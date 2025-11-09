Pháp luật Cơ quan nào tiếp nhận phản ánh về nguy cơ tai nạn, sự cố tai nạn lao động từ tháng 7/2025? Cơ quan nào tiếp nhận phản ánh về nguy cơ tai nạn, sự cố tai nạn lao động từ ngày 01/7/2025? Vấn đề quan tâm của ông Hồ Văn Hàm (xã Quỳnh Tam, Nghệ An).

Trả lời: Căn cứ theo quy định tại Điều 9, Nghị định 128/2025/NĐ-CP về phân quyền nhiệm vụ quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động như sau:

Nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 6 và Điều 19 của Luật an toàn, vệ sinh lao động 2015 do Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện, gồm:

1. Nhận thông báo của người lao động về nguy cơ mất an toàn lao động tại nơi làm việc trên địa bàn để có biện pháp ngăn chặn kịp thời các hành vi gây mất an toàn, vệ sinh lao động theo quy định tại điểm c, khoản 4, Điều 6, Luật an toàn, vệ sinh lao động 2015;

2. Nhận thông báo của người sử dụng lao động khi xảy ra sự cố gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng, ứng cứu khẩn cấp và có biện pháp xử lý kịp thời theo quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 19, Luật an toàn, vệ sinh lao động 2015;

3. Chủ động có biện pháp ứng phó ngay khi xảy ra sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng liên quan đến nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh tại địa phương và kịp thời báo cáo Sở Nội vụ theo quy định tại điểm c, khoản 2, Điều Luật an toàn, vệ sinh lao động 2015.

Như vậy, Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền thực hiện tiếp nhận phản ánh về nguy cơ tai nạn, sự cố tai nạn lao động.

Trình tự, thủ tục thực hiện tiếp nhận phản ánh về nguy cơ tai nạn, sự cố tai nạn lao động như sau:

Khi nhận được thông báo của người lao động và người sử dụng lao động, Ủy ban nhân dân cấp xã phải kịp thời bố trí nhân sự và thực hiện biện pháp kỹ thuật phù hợp để ngăn chặn, ứng cứu khẩn cấp nguy cơ mất an toàn lao động tại nơi làm việc trên địa bàn.

Lưu ý: Trường hợp vượt quá thẩm quyền thì Ủy ban nhân dân cấp xã báo cáo với Sở Nội vụ và đề nghị hỗ trợ kỹ thuật của các cơ quan, tổ chức chuyên môn phù hợp trên địa bàn.