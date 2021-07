Công an Hà Tĩnh tặng quà ủng hộ Công an Nghệ An phòng, chống dịch Covid-19

Thấu hiểu những khó khăn, vất vả của lực lượng công an trên tuyến đầu chống dịch, cùng với truyền thống Nghệ - Tĩnh tương thân tương ái, gắn bó keo sơn, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ủng hộ lực lượng Công an tỉnh Nghệ An trong công tác phòng chống dịch CoVid-19, bao gồm: 50.000 khẩu trang y tế, 200 chai nước rửa tay sát khuẩn và 10.000 găng tay y tế.

Công an Hà Tĩnh ủng hộ Công an Nghệ An trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: Minh Khôi

Đây là hành động thiết thực hỗ trợ kịp thời về mặt vật chất cũng như tinh thần của Công an tỉnh Hà Tĩnh, góp phần khích lệ, động viên tinh thần cán bộ chiến sĩ Công an Nghệ An có thêm động lực, quyết tâm chiến thắng dịch bệnh Covid-19. Những món quà động viên của cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Hà Tĩnh sẽ truyền ngọn lửa động viên, hỗ trợ tỉnh Nghệ An sớm chiến thắng trong cuộc chiến chống dịch bệnh.

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 tại một số địa phương trong cả nước và tỉnh Nghệ An đang diễn biến phức tạp; Quán triệt tinh thần “chống dịch như chống giặc”, bám sát chủ trương chỉ đạo của các cấp, ngành, thời gian qua Công an tỉnh Nghệ An đã và đang tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả nhiều giải pháp để phòng ngừa, khoanh vùng, truy vết, kiểm soát dịch. Cán bộ, chiến sỹ Công an Nghệ An không quản ngại nắng mưa, khó khăn vất vả, đoàn kết một lòng, chung sức cùng chính quyền, nhân dân toàn tỉnh quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh.