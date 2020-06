Cơn 'khát' truyền đời ở xã 'sinh đôi' của Nghệ An

(Baonghean) - Nắng nóng gay gắt từ đầu mùa đã khiến nhiều hồ đập ở Nghệ An cạn kiệt nước. Nguy cơ hạn hán nặng và xâm nhập mặn là những thực trạng đáng lo ngại đòi hỏi cần có giải pháp cấp bách phòng, chống ngay từ đầu vụ sản xuất Hè thu.

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An vừa có Công điện số 12/CĐ-UBND về việc tập trung ứng phó với nắng nóng kéo dài, hạn hán và xâm nhập mặn vụ hè thu - mùa 2019.

(Baonghean.vn) - Để giúp người dân tái sản xuất số diện tích ngô bị chết do hạn, ngày 23/7, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) tổ chức cấp giống ngô lai cho người dân bị thiệt hại do hạn hán.