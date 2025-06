Thời sự Trình HĐND tỉnh phân bổ nguồn vốn thực hiện 18 dự án tại miền Tây Nghệ An Chiều 12/6, Ban Dân tộc - HĐND tỉnh Nghệ An tổ chức cuộc họp thẩm tra một số dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 30 (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Quang cảnh cuộc họp thẩm tra. Ảnh: Mai Hoa

“ Tham dự cuộc họp thẩm tra có các đồng chí: Nguyễn Nam Đình - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh và Nguyễn Như Khôi - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành cấp tỉnh và địa phương. Đồng chí Lô Thị Kim Ngân - Uỷ viên Thường trực, Trưởng ban Dân tộc - HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp thẩm tra.

Các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh tham dự cuộc họp thẩm tra. Ảnh: Mai Hoa

Cụ thể, Ban Dân tộc, HĐND tỉnh đã tiến hành thẩm tra dự thảo nghị quyết về việc bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2025 để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn miền Tây tỉnh Nghệ An (đợt 1).

Phó trưởng ban Dân tộc - HĐND tỉnh Quế Thị Trâm Ngọc nêu ý kiến thẩm tra tại cuộc họp. Ảnh: Mai Hoa

Các thành viên dự họp đồng tình cao với nội dung do cơ quan chủ trì soạn thảo là Sở Tài chính trình đã làm rõ các căn cứ pháp lý trong việc xây dựng dự thảo nghị quyết, trọng tâm là căn cứ Nghị quyết số 137 của Quốc hội về việc bổ sung thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An và Nghị quyết số 14 của HĐND tỉnh cho ý kiến đối với dự kiến danh mục và mức vốn bố trí các dự án bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2025 để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn miền Tây tỉnh Nghệ An, cũng như Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư.

Phó Giám đốc Sở Tài chính Đậu Thị Minh Loan giải trình một số ý kiến tại cuộc họp thẩm tra. Ảnh: Mai Hoa