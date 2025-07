Thời sự HĐND tỉnh Nghệ An triệu tập kỳ họp thường lệ giữa năm 2025 Kỳ họp sẽ xem xét 27 báo cáo và thông qua các Nghị quyết quan trọng.

Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp thứ 31 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2025) để xem xét kết quả 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025 của tỉnh về: Phát triển kinh tế - xã hội; hoạt động của Thường trực, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh và một số báo cáo liên quan; thông qua dự thảo nghị quyết về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Quang cảnh Kỳ họp thứ 30, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII. Ảnh tư liệu: Phạm Bằng

Thời gian diễn ra kỳ họp: Ngày 09, 10 tháng 7 năm 2025

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị, số 25, đường Lê Mao, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An.

Dự kiến tại Kỳ họp sẽ xem xét 27 báo cáo và thông qua các Nghị quyết quan trọng: Nghị quyết về giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 25, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026; Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh Nghệ An năm 2026; Nghị quyết về việc quy hoạch, sắp xếp mạng lưới trường, lớp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025; Nghị quyết về việc cho ý kiến đối với báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2025 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2026; Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu ngân sách trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2024; Nghị quyết điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2025 trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Nghị quyết quy định mức thu phí, lệ phí thực hiện thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Nghị quyết ban hành quy định phân cấp nguồn thu ngân sách nhà nước, nhiệm vụ chi ngân sách địa phương và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2025; Nghị quyết thông qua danh mục dự án phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Nghị quyết thông qua danh mục dự án phải chuyển mục đích sử dụng đất mà có diện tích đất trồng lúa, đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh Nghệ An…



Tại kỳ họp sẽ chất vấn và trả lời chất vấn các nội dung về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại và tập trung vào 2 lĩnh vực:



- Việc thực hiện các cơ chế, chính sách cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; khắc phục các hạn chế và nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).

- Công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, thực phẩm bẩn trên địa bàn tỉnh.