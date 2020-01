Công an Nghệ An bắt 2 đối tượng vận chuyển hơn 1000 viên ma túy trong đêm giao thừa

Theo đánh giá của Công an tỉnh Nghệ An tại cuộc giao ban tình hình an ninh trật tự trong đêm giao thừa và ngày mùng 1 Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 vào chiều 25/1 thì đêm 30 và mùng Một Tết nguyên đán Canh Tý, lưu lượng người tham gia giao thông đông nhưng do chủ động làm tốt công tác điều tiết, phân luồng nên tình hình trật tự an toàn giao thông, thời điểm trước và sau Giao thừa đều thông suốt, không xảy ra ùn tắc.

Lực lượng công an ra quân bảo đảm ANTT trong đêm giao thừa. Ảnh: tư liệu

Công an tỉnh Nghệ An đã huy động tối đa lực lượng, phương triện bảo vệ tuyệt đối an toàn chương trình nghệ thuật chào mừng Xuân Canh Tý 2020 tại Quảng Trường Hồ Chí Minh, lễ bắn pháo hoa và các hoạt động vui Tết, đón xuân của nhân dân trên địa bàn.

Bên cạnh đó triển khai 35 tổ công tác kiểm tra việc thực hiện chế độ ứng trực của CBCS và thực hiện công tác đảm bảo ANTT, phòng chống các vi phạm về pháo trong đêm giao thừa; tăng cường 239 cán bộ chiến sỹ thuộc các phòng nghiệp vụ Công tỉnh xuống địa bàn trọng điểm của TP. Vinh để phối hợp phòng chống pháo nổ, đảm bảo ANTT đêm giao thừa, quyết tâm không để tình trạng đốt pháo và các hành vi vi phạm về pháo xảy ra trên địa bàn.

Công an tỉnh Nghệ An tại cuộc giao ban tình hình an ninh trật tự trong đêm giao thừa và ngày mùng Một Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 . Ảnh: Xuân Bắc

Các đơn vị nghiệp vụ, công an các huyện, thành thị tổ chức tuần tra kiểm soát vũ trang 24/24h tại các tuyến, địa bàn trọng điểm và đã điều tra làm rõ 02 vụ, 02 đối tượng vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy, thu 1.332 viên ma túy tổng hợp.

Thời gian nghỉ Tết còn dài, trên địa bàn toàn tỉnh có nhiều hoạt động vui xuân, đón tết, lễ hội diễn ra, Công an tỉnh Nghệ An quán triệt tới Công an các huyện, thành phố và thị xã về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai cao điểm đấu tranh trấn áp tội phạm, tăng cường công tác nắm tình hình, chủ động phòng ngừa, tấn công, trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm và tệ nạn xã hội thường xảy ra trong dịp Tết như giết người, cố ý gây thương tích cướp, cướp giật, trộm cắp, đánh bạc…

Đồng thời triển khai thực hiện các kế hoạch của Công an tỉnh về công tác Công an trong dịp Tết.