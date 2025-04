Thể thao Điểm danh những cái khó của Sông Lam Nghệ An trước chuyến làm khách Thể Công Viettel Mặc dù đang có chuỗi 5 trận bất bại liên tiếp nhưng vẫn có rất nhiều trở ngại cho Sông Lam Nghệ An trong chuyến làm khách đầy khó khăn trên sân Thể Công Viettel.

'Dớp' sân Hàng Đẫy

Do chất lượng mặt cỏ sân Mỹ Đình không đảm bảo nên đội bóng ngành Quân đội đã lựa chọn sân Hàng Đẫy làm sân nhà ở 3 trận đấu cuối mùa. Đây sẽ là thuận lợi cho Thể Công Viettel. Bởi lẽ, lối chơi của đội bóng ngành Quân đội là lối chơi ban bật cự ly ngắn và trung bình, mặt cỏ của sân Hàng Đẫy sẽ giúp cho đoàn quân của huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng dễ dàng hơn trong khâu triển khai bóng.

Mùa giải này Sông Lam Nghệ An đã có trận hòa 1-1 với Công an Hà Nội trên sân Hàng Đẫy. Ảnh tư liệu: VPF

Tuy nhiên, sân Hàng Đẫy là 1 trong những điểm đến đáng ngại nhất của đội bóng xứ Nghệ trong những năm gần đây. Trong 4 trận gần đây nhất làm khách tại sân Hàng Đẫy, Sông Lam Nghệ An chỉ có 1 trận hòa và để thua tới 3 trận. Trận thắng Thể Công Viettel ở vòng đấu cuối cùng mùa giải năm ngoái của đội bóng xứ Nghệ lại là trận đấu được diễn ra trên sân Lạch Tray. Do đó, chuyến làm khách đến sân Hàng Đẫy sắp tới được dự báo sẽ mang đến rất nhiều khó khăn cho thầy trò huấn luyện viên Phan Như Thuật.

Nhất là khi, thành tích trên sân khách mùa giải này của Sông Lam Nghệ An vẫn chưa được cải thiện nhiều. Sau 9 trận hành quân xa nhà, đội bóng xứ Nghệ mới chỉ có được 5 trận hòa và để thua 4 trận. Sông Lam Nghệ An là đội duy nhất chưa có được 1 chiến thắng trên sân khách tại V.League 2024/2025. Vì vậy, đội bóng xứ Nghệ sẽ phải rất nỗ lực mới có thể có được những điểm số khi rời sân Hàng Đẫy.

Nỗi lo hàng thủ

Hàng thủ của Sông Lam Nghệ An đã thi đấu không đến nỗi nào ở những vòng đấu đã qua. Vẫn là lối chơi lăn xả đầy nhiệt huyết của các cầu thủ xứ Nghệ để cố gắng bảo vệ khung thành thủ môn Nguyễn Văn Việt.

Tuy vậy, hàng thủ của Sông Lam Nghệ An đã có những giây phút mất tập trung khiến cho đội nhà đánh rơi những chiến thắng đầy tiếc nuối. Đã 4 trận đấu liên tiếp, đội bóng xứ Nghệ không thể giữ sạch lưới. Trong cả 4 bàn thua này đều có 1 phần lỗi của hàng thủ đội bóng xứ Nghệ. Do đó, người hâm mộ rất lo lắng cho hàng thủ của đội chủ sân Vinh trong chuyến làm khách sắp tới.

Trung vệ Zaracho chạy đua với thời gian để kịp trở lại trong trận đấu tới. Ảnh tư liệu: Xuân Thủy

Đặc biệt khi ngoại binh Sebastian Zaracho chưa chắc kịp bình phục chấn thương để trở lại ở trong trận đấu tới. Điều này sẽ khiến cho hàng thủ Sông Lam Nghệ An thiếu đi 1 chốt chặn đáng tin cậy để khóa chặt những ngòi nổ đáng sợ bên phía Thể Công Viettel.

Trong 5 trận đấu gần đây nhất, Thể Công Viettel đã ghi được 9 bàn thắng. Nổi bật nhất là Khuất Văn Khang, Nguyễn Hữu Thắng và Pedro Henrique. Bộ ba này đã đóng góp 8/9 bàn thắng ghi được của Thể Công Viettel. Vì vậy, Sông Lam Nghệ An cần có được những sự chuẩn bị tốt nhất để có thể hạn chế tối đa sự nguy hiểm của các chân sút bên phía đội bóng ngành Quân đội.

Bản lĩnh tuyến giữa

Sự bổ sung tiền vệ kỳ cựu Hồ Khắc Ngọc đã giúp cải thiện rất nhiều tuyến giữa của Sông Lam Nghệ An. Tuy vậy, 1 mình lão tướng này là chưa đủ để giúp cải thiện bản lĩnh nơi tuyến giữa đội bóng xứ Nghệ. Những trận hòa gần đây đã chứng minh khả năng điều tiết nhịp độ trận đấu không tốt của các tiền vệ Sông Lam Nghệ An.

Hồ Khắc Ngọc và các đồng đội sẽ có 1 trận đấu khó khăn trên sân Hàng Đẫy. Ảnh tư liệu: Xuân Thủy

Đoàn quân của huấn luyện viên Phan Như Thuật đã nhập cuộc rất tốt để có được 1 thế trận chủ động. Kết quả là những bàn thắng mở tỷ số được ghi cho đội bóng xứ Nghệ.

Nhưng, sau bàn thắng đó, Sông Lam Nghệ An dần đánh mất thế trận và để đối phương có được bàn thắng san bằng tỷ số. Thậm chí, nếu chắt chiu hơn, đối thủ hoàn toàn có thể có được những bàn thắng để vươn lên dẫn trước. Do đó, huấn luyện viên Phan Như Thuật sẽ phải có những tính toán để gia cố cho tuyến giữa của Sông Lam Nghệ An trong chuyến làm khách sắp tới.