'Cõi thiêng' đất Nghệ tỏa rạng nghĩa tri ân

(Baonghean.vn) - Cuối tháng Bảy, trung tâm huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An đông đúc, nhộn nhịp hơn thường ngày. Các tuyến đường rực rỡ cờ hoa, Quốc kỳ Việt Nam, Quốc kỳ Lào phấp phới tung bay trước gió. Những chuyến xe khách đến, khách đi cũng nhiều hơn… Tất cả cùng hướng về đích chung là Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào, nơi diễn ra Lễ hội “Uống nước nhớ nguồn”.

Mạch nguồn tri ân

Khuôn viên Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào được trang hoàng lộng lẫy đủ sắc màu, mỗi ngôi mộ được cắm một lá Quốc kỳ của hai nước cùng những đóa hoa tươi thắm như tình đất, tình người. Đường đi lối lại luôn sạch - đẹp, khói hương hòa quyện cùng hương thơm các loài hoa càng tôn thêm vẻ linh thiêng của không gian lễ hội. Dòng người về dâng hoa, dâng hương và viếng mộ liệt sĩ mỗi lúc một nhiều, gồm các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, thân nhân liệt sĩ và người dân trong vùng.

Theo Ban quản lý Nghĩa trang, mỗi ngày có đến hàng trăm đoàn khách đến dâng hoa, dâng lễ và dâng hương, chưa kể hàng nghìn người đến từ khắp mọi miền. Vì dịp này ai cũng muốn dâng nén tâm hương trước anh linh các Anh hùng, liệt sĩ đã không quản máu xương, hy sinh vì cuộc sống hòa bình, độc lập…

Bà Trần Thị Thu - người dân xã Thạch Sơn (Anh Sơn) tâm sự: “Đến với Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào trong những ngày diễn ra Lễ hội “Uống nước nhớ nguồn”, tôi vô cùng xúc động trước tấm lòng thành kính, chân thành và biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh của các Anh hùng, liệt sĩ. Vì thế, dịp này tôi thường đưa các cháu đến đây dâng hương, qua đó giáo dục đạo lý “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc”.

Dòng người về Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào có nhiều người là thân nhân các liệt sĩ đang yên nghỉ tại đây. Về đây dịp kỷ niệm ngày Thương binh - liệt sĩ và Lễ hội “Uống nước nhớ nguồn”, trước không gian linh thiêng, bao người đã không nén được niềm xúc động.

Ông Nguyễn Bá Viễn (SN 1942) ở Vạn Phúc, Hà Đông (Hà Nội) có người bạn đồng niên Triệu Quang Tường, hy sinh năm 1971 tại Lào. Tìm hiểu qua đơn vị và đoàn quy tập, ông được biết phần mộ liệt sĩ Tường đã được cất bốc về đây và nằm trong số mộ liệt sĩ thuộc diện “chưa biết tên”.

Hàng chục năm nay, vào dịp Lễ hội “Uống nước nhớ nguồn”, ông Viễn lại sửa soạn hương lễ vào dâng hương. Chưa biết mộ bạn ở vị trí nào, ông đành đứng khấn bốn phương rồi lần lượt thắp cho từng ngôi mộ “chưa biết tên” với mong muốn may mắn sẽ đến khi thắp đúng phần mộ của bạn.

“Dẫu chưa xác định được mộ người bạn thân từ thuở nhỏ nhưng mỗi khi vào viếng nghĩa trang, tôi thực sự yên tâm khi thấy tất cả các phần mộ đều được chăm sóc chu đáo. Xin cảm ơn những người quản trang và người dân huyện Anh Sơn, người dân Nghệ An đã thay mặt nhân dân cả nước tận tâm chăm sóc hương hồn các liệt sĩ an nghỉ tại đây!”. Ông Nguyễn Bá Viễn - Vạn Phúc, Hà Đông (Hà Nội).

Cũng vượt chặng đường hơn 400 km, Hoa khôi Hà Nội Vũ Thu Trà My đã đến với mảnh đất miền Tây Nghệ An để dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào. Từ nhiều năm trước, chị đã nghe kể nhiều về nghĩa trang liệt sĩ rộng lớn và lễ hội mang đậm ý nghĩa nhân văn được tổ chức vào dịp 27/7 hàng năm.

Hoa khôi Hà Nội chia sẻ: “Đến đây, tôi vô cùng xúc động trước tấm lòng của tất cả mọi người đối với các anh linh liệt sĩ. Từ các cụ già đến em nhỏ đều tìm về và cung kính dâng hương, các cấp chính quyền đã hết sức nỗ lực trong công tác tổ chức lễ hội tưởng niệm những người ngã xuống vì Tổ quốc…”.

Trong dòng mạch tri ân, về với lễ hội, tất cả mọi người đều thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng, liệt sĩ. Đây là dịp để Đảng, Nhà nước và toàn thể nhân dân tiếp tục thể hiện tấm lòng tri ân đối với những người đã hy sinh vì nghĩa vụ quốc tế cao cả, vì hạnh phúc nhân dân hai nước Việt Nam - Lào.

Qua đó, phát huy tinh thần yêu nước, trọng đạo lý, giàu hiếu nghĩa, củng cố và bồi đắp niềm tin vào sự nghiệp mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân đã lựa chọn.

Vang mãi “Bản hùng ca bất diệt”

Lễ hội “Uống nước nhớ nguồn” năm nay được tổ chức với quy mô cấp tỉnh, địa điểm chính là tại khuôn viên Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào và sân vận động huyện Anh Sơn, do UBND tỉnh Nghệ An và Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức.

Lễ hội diễn ra từ ngày 23 - 27/7 với nhiều nghi lễ như lễ khai quang, yết cáo, lễ tưởng niệm và thắp nến tri ân, lễ cầu siêu, lễ tạ và các hoạt động giao lưu văn nghệ - thể thao, trưng bày sản phẩm văn hóa ẩm thực và tham quan các di tích, danh thắng trên địa bàn huyện Anh Sơn.

Hàng vạn ngọn nến, bông hoa và nén hương thơm đã được các phật tử và nhân dân khắp mọi miền dâng lên thể hiện lòng tri ân và báo ân, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Đến từ thành phố Hồ Chí Minh, chị Nguyễn Hương Quỳnh cho biết: “Theo đoàn phật tử từ thành phố mang tên Bác ra tham dự Lễ hội “Uống nước nhớ nguồn”, thú thực đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến một lễ tưởng niệm Anh hùng, liệt sĩ quy mô lớn như hôm nay. Và đây cũng là lần đầu tiên tôi thấy hàng nghìn người dâng hương tại tượng đài liệt sĩ bằng tất cả tấm lòng thành kính và nghĩa tri ân, thấy gần 11 nghìn ngọn nến được thắp sáng cho gần 11 nghìn phần mộ, tạo nên không gian huyền ảo, linh thiêng".

Một trong những điểm nhấn của Lễ hội “Uống nước nhớ nguồn” năm nay là Chương trình nghệ thuật “Bản hùng ca bất diệt” do Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch cùng tỉnh Nghệ An phối hợp tổ chức. Chương trình nghệ thuật gồm 3 chương: “Bản hùng ca bất diệt”, “Những chiến binh bất tử” và “Khát vọng non sông”. Qua đó, tái hiện đời sống gian nan, vất vả của nhân dân, đồng bào và cảnh đất nước bị tàn phá do chiến tranh, bom đạn.

Trong gian khó, hiểm nguy, tinh thần yêu nước, tinh thần cách mạng lại bùng cháy thành ngọn lửa chiến đấu, thiêu rụi giặc xâm lăng, giành lại độc lập, hòa bình cho Tổ quốc. Từ đó, nuôi dưỡng khát vọng vươn lên trong tiến trình hội nhập, sánh vai cùng bè bạn năm châu như sinh thời Bác Hồ hằng mong muốn.