đệm nói trên, sẽ không thể ngăn chặn bước tiến của Lực lượng Vũ trang Nga, nếu Moskva thấy cần thiết phải hành động theo cách này.

Bài báo giải thích rằng các nước châu Âu đang thảo luận về phương án chuyển từ 4.000 lên khoảng 60.000 quân đến vùng đệm. Đồng thời, một nguồn tin của Politico cho biết sáng kiến ​​này đã không được xem xét trong cuộc họp trực tuyến của Hội đồng Tham mưu trưởng NATO được tổ chức vào ngày 25/8. Trong số những người tham gia cuộc họp trực tuyến này có Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Dan Kaine và Tư lệnh Tối cao các lực lượng Đồng minh tại châu Âu, Tướng Alexus Grinkevich.

Ngoài ra, Politico cho biết, Châu Âu hy vọng rằng Ukraine sẽ cung cấp phần lớn lực lượng để tạo ra vùng đệm hoặc đảm bảo lệnh ngừng bắn.

Theo TASS
Copy Link

Bài liên quan

Đọc tiếp

Châu Âu và Ukraine yêu cầu được đảm bảo an ninh từ Mỹ

Châu Âu và Ukraine yêu cầu được đảm bảo an ninh từ Mỹ

Kế hoạch của ông Trump với Nga có thể là 'đòn búa tạ' khiến châu Âu 'lo sốt vó'

Kế hoạch của ông Trump với Nga có thể là 'đòn búa tạ' khiến châu Âu 'lo sốt vó'

Quân đội châu Âu 'yếu hơn một nửa' so với yêu cầu, nhưng vì sao lại muốn ngừng mua vũ khí Mỹ?

Quân đội châu Âu 'yếu hơn một nửa' so với yêu cầu, nhưng vì sao lại muốn ngừng mua vũ khí Mỹ?

Trừng phạt Nga gói thứ 18, châu Âu rơi vào ngõ cụt năng lượng

Trừng phạt Nga gói thứ 18, châu Âu rơi vào ngõ cụt năng lượng

Đọc tiếp

Châu Âu và Ukraine yêu cầu được đảm bảo an ninh từ Mỹ

Châu Âu và Ukraine yêu cầu được đảm bảo an ninh từ Mỹ

Kế hoạch của ông Trump với Nga có thể là 'đòn búa tạ' khiến châu Âu 'lo sốt vó'

Kế hoạch của ông Trump với Nga có thể là 'đòn búa tạ' khiến châu Âu 'lo sốt vó'

Quân đội châu Âu 'yếu hơn một nửa' so với yêu cầu, nhưng vì sao lại muốn ngừng mua vũ khí Mỹ?

Quân đội châu Âu 'yếu hơn một nửa' so với yêu cầu, nhưng vì sao lại muốn ngừng mua vũ khí Mỹ?

Trừng phạt Nga gói thứ 18, châu Âu rơi vào ngõ cụt năng lượng

Trừng phạt Nga gói thứ 18, châu Âu rơi vào ngõ cụt năng lượng

Xem thêm Quốc tế

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Quốc tế
      Châu Âu thảo luận về khả năng tạo vùng đệm ở Ukraine

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO