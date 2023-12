Cổ động viên Sông Lam Nghệ An tại Hà Nội gửi thông điệp ý nghĩa đến đội bóng quê hương

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Các cổ động viên Sông Lam Nghệ An tại miền Bắc đã gửi đi một thông điệp ý nghĩa, để tiếp thêm lửa cho các cầu thủ Sông Lam Nghệ An trong chuyến làm khách đầy khó khăn trước Hà Nội FC vào ngày 10/12.

Chiều 8/12, các cổ động viên Sông Lam Nghệ An tại Hà Nội đã họp bàn để chuẩn bị cho kế hoạch tiếp lửa cho thầy trò huấn luyện viên Phan Như Thuật ở trận đấu gặp Hà Nội FC. Phải rất lâu rồi, những người con xứ Nghệ mới có dịp gặp nhau. Họ nâng niu từng lá cờ của đội bóng, tỉ mỉ tô từng nét chữ trên banner. Với họ, cuộc hành quân đến sân Hàng Đẫy không chỉ là một trận đấu. Đây là nơi họ được thể hiện tình yêu bóng đá, tình yêu đội bóng quê hương, và đặc biệt là sự gắn kết của những người con xa xứ.

Các cổ động viên Sông Lam Nghệ An tại Hà Nội đã họp bàn để chuẩn bị cho kế hoạch tiếp lửa cho thầy trò huấn luyện viên Phan Như Thuật. Ảnh: Hải Hoàng

Anh Trần Anh Dũng - Phụ trách Hội Cổ động viên Sông Lam Nghệ An tại miền Bắc đã tiết lộ về kế hoạch: “Chúng tôi đã họp bàn, phân chia công việc cụ thể cho những ngày tới đây. Hiện tại, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn khoảng 300 cờ nhỏ, 5-6 cờ đại, trống kèn cùng nhiều ruy băng, logo dán cho các cổ động viên. Tuy nhiên, số lượng này còn hơi ít và chúng tôi đã phải huy động thêm từ Hội Cổ động viên Sông Lam Nghệ An tại Vinh mang ra Hà Nội thêm 100-200 cờ nữa. Trước khi tiến vào sân cổ vũ, Hội Cổ động viên cũng lên kế hoạch đi diễu hành qua một số tuyến phố của Hà Nội. Chúng tôi rất mong muốn có thể “phủ vàng” sân Hàng Đẫy tối 10/12 để tiếp thêm lửa cho các cầu thủ”.

Các cổ động viên chuẩn bị những là cờ để cổ vũ cho trận đấu tới. Ảnh: Hải Hoàng

Trong buổi họp bàn chuẩn bị cho trận đấu tới, còn có những cổ động viên rất đặc biệt chia sẻ về hành trình đồng hành của mình, cùng đội bóng quê hương. Bởi với họ, không chỉ là tình yêu bóng đá, mà hơn hết là tình đồng hương, và mỗi lần ra sân là được sống trong bầu không khí náo nhiệt, được nghe tiếng Nghệ là hạnh phúc rồi.

Anh Trần Đình Văn - quê ở Thanh Chương, đã dành ngày nghỉ phép cuối cùng của mình để tụ họp cùng anh em đồng hương chuẩn bị cho màn cổ vũ cho đội bóng ở trận đấu sắp tới, chia sẻ: “Tình yêu bóng đá trong tôi được khơi gợi và nuôi dưỡng từ chính ông nội mình. Từ ngày còn bé, ông dắt tôi đi xem đá bóng ở hết các hội làng, các giải đấu của xã, của huyện. Đồng hành cùng bóng đá quê hương từ nhỏ, dẫu đội bóng có trải qua nhiều thăng trầm, tôi vẫn luôn kiên trì cùng các cầu thủ. Bởi đó không chỉ là tình yêu bóng đá thông thường. Đối với tôi đó còn là tình yêu quê hương, là tình cảm gia đình khăng khít”.

Các cổ động viên đã sẵn sàng ''tiếp lửa'' cho SLNA ở trận đấu tới. Ảnh: Hải Hoàng

Cũng lựa chọn nghỉ phép để đồng hành cùng Hội cổ động viên và các cầu thủ, Anh Xuân Thái quê ở Anh Sơn cho biết: “Tôi đã có thời gian đồng hành cùng các cầu thủ Sông Lam Nghệ An thi đấu trong TP. Hồ Chí Minh. Với tôi, tinh thần cổ vũ của các cổ động viên Sông Lam Nghệ An ở đâu cũng rất máu lửa, rất nhiệt huyết. Nhưng khi tới Hà Nội, tinh thần ấy dường như tăng lên gấp bội. Khi được chứng kiến hình ảnh các con đường rực một màu vàng đổ về sân vận động, khán đài tràn ngập những tiếng hò reo cổ vũ bằng tiếng Nghệ An, tôi thấy dường như được trở về nhà”.

Các cổ động viên viết bằng tay một thông điệp ý nghĩa, để gửi đến các cầu thủ Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Hải Hoàng

Ngoài ra, những cổ động viên nhiệt thành của đội bóng xứ Nghệ còn mong muốn gửi đến các cầu thủ một thông điệp ý nghĩa.

Anh Trần Anh Dũng - Thủ lĩnh tinh thần của các cổ động viên Sông Lam Nghệ An tại miền Bắc chia sẻ đầy tự hào: “Mọi việc đã chuẩn bị xong xuôi. Nhưng chúng tôi muốn gửi đến các cầu thủ một thông điệp thật ý nghĩa. Đây là tấm banner được chúng tôi viết bằng tay. Những câu chữ trên đó cũng thay lời muốn nói của các cổ động viên. Mặc dù mùa giải năm nay, Sông Lam Nghệ An thi đấu chưa được tốt, nhưng chúng tôi mong muốn các cầu thủ chiến đấu hết mình. Cổ động viên Sông Lam Nghệ An sẽ luôn đồng hành cùng các bạn, dù trên sân Vinh hay bất kỳ sân vận động nào khác”.

Thông điệp cổ động viên muốn gửi tới các cầu thủ Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Hải Hoàng

"Một đội bóng thành công không phải tới từ một cá nhân mà là sự đoàn kết của cả đội. Chúng tôi tin các cầu thủ Sông Lam Nghệ An sẽ cống hiến hết mình vì màu cờ sắc áo. Tới sân lần này có thể là một trận đấu khó. Nhưng chúng tôi, những cổ động viên nhiệt thành của Sông Lam Nghệ An luôn tin rằng, đội bóng sẽ thi đấu hết mình. Kết quả dẫu có ra sao chúng tôi vẫn sẽ luôn ở bên các bạn", anh Trần Xuân Quyết (Thanh Chương) cho biết thêm.