Cơ hội việc làm và những ưu đãi công nhân tại các Khu công nghiệp Nghệ An

Để thu hút, tuyển dụng đủ lao động phục vụ phát triển sản xuất – kinh doanh, các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn Nghệ An đã đưa ra nhiều chính sách ưu đãi đối với người lao động. Cùng đó, chính quyền, các sở, ngành cũng vào cuộc tích cực, đồng hành để đảm bảo hài hòa trong mối quan hệ giữa người lao động với doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Nguyên Nguyên - Đoàn Oanh • 06/02/2025

Sự kiện "Ngày hội việc làm", đợt 1 năm 2025 được tổ chức vào ngày 08/2/2025 tại KCN VSIP - Hưng Nguyên - Nghệ An đang thu hút nhiều sự quan tâm của nhân dân. Đây là sự kiện mở đầu cho chiến dịch tìm kiếm hơn 42.300 lao động của các doanh nghiệp ở KCN VSIP trong năm 2025.

Để thu hút, tuyển dụng đủ lao động phục vụ phát triển sản xuất - kinh doanh, các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn Nghệ An đã đưa ra nhiều chính sách ưu đãi đối với người lao động. Chính quyền, các sở, ngành cũng vào cuộc tích cực, đồng hành để đảm bảo hài hòa trong mối quan hệ giữa người lao động với doanh nghiệp, nhà đầu tư.

TT

TÊN DOANH NGHIỆP

NHU CẦU TUYỂN DỤNG NĂM 2025 (người)

1

LUXSHARE – ICT (NGHỆ AN)

33.000

2

EVERWIN

4.840

3

RADIANT OPTO-ELECTRONICS

1.110

4

MATSUOKA

1.000

5

SANGWOO

590

6

GIFT STORY

503

7

INNOVATION PRECISION

430

8

GAIWACH

215

9

TOP GOAL

210

10

GREAT LONGVIEW

104

11

BEST PACIFIC

100

12

CURRENT POWER

57

13

JTEC NGHỆ AN

40

14

TIANNENG

30

15

KELI MOTOR

20

16

TAIHING

18

17

FOOD 1.6

33

TỔNG

42.300



* Phổ biến nhu cầu tuyển dụng lao động đến từng khu dân cư

(Ông Nguyễn Hữu Hà - Phó Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên)

Ông Nguyễn Hữu Hà - Phó Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên. Ảnh: NN

Huyện Hưng Nguyên là địa bàn trọng điểm được VSIP chọn “đóng đô”, khởi đầu cho nhiều dự án của tập đoàn này trên địa bàn Nghệ An. Những năm qua, bình quân mỗi năm, có 2.000 lao động ở huyện Hưng Nguyên tìm được việc làm ở KCN VSIP. Cao điểm, năm 2023, có hơn 3.000 lao động được tuyển dụng vào làm việc ở KCN VSIP.

Đầu năm 2025, đơn vị phối hợp với Ban quản lý KKT Đông Nam, KCN VSIP và các đơn vị khác tổ chức “Ngày hội việc làm, đợt 1” vào ngày 08/2/2025 (tức 11 tháng Giêng âm lịch). Tham gia sự kiện này, huyện đã phổ biến thông tin đến người dân bằng nhiều hình thức, trong đó, có thông báo trên loa phóng thanh từng thôn, xóm. Huyện cũng chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức cho lao động có nhu cầu tham gia “Ngày hội việc làm, đợt 1” đăng ký và bố trí phương tiện cho lao động (nếu có nhu cầu) đến tham gia ngày hội.

* Thưởng 3.000.000 đồng cho mỗi công nhân mới vào công ty

(Ông Jun Huyn Soo - Tổng Giám đốc Công ty Sangwoo Nghệ An)

Ông Jun Huyn Soo - Tổng Giám đốc Công ty Sangwoo Nghệ An. Ảnh: Đoàn Oanh

Công ty Sangwoo có vốn đầu tư 100% từ doanh nghiệp Hàn Quốc, hiện đang hoạt động trong KCN VSIP Nghệ An. Để đẩy mạnh sản xuất, năm 2025, chúng tôi cần tuyển 1.000 công nhân chuyên ngành may mặc ở 11 vị trí công tác khác nhau. Nếu ai giới thiệu công nhân vào làm tại công ty sẽ được thưởng 500.000 đồng. Còn công nhân vào làm tại công ty sẽ được thưởng 3.000.000 đồng/người (trả trong 3 tháng liên tục, mỗi tháng 1.000.000 đồng).

Chúng tôi luôn coi trọng, đánh giá cao vai trò quan trọng của công nhân lao động. Chính vì vậy, ngoài chế độ tiền lương theo quy định của pháp luật và thỏa thuận với người lao động theo từng vị trí công tác, công ty áp dụng nhiều chế độ ưu đãi cho công nhân. Đặc biệt, công ty có xe đưa đón công nhân đi làm ở nhà máy ở Thanh Chương, Nam Đàn. Hiện nay, mức thu nhập của công nhân tại công ty từ 7.000.000 – 15.000.000 đồng/người (tùy từng vị trí công tác).

Người lao động ngành may có thể liên hệ trực tiếp công ty theo địa chỉ: Số 3, đường số 2, KCN VSIP Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An. Điện thoại: 02383209239; mail: tuyendungsangwoo@gmail.com.

* Có Ký túc xá cho người lao động ở miễn phí

(Ông Hoàng Khắc Thanh - Chuyên viên tuyển dụng, Công ty Luxshare – ICT Nghệ An)

Công ty Luxshare – ICT Nghệ An hoạt động lĩnh vực điện, điện tử, hiện có gần 11.000 lao động đang làm việc với mức thu nhập từ 7.000.000 – 30.000.000 triệu đồng/tháng (tùy từng vị trí công tác). Hiện nay, ngoài mức lương theo quy định, hàng tháng, công ty còn chi trả thêm cho công nhân, người lao động thêm những khoản cụ thể như sau: Phụ cấp nhà ở 300.000 đồng/người; Phụ cấp xăng xe 300.000 đồng/người; Tiền thưởng chuyên cần 300.000 đồng/người chuyên cần; Thưởng thâm niên 200.000 - 500.000 đồng/người; Hỗ trợ tiền ăn từ 676.000 - 1.170.000 đồng/người. Đặc biệt, công ty có Khu ký túc xá cho công nhân có nhu cầu ở miễn phí với đầy đủ tiện nghi và một số chế độ khác theo quy định.

Hoạt động văn hóa, văn nghệ của công nhân Công ty Luxshare dịp đón chào năm mới 2025. Ảnh: Đoàn Oanh

Năm 2025 và những năm tới, công ty đang cần tuyển hơn 33.000 lao động ở các lĩnh vực: Hành chính, nhân sự, thu mua, xuất nhập khẩu, kế toán, kỹ sư… và các vị trí khác. Người lao động có thể liên lạc với công ty qua Hotline tuyển dụng nhân viên: 0339.235.266; Hotline tuyển dụng công nhân: 0985.896.693.

* Cơ hội cho lao động từ 18 - 50 tuổi

(Ông Vi Văn Dương - Trưởng phòng Nhân sự, Công ty TNHH may An Nam Matsuoka)

Công ty TNHH may An Nam Matsuoka hoạt động trong lĩnh vực may mặc đang cần tuyển trên 2.000 lao động trong năm 2025. Hoạt động trong lĩnh vực may, nên chúng tôi sẵn sàng tuyển lao động trong độ tuổi từ 18 – 50 tuổi. Đặc biệt, công ty sẵn sàng đào tạo nghề và trả lương cho người lao động chưa có tay nghề với mỗi tháng từ 5.500.000 đồng trở lên.

Ông Vi Văn Dương - Trưởng phòng Nhân sự, Công ty TNHH may An Nam Matsuoka. Ảnh: Đoàn Oanh

Công nhân hiện đang làm việc tại Công ty TNHH may An Nam Matsuoka có thu nhập từ 7.500.000 – 10.000.000 triệu đồng/tháng và được nhân tổng phụ cấp/trợ cấp từ 1.385.000 đồng trở lên; Thưởng năng suất 500.000 - 2.000.000 đồng; Thưởng Tết 1,5 tháng lương cơ bản + Phụ cấp/trợ cấp. Công ty cũng hỗ trợ xe buýt đi làm, hỗ trợ thuê nhà trọ; Hỗ trợ lao động có con nhỏ, hỗ trợ lao động nữ. Đặc biệt, công ty không tổ chức làm đêm, không làm ngày Chủ nhật, được nghỉ lễ và sử dụng điều hòa trong không gian làm việc.

Người lao động có thể liên hệ theo địa chỉ: Đường Dân Chủ - KCN VSIP Nghệ An, xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An; SĐT: 096 3259159. Đầu mối liên hệ ông Vi Văn Dương - Trưởng phòng Nhân sự - SĐT: 0332431215.

* Cam kết tạo điều kiện cho người lao động yên tâm làm việc

(Bà Nguyễn Thị Trang - Phụ trách nhân sự - Công ty TNHH công nghệ Everwin Precision Nghệ An - SĐT: 0396 454 695)

Nhà máy công nghệ Everwin Precision do Công ty TNHH Công nghệ Everwin Precision (Việt Nam) đầu tư tại Khu Công nghiệp VSIP Nghệ An, xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên chuyên sản xuất linh kiện điện tử, thiết bị truyền thông và các sản phẩm điện tử dân dụng.

Hiện đơn vị đang đẩy mạnh thực hiện giai đoạn 2 và 3 của dự án, cần tuyển 4.840 công nhân lĩnh vực điện, điện tử. Mức lương cơ bản từ 4.000.000 – 9.500.000 triệu đồng/người/tháng. Bên cạnh đó, công ty cam kết chi trả thêm cho người lao động phụ cấp ăn trưa, hỗ trợ thuê nhà ở, đi lại, thưởng chuyên cần và các chế độ khác theo quy định. Nhà máy có Ký túc xá đầy đủ tiện nghi miễn phí cho người lao động.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Tập đoàn Everwin, VSIP Nghệ An, huyện Hưng Nguyên khởi công dự án tại Nghệ An năm 2022. Ảnh tư liệu: Phạm Bằng

Chúng tôi cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho người lao động yên tâm làm việc lâu dài tại nhà máy. Địa chỉ liên hệ: Số 1, đường Dân Chủ, Khu công nghiệp VSIP Nghệ An, Xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

* Hy vọng có đủ nguồn lao động cho doanh nghiệp

(Bà Lê Nguyễn Diệu Linh - Trưởng phòng chăm sóc khách hàng, Công ty TNHH VSIP Nghệ An)

Khu công nghiệp VSIP Nghệ An đã thu hút 56 dự án đầu tư (trong đó có 35 dự án FDI. Hiện nay, có 34 dự án đã đi vào hoạt động bước đầu tạo việc làm cho gần 23.000 lao động, 7 dự án đang xây dựng nhà máy và 15 dự án khác đang lên kế hoạch xây dựng trong các năm tới.

Dự kiến khi toàn bộ các nhà máy đi vào hoạt động sẽ tạo việc làm cho khoảng 70.000 lao động. Các ngành nghề thu hút đầu tư chính, bao gồm: điện, điện tử & cơ khí chính xác; hợp kim; nhà xưởng cho thuê và dịch vụ kho vận; may mặc và phụ kiện; các ngành khác bao gồm vật liệu xây dựng và nội thất, linh kiện ô tô, hàng tiêu dùng, thực phẩm, hóa chất, viên nén sinh khối, bao bì,...

Bà Lê Nguyễn Diệu Linh - Trưởng phòng chăm sóc khách hàng, Công ty TNHH VSIP Nghệ An. Ảnh: Đoàn Oanh

Chúng tôi thường xuyên tổ chức các buổi trao đổi, gặp gỡ trực tiếp với các doanh nghiệp để nắm bắt nhu cầu tuyển dụng, từ đó đưa ra những giải pháp tối ưu và phù hợp nhất như tổ chức các ngày hội tuyển dụng; kết nối doanh nghiệp với các cơ sở trường đại học, trường nghề. Qua đó, giúp doanh nghiệp tiếp cận trực tiếp với nguồn nhân lực tiềm năng, đồng thời cung cấp cho người lao động thông tin rõ ràng về các cơ hội nghề nghiệp trong khu công nghiệp. Chúng tôi hy vọng các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp VSIP sẽ nhanh chóng tìm đủ nguồn lao động để thúc đẩy tiến độ và thành công của các dự án.

* Xây dựng mối quan hệ hài hòa giữa người lao động với doanh nghiệp

(Ông Vi Ngọc Quỳnh - Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH)

Để hỗ trợ các doanh nghiệp tuyển đủ lao động, Sở Lao động, TB&XH chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh thường xuyên cập nhật thông tin tuyển dụng của các doanh nghiệp, tổ chức tư vấn giới thiệu việc làm, các sàn giao dịch việc làm trực tiếp, trực tuyến; ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tư vấn, kết nối việc làm cho người lao động vào làm việc tại các đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Hiện, mỗi tuần, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh tổ chức 1 cuộc tư vấn online, giới thiệu việc làm và nhiều hoạt động tư vấn trực tiếp.

Hiện nay, cơ hội tìm việc của người lao động Nghệ An ngay trên địa bàn tỉnh rất nhiều. Sở phối hợp với các địa phương, doanh nghiệp, tổ chức các hoạt động giao dịch việc làm nhằm kết nối cung cầu lao động phù hợp với từng địa bàn. Cùng đó, đề xuất các bên liên quan tạo điều kiện cho người lao động nắm bắt thông tin về việc làm, thị trường lao động, từ đó định hướng được nghề nghiệp và lựa chọn ngành nghề phù hợp với khả năng và nguyện vọng.

Ông Vi Ngọc Quỳnh - Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH. Ảnh NN

Đặc biệt, Sở cùng các ngành liên quan thường xuyên tham mưu với tỉnh và đề xuất với các doanh nghiệp triển khai nhiều giải pháp xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định theo nội dung Đề án số 26-ĐA/TU ngày 03/07/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phòng ngừa và giải quyết đình công không đúng trình tự, thủ tục pháp luật quy định trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2023 – 2025, tính đến năm 2030. Mục tiêu xuyên suốt là đảm bảo sự hài hòa trong mối quan hệ giữa người lao động và các doanh nghiệp, nhà đầu tư để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.