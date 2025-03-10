Thể thao Công an Hà Nội FC giành chiến thắng lịch sử, hoành tráng tại Cúp châu Á; Modric phá vỡ mọi khuôn mẫu Công an Hà Nội FC giành chiến thắng lịch sử, hoành tráng tại Cúp châu Á; Ninh Bình 1-1 Thể Công Viettel: 2 thẻ đỏ và một kết quả hoà; Báo Hàn Quốc dự đoán tuyển Việt Nam sẽ ‘lật ngược tình thế’ trước Malaysia; Haaland ghi tên vào lịch sử Champions League; Modric phá vỡ mọi khuôn mẫu... là những thông tin thể thao đáng chú ý 24h qua.

Công an Hà Nội FC giành chiến thắng lịch sử, hoành tráng tại Cúp châu Á

Tối 2/10, trên sân nhà Hàng Đẫy, CLB Công an Hà Nội đại thắng 3-0 trước CLB Đại Phố (Hong Kong-TQ), thiết lập cột mốc lịch sử trong lần đầu tiên chinh phục Cúp châu Á.

Kể từ khi thành lập năm 1956 và tái thiết năm 2022 đến nay, CLB Công an Hà Nội đã khẳng định vị thế ở đấu trường quốc nội (vô địch quốc gia 1984, 2023; vô địch Cúp quốc gia 2024/25) và khu vực (Á quân C1 Đông Nam Á 2024/25).

Với đấu trường châu lục, mùa 2025/26 là lần đầu tiên đội bóng ngành Công an góp mặt, quyết tâm tạo nên nhiều cột mốc lịch sử cho đội bóng và bóng đá Việt Nam.

Và tối 2/10, cột mốc đầu tiên được xác lập khi CLB Công an Hà Nội giành chiến thắng đầu tiên ở đấu trường cấp châu lục, khi đánh bại CLB Đại Phố (Hong Kong-TQ) 3-0 trong khuôn khổ lượt trận thứ hai bảng E vòng bảng AFC Champions League Two (Cúp C2 châu Á) 2025/26 trên sân Hàng Đẫy.

Sau 20 phút đầu trận thăm dò, CLB Công an Hà Nội bắt đầu tăng tốc với nhiều pha tấn công đa dạng.

Chỉ trong 5 phút, từ 27 đến 33, Alves tỏa sáng với cú đúp vào lưới Đại Phố, giúp đại diện Việt Nam nắm lợi thế lớn cũng như hưng phấn để tiếp tục tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm về phía khung thành CLB Đại Phố.

Sau loạt cú dứt điểm gây nuối tiếc của Vitao, Gomes, Alan, Văn Đô, Đình Bắc..., phút 89, Phan Văn Đức nhanh chân tận dung cơ hội để sút cận thành tung lưới đối phương, ấn định chiến thắng tưng bừng 3-0 cho Công an Hà Nội.

Với kết quả này, Công an Hà Nội vươn lên giành ngôi nhất bảng E với 4 điểm sau 2/6 lượt trận. Xếp dưới lần lượt là Đại Phố (3 điểm), Macarthur FC (Australia, 3 điểm) và Bắc Kinh Quốc An (Trung Quốc, 1 điểm).

Không thuần túy là 3 điểm, đây còn là dấu mốc lịch sử ghi đấu chiến thắng đầu tiên và chắc chắn chưa phải cuối cùng của CLB Công an Hà Nội trong mùa giải tiến ra chinh phục đấu trường Cúp châu Á.

Ninh Bình 1-1 Thể Công Viettel: 2 thẻ đỏ và một kết quả hoà

Trận đấu có đến 2 chiếc thẻ đỏ, nhưng cả Ninh Bình và Thể Công Viettel đã cầm chân nhau với 1 trận hoà, thậm chí đội khách còn suýt thắng ngược dẫu họ mất người từ khá sớm…

Đá sân khách, nhưng Thể Công Viettel đã chủ động đánh phủ đầu đội chủ nhà ngay sau tiếng còi khai cuộc. Sau đó là màn đáp trả của Ninh Bình, nhưng tất cả những đường tất công đều rơi vào việt vị. Sau màn tấn công nhanh, các cầu thủ đội khách đã chủ động chơi chậm nhịp, nhưng họ vẫn kiểm soát trận đấu và có những đường triển khai tấn công nhanh cực kỳ sắc bén. Thậm chí phút thứ 10, lưới của thủ môn Văn Lâm suýt bị xé toang.

Hoàng Đức trong vòng vây của các cầu thủ Thể Công Viettel.

Gặp lại đồng đội cũ, nên không ngạc nhiên khi Hoàng Đức và Đức Chiến bên phía chủ nhà bị các cầu thủ Thể Công Viettel “khoá chặt”, khi gần như chưa có pha phát động tấn công nào rõ nét trong suốt 30 phút đầu trận. Tuy nhiên, bất ngờ đã xảy ra ở phút 34, trong một pha cản phá, trung vệ Bùi Tiến Dũng đã kéo người trong vòng cấm. Trọng tài đã rút thẻ đỏ cho Dũng và Ninh Bình được hưởng quả phạt đền. Đây là điều rất không vui cho Tiến Dũng, bởi hôm nay chính là ngày sinh nhật của anh. Trên chấm 11m, Đức Chiến đã mở tỷ số cho Ninh Bình ở phút 38.

Phút 69, vừa vào sân Xuân Tiến đã có bàn cân bằng 1-1 cho Thể Công Viettel từ đường chuyền của Lucas. Bàn thắng giúp đội bóng áo lính cực kỳ hưng phấn, họ kiểm soát thế trận và có nhiều pha tấn công hiểm hóc khiến chủ nhà Ninh Bình nhiều phen hú vía. Càng về cuối, các học trò của HLV Popov chơi càng hay và liên tục tạo sức ép về phía khung thành của thủ môn Văn Lâm.

Phút bù giờ 90+3, ngoại binh Geovane của Ninh Bình đã phải nhận thẻ đỏ vì đánh nguội cầu thủ đội bạn. Phút bù giờ cuối cùng, Xuân Tiến đã suýt có bàn nâng tỷ số cho Thể Công Viettel, nhưng sự may mắn đã cứu nguy cho khung thành của thủ môn Văn Lâm. Hoà 1-1, Ninh Bình và Thể Công Viettel cùng kéo dài chuỗi bất bại của mình.

Haaland ghi tên vào lịch sử Champions League

Erling Haaland vượt qua Thierry Henry để vào top 10 chân sút vĩ đại nhất lịch sử Champions League nhưng thừa nhận điều cay đắng với Man City.

Erling Haaland tiếp tục tạo nên dấu ấn lớn tại Champions League khi ghi cú đúp trong trận Man City hòa Monaco 2-2 ở lượt trận thứ hai vòng bảng hôm 2/10 (giờ Việt Nam).

Erling Haaland gần như bay khi ghi bàn mở tỷ số.

Thành tích này giúp chân sút người Na Uy nâng chuỗi trận ghi bàn liên tiếp lên con số 8, trải đều ở cả Câu lạc bộ Man City lẫn đội tuyển quốc gia.

Với 2 bàn thắng vào lưới Monaco giúp Haaland vượt qua huyền thoại Thierry Henry, giành lấy vị trí thứ 9 trong danh sách 10 cầu thủ ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại ở Champions League.

Nếu như chân sút 25 tuổi chỉ mất 50 trận để ghi 52 bàn tại Champions League thì cựu danh thủ người Pháp cần tới 112 trận để chạm cột mốc 50 bàn.

Haaland kết lại bằng sự cảnh báo: “Mọi trận ở Champions League đều khó khăn. Hãy nhìn năm ngoái, chúng tôi đã bị loại. Sự thật không nhiều đội có thể thắng cả hai trận đầu tiên”.

Modric phá vỡ mọi khuôn mẫu

Trong bối cảnh bóng đá châu Âu ngày càng bị bào mòn bởi lịch thi đấu dày đặc, Luka Modric một lần nữa trở thành minh chứng sống cho khái niệm “phi thường”.

Ở tuổi 39, và vừa bước sang tuổi 40 cách đây ít tuần, tiền vệ người Croatia vẫn ra sân tới 76 trận trong mùa giải vừa qua: 64 trận cho Real Madrid và 12 trận cho đội tuyển quốc gia.

Modric cho thấy sức bền đáng kinh ngạc.

Đáng kinh ngạc hơn, mùa giải 2024/25 cũng đánh dấu lần đầu tiên kể từ mùa 2018/19, Modric không phải nghỉ thi đấu vì chấn thương. Anh chỉ vắng mặt ba trận ở La Liga, còn lại đều góp mặt trọn vẹn ở Champions League và FIFA Club World Cup 2025. Dù đã mất vị trí đá chính trong mùa cuối cùng dưới thời Carlo Ancelotti, Modric vẫn duy trì ảnh hưởng rõ rệt, cả về chuyên môn lẫn tinh thần trong phòng thay đồ.

Bức tranh sức bền mùa trước còn ghi nhận sự trở lại ấn tượng của Pedri. Sau nhiều năm vật lộn với chấn thương, tiền vệ Barcelona chơi 69 trận - cao thứ hai sự nghiệp của anh, chỉ sau mùa giải đầu tiên trong màu áo “Blaugrana” (73 trận, kèm EURO và Olympic). Việc Pedri có thể duy trì nhịp độ thi đấu liên tục là tín hiệu tích cực cho cả Barca lẫn tuyển Tây Ban Nha.

Trong bối cảnh giới cầu thủ ngày càng chỉ trích lịch thi đấu khắc nghiệt, việc Modric vẫn duy trì thể trạng và tinh thần thi đấu ở tuổi 40 là điều “phá vỡ mọi khuôn mẫu”.