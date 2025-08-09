Thể thao Vòng loại World Cup 2026: Đức thoát khủng hoảng, De Bruyne lập cú đúp giúp Bỉ vùi dập đối thủ; Tiến Linh ghi bàn, tuyển Việt Nam thắng CAHN Tiến Linh ghi bàn, tuyển Việt Nam thắng CAHN; Tuyển Đức thoát khủng hoảng; Carlos Alcaraz xô đổ kỷ lục tiền thưởng... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

De Bruyne rực sáng

Rạng sáng 8/9, trên sân nhà Lotto Park, De Bruyne lập cú đúp cộng thêm 1 kiến tạo, giúp Bỉ vùi dập đối thủ yếu hơn để tiếp tục cuộc đua giành vé đến giải đấu tại Mỹ, Canada và Mexico năm tới.

Bỉ thể hiện sức mạnh vượt trội trong chiến thắng 6-0 trước Kazakhstan, với Kevin De Bruyne và Jeremy Doku là những ngôi sao sáng nhất.

Thực tế, Bỉ gặp nhiều khó khăn đầu trận khi Kazakhstan phòng ngự kiên cường trong phần lớn hiệp một. Tuy nhiên, bàn thắng ở phút 42 của De Bruyne thay đổi cục diện. Ngay sau đó, trước giờ nghỉ, Bỉ nhân đôi cách biệt khi cựu sao Man City kiến tạo để Jeremy Doku dứt điểm quyết đoán đưa đội nhà dẫn 2-0.

Bỉ tiếp tục áp đảo trong hiệp hai. Phút 51, Nicolas Raskin đệm bóng ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0. Đến phút 60, Doku hoàn tất cú đúp của mình với một pha bứt tốc vượt qua hàng thủ Kazakhstan, trước khi sút chéo góc từ góc hẹp.

Đến phút 84, De Bruyne ghi bàn thứ 5 cho Bỉ sau đường chuyền của Alexis Saelemaekers. Chỉ 3 phút sau, hậu vệ Thomas Meunier ấn định chiến thắng 6-0 bằng một cú sút quyết đoán.

Với 10 điểm sau 4 trận, Bỉ vẫn chỉ xếp thứ 2 ở bảng J sau Bắc Macedonia (11 điểm sau 5 trận), nhưng De Bruyne cùng các đồng đội vẫn đang nắm lợi thế trong cuộc đua cho tấm vé đến World Cup 2026.

Tuyển Đức thoát khủng hoảng

Rạng sáng 8/9, trên sân nhà RheinEnergieStadion, tuyển Đức giành chiến thắng 3-1 trước Bắc Ireland ở loạt trận thứ 2 bảng A vòng loại World Cup 2026.

Bàn thắng của Florian Wirtz mang về ba điểm quan trọng cho tuyển Đức.

Sau thất bại đáng thất vọng 0-2 trước Slovakia, tuyển Đức bước vào trận đấu với Bắc Ireland dưới áp lực lớn. Bởi thế, HLV Julian Nagelsmann thực hiện 5 thay đổi trong đội hình xuất phát so với trận gặp Slovakia.

Đức khởi đầu trận đấu với quyết tâm cao và sớm có bàn thắng ngay phút thứ 7, khi Serge Gnabry ghi bàn bằng một cú lốp bóng tinh tế. Tuy nhiên, sau bàn mở tỷ số, Đức lại chơi thiếu sinh khí. Ngoài vài pha đột phá cá nhân, chủ nhà không tạo được nhiều mối đe dọa.

Bắc Ireland áp dụng lối chơi pressing tầm cao, và tìm kiếm cơ hội từ các tình huống cố định. Phút 34, từ một quả phạt góc, Bắc Ireland gỡ hòa 1-1. Đây cũng chỉ là cú sút trúng đích đầu tiên của đội khách trong trận.

Đến khoảng phút 40, những tiếng la ó từ khán đài vang lên khi Đức chỉ luân chuyển bóng ở phần sân nhà mà không thể áp đảo đối thủ. Sau giờ nghỉ, Đức thể hiện một bộ mặt khác nhờ sự xuất hiện của các cầu thủ dự bị như Maximilian Beier, Nadiem Amiri và Leon Goretzka.

Phút 69, Amiri dễ dàng sút vào lưới trống sau pha xử lý lóng ngóng của thủ môn Peacock-Farrell. Bàn ấn định chiến thắng 3-1 của Đức đến ở phút 72, khi Florian Wirtz thực hiện pha sút phạt đẹp mắt tung lưới Bắc Ireland.

Chiến thắng này giúp Đức tạm thời giảm áp lực, nhưng màn trình diễn thiếu thuyết phục trong hiệp một cho thấy họ còn nhiều vấn đề cần giải quyết.

Carlos Alcaraz xô đổ kỷ lục tiền thưởng

Tại trận chung kết US Open 2025 rạng sáng 8/9, tay vợt người Tây Ban Nha không chỉ đánh bại Jannik Sinner để đăng quang, mà còn mang về khoản tiền thưởng kỷ lục trong lịch sử: 4,29 triệu euro.

Carlos Alcaraz tiếp tục chứng minh vì sao anh đang là gương mặt sáng nhất của làng quần vợt.

Ở phía bên kia lưới, Sinner - người dừng lại ở ngôi á quân - nhận được 2,13 triệu euro cùng 1.300 điểm trong cuộc đua Race 2025. Một con số đáng kể, nhưng rõ ràng chưa đủ để xoa dịu nỗi thất vọng khi bỏ lỡ cơ hội lớn nhất mùa giải.

Mùa 2025 chứng kiến Alcaraz gần như “một mình một ngựa”. Tính đến nay, anh bỏ túi 13,88 triệu euro tiền thưởng, dẫn đầu toàn bộ hệ thống ATP. Trong khi đó, Sinner dù chỉ dự 7 giải vì án treo vợt nhưng vẫn kịp kiếm về hơn 10,35 triệu euro, cho thấy bản lĩnh của tay vợt người Italy.

Không chỉ thắng trên sân, Alcaraz còn là “ông vua” về thu nhập ngoài đường biên. Theo Forbes, anh giữ vị trí số một trong danh sách các tay vợt giàu nhất 2 năm liên tiếp, với tổng thu nhập 48,3 triệu USD trong 12 tháng qua. Đáng chú ý, tới 35 triệu USD đến từ các hợp đồng tài trợ và quảng cáo - minh chứng rõ ràng cho sức hút thương mại của ngôi sao 22 tuổi.

Với lối chơi bùng nổ, tinh thần chiến đấu không lùi bước và hình ảnh ngày càng hoàn thiện, Alcaraz đang bước vào giai đoạn rực rỡ nhất sự nghiệp. Chức vô địch US Open cùng kỷ lục tiền thưởng chỉ là bước khởi đầu cho tham vọng trở thành biểu tượng mới của quần vợt thế giới - người có thể vừa kế thừa, vừa tạo dựng một kỷ nguyên hoàn toàn riêng biệt.

Tiến Linh ghi bàn, tuyển Việt Nam thắng CAHN

Tiền đạo Nguyễn Tiến Linh đóng góp một bàn thắng trong chiến thắng 4-3 của tuyển Việt Nam trước CAHN trong trận giao hữu diễn ra tối 7/9.

Trong lần cầm quân thứ hai sau khi được giao nhiệm vụ tạm thời, quyền HLV Đinh Hồng Vinh tiếp tục tung ra đội hình giàu sức cạnh tranh. 11 cái tên đá chính gồm thủ môn Quan Văn Chuẩn, bộ tứ hậu vệ Duy Mạnh, Thành Chung, Phan Tài và Xuân Mạnh. Ở tuyến giữa, Đức Chiến, Hoàng Đức, Quang Vinh và Ngọc Quang phối hợp hỗ trợ bộ đôi tiền đạo Tiến Linh - Tuấn Hải.

Tiến Linh lập công cho tuyển Việt Nam. Ảnh: Trọng Hiếu

Ở phía bên kia chiến tuyến, HLV Mano Polking cũng không giấu ý định thử lửa cho các trụ cột của CAHN. Ông bố trí Filip Nguyễn trong khung gỗ, với hàng phòng ngự gồm Đình Trọng, Bùi Hoàng Việt Anh, Giáp Tuấn Dương và Nguyễn Văn Đức. Khu trung tuyến có Thành Long, Văn Toản, Văn Đô và Quang Hải, trong khi cặp Đức Nam - Phan Văn Đức được kỳ vọng tạo nên khác biệt trên hàng công.

Ngay từ những phút đầu, tuyển Việt Nam chứng tỏ sự chủ động và hiệu quả. Tiến Linh mở tỷ số bằng pha dứt điểm quyết đoán, trước khi Tuấn Hải nâng cách biệt lên 2-0. CAHN không chịu lép vế và kịp rút ngắn tỷ số 1-2 nhờ bàn thắng của Đức Nam ở cuối hiệp một.

Sang hiệp hai, kịch bản thay người diễn ra giống trận gặp Nam Định trước đó. Quyền HLV Đinh Hồng Vinh rút gần như toàn bộ đội hình chính, chỉ giữ lại Châu Ngọc Quang trên sân để trao cơ hội cho nhiều gương mặt mới. Trong khi đó, HLV Polking trao cơ hội cho thủ môn trẻ Trịnh Đình Minh Hoàng vào thử sức ở khung gỗ.

Những thay đổi nhân sự giúp trận đấu trở nên sôi động hơn. Tuyển Việt Nam có thêm hai bàn thắng nhờ công Việt Hưng và Văn Vĩ, nâng tỷ số lên 4-1. Tuy nhiên, CAHN cho thấy bản lĩnh khi Văn Toản và Văn Đô liên tiếp lập công, khiến khoảng cách rút ngắn chỉ còn 3-4. Chung cuộc, tuyển Việt Nam giành chiến thắng sát nút 4-3./.