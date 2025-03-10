Xã hội 'Cô gái một mét' viết nên hành trình gieo mầm nghị lực và lan toả yêu thương Mang trong mình di chứng chất độc da cam, chỉ cao vỏn vẹn một mét và gắn bó với chiếc xe lăn, nhưng chị Đặng Thị Kim Oanh (Kim Oanh Victory, sinh năm 1994, quê Nam Đàn, Nghệ An) chưa bao giờ buông bỏ ước mơ và niềm tin. Chị chọn cách sống có ích, lan tỏa tinh thần “tự lực - tự tin - tự vươn lên”; truyền cảm hứng mạnh mẽ đến cộng đồng.

Vượt lên nghịch cảnh

Gặp Kim Oanh - cô gái có vóc dáng nhỏ bé, chỉ cao vỏn vẹn một mét, tưởng chừng mong manh nhưng lại tỏa ra nguồn năng lượng đặc biệt: Ánh mắt sáng, nụ cười hiền và giọng nói đầy tự tin. Ẩn sau thân hình khiếm khuyết ấy là nghị lực phi thường và khát vọng sống mãnh liệt khiến ai gặp cũng khâm phục.

Kim Oanh Victory tham gia Chương trình "Hình dáng của ý chí" dành cho người khuyết tật. Ảnh: PV

Mang trong mình di chứng chất độc da cam từ bố, nhưng chị Đặng Thị Kim Oanh chưa bao giờ đầu hàng số phận. Trái lại, những hạn chế thể chất trở thành động lực để chị phấn đấu trong học tập, nhiều năm liền đạt thành tích học sinh giỏi và sau đó theo học ngành Công tác xã hội, Trường Đại học Lao động - Xã hội.

Con đường lập nghiệp của chị cũng đầy chông gai. Với thể trạng đặc biệt, việc tìm kiếm một công việc đúng chuyên ngành là thách thức lớn. Sau thời gian bươn chải ở Hà Nội, chị trở về quê, bền bỉ mưu sinh bằng nhiều cách: Bán hàng online, tự học, sáng tạo nội dung trên mạng xã hội… để chứng minh rằng người khuyết tật vẫn có thể sống độc lập và hữu ích.

Thế nhưng, khi cuộc sống tạm ổn định, một biến cố khác lại ập đến: Tổn thương cột sống, thoái hóa khớp, khiến đôi chân mất cảm giác, buộc chị gắn bó với chiếc xe lăn. Đó là cú sốc lớn với một cô gái trẻ nhiều hoài bão. Nhưng thay vì gục ngã, chị chọn bước tiếp bằng niềm tin và tinh thần lạc quan, tự nhủ: “Tôi không được chọn số phận sinh ra, nhưng tôi có thể chọn cách bước đi sao cho ý nghĩa!”

Khát vọng khẳng định giá trị bản thân thôi thúc chị “mở lòng” kết nối với cộng đồng những người bạn cùng cảnh ngộ. Chị tham gia Chi hội Người Khuyết tật Nam Đàn, và cùng hội viên đã khởi xướng nhiều chương trình thiện nguyện: Gây quỹ hỗ trợ người khó khăn, tặng bánh trung thu cho trẻ em, hay giúp các thành viên xây dựng thương hiệu cá nhân trên nền tảng số.

Chị luôn tích cực đi đầu trong các đợt bán hàng gây quỹ giúp đỡ hội viên hoàn cảnh khó khăn của CLB Người khuyết tật Tự Lực Nam Đàn. Ảnh: PV

Đầu năm 2025, trên cơ sở Chi hội Người khuyết tật, Câu lạc bộ Tự lực Người Khuyết tật Nam Đàn được thành lập, chị Đặng Thị Kim Oanh giữ vai trò Phó Chủ tịch CLB nhanh chóng trở thành điểm tựa tinh thần, lan tỏa thông điệp “Tự lực – Tự tin – Tự vươn lên”, là nơi để mỗi hội viên được kết nối, khẳng định năng lực và tìm thấy giá trị của chính mình. Trong mỗi buổi sinh hoạt, chị Oanh luôn mang đến sự sẻ chia ấm áp, tiếp thêm nghị lực và niềm tin sống cho mọi người.

Hành trình lan tỏa nghị lực và yêu thương

Người khuyết tật luôn phải đối diện với muôn vàn khó khăn trong cuộc sống. Việc tìm kiếm việc làm hay một sinh kế ổn định, vốn đã là thử thách lớn, bởi thể trạng hạn chế khiến họ khó hòa nhập, thu nhập bấp bênh và nguy cơ tái nghèo cao. Không ít gia đình còn oằn mình gánh thêm áp lực tinh thần và kinh tế khi vừa chăm lo cuộc sống hằng ngày, vừa đồng hành cùng người thân khuyết tật.

Thấu hiểu nỗi niềm ấy, chị Kim Oanh cùng Ban lãnh đạo Câu lạc bộ Tự lực Người Khuyết tật Nam Đàn đã tìm tòi mô hình sinh kế phù hợp cho hội viên. Với phương châm “Cho cần câu – Trao sinh kế”, chị và các cộng sự lặn lội đi nhiều nơi, tham quan, học hỏi thực tế để tìm ra hướng đi thiết thực nhất.

Chị Oanh cùng đại diện CLB Tự lực Người Khuyết tật Nam Đàn phối hợp với Hoàng Gia Phát Group khảo sát hộ gia đình được chọn để hỗ trợ giống gia cầm, để thực hiện thí điểm dự án. Ảnh: PV

Sau nhiều trăn trở, CLB đã chọn mô hình chăn nuôi gia cầm để tận dụng được vườn nhà, có sự hỗ trợ của gia đình và phù hợp với điều kiện sức khỏe của hội viên. Đảm nhận vai trò điều phối, chị Oanh không chỉ góp công sức mà còn gửi trọn tâm huyết. Từ chính câu chuyện nghị lực của mình, chị khơi dậy niềm tin sống tích cực và kêu gọi sự đồng hành của doanh nghiệp, mạnh thường quân.

Cơ duyên đưa chị gặp anh Hoàng Nguyễn Trọng Dũng - Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Thương mại Hoàng Gia Phát. Trân trọng nghị lực và những đóng góp của chị, anh đã quyết định đồng hành, ủng hộ dự án. Theo đó, Hoàng Gia Phát sẽ phối hợp CLB tổ chức các buổi tập huấn kỹ thuật và hỗ trợ gà, ngan giống cho những hội viên có hoàn cảnh khó khăn; đặt nền móng cho một mạng lưới hỗ trợ chăn nuôi và tiêu thụ sản phẩm tại nhiều địa phương trong tỉnh.

Mô hình chăn nuôi gia cầm cho hội viên khuyết tật Nam Đàn đang dần thành hình, mở ra hy vọng về một sinh kế bền vững, giúp họ giảm bớt sự phụ thuộc, đồng thời thắp lên niềm tin và trở thành điểm tựa tinh thần để vững bước trong cuộc sống. Với Hoàng Gia Phát, đây không chỉ là hoạt động thiện nguyện, mà còn là sự tiếp nối triết lý “thiện điền gia phát” - gieo hạt lành, lan tỏa giá trị nhân văn đến cộng đồng.

Chị Kim Oanh Victory là 1 trong 20 gương mặt tham gia chương trình "Lãnh đạo nữ khuyết tật Việt Nam 2025". Ảnh: PV

Với Kim Oanh Victory, dự án là “đứa con tinh thần” gửi gắm khát vọng và niềm tin. Gắn bó triết lý sống “Thiên đạo thù cần -Trời không phụ người biết cố gắng” và “Thiên nhẫn”, chị đã biến ước mơ thành hiện thực. Câu chuyện nghị lực của chị là minh chứng rằng hạnh phúc không đến từ sự ưu ái của số phận, mà từ chính sức mạnh biết biến nghịch cảnh thành động lực để sống và lan tỏa yêu thương. Với những nỗ lực bền bỉ và phi thường, mới đây chị Kim Oanh Victory đã được vinh danh là một trong 20 gương mặt tiêu biểu tham gia Chương trình “Lãnh đạo nữ khuyết tật Việt Nam 2025”./.