Thể thao Công an Hà Nội thắng Quy Nhơn Bình Định, nhóm đua trụ hạng được hưởng lợi Trước trận đấu bù vòng 20 V.League 2024/25, nhiều người hâm mộ lo lắng rằng Công an Hà Nội sẽ nương chân với Quy Nhơn Bình Định. Nhưng thực tế trên sân đã diễn ra hoàn toàn trái ngược.

Sự lo lắng của người hâm mộ là hoàn toàn có cơ sở khi Công an Hà Nội thiếu vắng đến 4 trụ cột do bận tập trung Đội tuyển Quốc gia, gồm thủ thành Nguyễn Filip, hậu vệ Bùi Hoàng Việt Anh, Cao Pendant Quang Vinh và tiền vệ Nguyễn Quang Hải. Trong khi đó, đối thủ của họ là Quy Nhơn Bình Định đang khát điểm hơn bao giờ hết trong cuộc đua trụ hạng.

Không chỉ thiếu hụt nhân sự, đội bóng ngành Công an còn vướng phải những hoài nghi từ phía dư luận, khi trong đội hình của họ có nhiều cầu thủ từng khoác áo Quy Nhơn Bình Định. Những cái tên như Nguyễn Văn Đức, Trần Đình Trọng, Leonardo Artur và Alan Sebastiao từng là trụ cột tại sân Quy Nhơn và nay khoác áo Công an Hà Nội.

Chính vì vậy, không ít khán giả trung lập đặt dấu hỏi về tinh thần thi đấu của các cầu thủ này khi chạm trán đội bóng cũ – đặc biệt trong bối cảnh đội bóng đất Võ đang ở thế “dựa lưng tường”.

Alan Sebastiao đã có một cú đúp vào lưới đội bóng cũ. Ảnh: VPF

Tuy nhiên, những gì diễn ra trên sân đã xóa tan mọi hoài nghi. Ngay trong 15 phút đầu tiên, Công an Hà Nội khiến tất cả phải ngỡ ngàng khi vươn lên dẫn trước 2-0, và điều đáng nói là cả hai bàn thắng đều được ghi bởi bộ đôi người cũ của Quy Nhơn Bình Định – Leonardo Artur và Alan Sebastiao.

Không dừng lại ở đó, trong hiệp hai, hai cầu thủ này tiếp tục tỏa sáng, mỗi người ghi thêm một bàn, qua đó khép lại trận đấu với chiến thắng đậm đà 5-1 cho đội bóng ngành Công an.

Chiến thắng mang đậm dấu ấn cá nhân của những cầu thủ từng gắn bó với sân Quy Nhơn chính là câu trả lời đanh thép về sự chuyên nghiệp. Họ thi đấu vì màu áo hiện tại và thể hiện đúng tinh thần fair-play trong bóng đá. Huấn luyện viên Alexandre Polking có lý do để hài lòng với màn trình diễn của học trò, đặc biệt là khi đội bóng của ông vắng tới 4 trụ cột trong đội hình xuất phát.

Ba điểm có được giúp Công an Hà Nội tạm thời vượt Thể Công Viettel để chiếm vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng khi nhiều hơn đối thủ 1 điểm. Cánh cửa giành huy chương ở mùa giải năm nay đang rộng mở với thầy trò huấn luyện viên Polking, nếu họ duy trì phong độ ở 2 vòng đấu cuối.

Không chỉ mang lại lợi thế cho chính mình trong cuộc đua vô địch, chiến thắng của Công an Hà Nội còn gián tiếp tiếp sức cho nhóm các đội bóng đang căng mình chiến đấu để trụ lại V.League, bao gồm SHB Đà Nẵng, Sông Lam Nghệ An và Câu lạc bộ Quảng Nam. Đây là những đội bóng đang xếp ngay phía trên Quy Nhơn Bình Định với khoảng cách điểm số không quá lớn. Việc đội bóng đất Võ nhận thất bại ở vòng đấu vừa qua giúp các đối thủ cạnh tranh trực tiếp tạm thời giữ vững vị trí, qua đó duy trì lợi thế trước hai vòng đấu cuối cùng đầy căng thẳng.

Trong số này, Câu lạc bộ Quảng Nam đang là đội sở hữu lợi thế lớn nhất khi khoảng cách giữa họ và nhóm cuối bảng là 4 điểm. Chỉ cần giành thêm một chiến thắng hoặc có kết quả thuận lợi ở 1 trong 2 vòng đấu còn lại, đội bóng xứ Quảng hoàn toàn có thể an tâm ở lại với sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam mùa sau.

Ở một vị thế khác, Sông Lam Nghệ An cũng đang nắm quyền tự quyết khi hơn 2 điểm so với hai đội cuối bảng. Đáng chú ý, ở vòng áp chót, đội bóng xứ Nghệ sẽ có cuộc đối đầu với Hoàng Anh Gia Lai, đội bóng đã an toàn ở mùa giải năm nay. Nếu có được những kết quả thuận lợi, thầy trò huấn luyện viên Phan Như Thuật hoàn toàn có thể định đoạt số phận trước vòng đấu cuối.

Về phần SHB Đà Nẵng, lợi thế của đội bóng sông Hàn chỉ là thành tích đối đầu so với Quy Nhơn Bình Định. Đội bóng sông Hàn phải nỗ lực tối đa ở hai lượt trận cuối cùng gặp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Sông Lam Nghệ An.

Với lịch thi đấu được đánh giá là "khó nhằn", mục tiêu khả dĩ nhất lúc này đối với HLV Lê Đức Tuấn và các học trò có lẽ là vị trí thứ 13 – thứ hạng sẽ đưa họ bước vào trận play-off sinh tử tranh suất trụ hạng với đại diện đến từ giải hạng nhất.

Ngược lại, thất bại này khiến tình thế của Quy Nhơn Bình Định trở nên nguy cấp hơn bao giờ hết. Với việc trắng tay trước Công an Hà Nội khiến cho đội bóng đất Võ chỉ còn 2 trận để níu giữ hy vọng trụ lại V.League.

Trong đó, trận cầu “sinh tử” với Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh tại sân Thống Nhất ở vòng áp chót được xem là bản lề. Nếu không giành trọn 3 điểm, thầy trò huấn luyện viên Trần Minh Chiến sẽ phải bước vào lượt trận cuối với áp lực khủng khiếp khi đối đầu với Câu lạc bộ Hà Nội – một cơn ác mộng với các đội bóng cửa dưới.

Tình thế của Quy Nhơn Bình Định là rất nguy cấp. Ảnh: VPF

Hiện tại, khoảng cách giữa các đội nhóm cuối là vô cùng sít sao. Mỗi điểm số đều có thể quyết định số phận cả mùa giải. Vì vậy, không chỉ cuộc đua vô địch mà cả cuộc chiến trụ hạng cũng đang “nóng” không kém. Những kịch bản bất ngờ hoàn toàn có thể xảy ra ở hai vòng đấu cuối, nơi mỗi bàn thắng, mỗi pha bóng sẽ là sự sống còn với các đội bóng.

Rõ ràng, V.League 2024/25 đang tiến đến hồi kết bằng những trận cầu gay cấn và kịch tính nhất. Và người hâm mộ có quyền kỳ vọng vào một cái kết đầy cảm xúc – nơi chiến thắng chỉ dành cho những tập thể thực sự bản lĩnh và xứng đáng.