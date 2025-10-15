Pháp luật Công an Nghệ An cảnh báo thủ đoạn “bắt cóc online” tinh vi nhắm vào học sinh, sinh viên Tối 15/10, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Trường Đại học Vinh tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phòng ngừa tình trạng “bắt cóc trực tuyến” trong học sinh, sinh viên.

Hội nghị thu hút sự quan tâm và tham gia đông đảo của hàng trăm học sinh, sinh viên, thể hiện mối quan tâm lớn của nhà trường và giới trẻ trước nguy cơ của loại hình tội phạm mới, đang có dấu hiệu gia tăng trên địa bàn.

Hàng trăm học sinh, sinh viên tham gia Hội nghị. Ảnh: P.V

Hội nghị diễn ra trong bối cảnh trên địa bàn vừa xảy ra một vụ việc nghiêm trọng, cho thấy mức độ tinh vi, nguy hiểm của tội phạm mạng. Cụ thể, vào ngày 1/10/2025, một sinh viên năm thứ nhất của Trường Đại học Vinh đã trở thành nạn nhân của nhóm đối tượng lừa đảo qua mạng. Lợi dụng sự nhẹ dạ và thiếu kinh nghiệm ứng phó của nạn nhân, các đối tượng đã gọi điện tự xưng là cơ quan chức năng và cáo buộc sinh viên này có liên quan đến một đường dây buôn bán ma túy. Dưới áp lực đe dọa liên tục, nhóm đối tượng yêu cầu nạn nhân rời khỏi nơi ở, đến thuê phòng tại một khách sạn trên đường Nguyễn Văn Cừ (thuộc phường Trường Vinh), sau đó tự gây thương tích, quay video, chụp ảnh gửi cho chúng.

Những hình ảnh này nhanh chóng được sử dụng để dựng lên kịch bản “bắt cóc”, gửi đến gia đình nhằm uy hiếp tinh thần và yêu cầu nộp số tiền chuộc 150 triệu đồng. Rất may, gia đình nạn nhân đã kịp thời nhận ra dấu hiệu bất thường và lập tức trình báo cơ quan công an. Nhờ sự vào cuộc nhanh chóng và hiệu quả của lực lượng chức năng, nạn nhân đã được xác minh và giải cứu kịp thời, không để xảy ra thiệt hại về tài sản. Tuy nhiên, vụ việc đã để lại những ảnh hưởng nghiêm trọng về tinh thần, sức khỏe cho nạn nhân và đồng thời gióng lên hồi chuông cảnh báo về thủ đoạn mới, tinh vi của tội phạm công nghệ cao.

Cán bộ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Nghệ An trao đổi tại Hội nghị. Ảnh: P.V

Phát biểu tại hội nghị, cán bộ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, hiện nay, các đối tượng phạm tội sử dụng không gian mạng để tiếp cận nạn nhân, lợi dụng sự nhẹ dạ, thiếu cảnh giác của giới trẻ, đặc biệt là sinh viên năm nhất – những người lần đầu sống xa nhà và còn thiếu kỹ năng tự bảo vệ. Loại hình “bắt cóc online” đang có chiều hướng gia tăng, với thủ đoạn ngày càng nguy hiểm, giả mạo cơ quan chức năng, gây hoang mang tâm lý nhằm ép buộc nạn nhân và tống tiền người thân.

Từ vụ việc cụ thể nói trên, lực lượng Công an khuyến cáo người dân, nhất là các bậc phụ huynh có con em đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng, trung học phổ thông, cần quan tâm sát sao, chủ động theo dõi các dấu hiệu bất thường trong sinh hoạt, tâm lý của con em mình. Việc trang bị kiến thức an toàn trên không gian mạng, kỹ năng phòng tránh lừa đảo và kịp thời chia sẻ, hỗ trợ nhau trong những tình huống bất thường là yếu tố then chốt giúp ngăn ngừa hậu quả đáng tiếc.

Đối với học sinh, sinh viên, việc hạn chế chia sẻ thông tin cá nhân lên mạng xã hội, không tin vào những cuộc gọi lạ, không tự ý truy cập các liên kết không rõ nguồn gốc, luôn xác minh thông tin học bổng, hội nghị, thư mời… thông qua nhà trường hoặc kênh chính thức là điều cần thiết. Đặc biệt, các em cần tỉnh táo trước các yêu cầu bất thường như “không được kể với ai”, “phải đến nơi kín đáo”, “phải quay video, chụp ảnh theo yêu cầu”… vì đây có thể là những dấu hiệu của hành vi lừa đảo, giả mạo nhằm chiếm đoạt tài sản hoặc gây tổn hại về tinh thần.

Học sinh, sinh viên Trường Đại học Vinh hào hứng tham gia chương trình. Ảnh: P.V

Đối với gia đình, khi nhận được các tin nhắn, hình ảnh đe dọa “bắt cóc”, cần giữ bình tĩnh, nhanh chóng kiểm tra vị trí thực tế của người thân thông qua định vị điện thoại, gọi điện, nhắn tin qua nhiều kênh, đồng thời trình báo ngay cho cơ quan công an gần nhất. Việc phối hợp trích xuất camera khu vực nhà ở, nhà trọ và rà soát các khách sạn, nhà nghỉ xung quanh cũng sẽ giúp xác minh nhanh tình hình và hỗ trợ công tác tìm kiếm.

Thông qua hội nghị lần này, lực lượng công an mong muốn lan tỏa nhận thức cộng đồng về mức độ nguy hiểm của tội phạm sử dụng công nghệ cao, đặc biệt là thủ đoạn “bắt cóc online”, từ đó nâng cao cảnh giác trong toàn xã hội, nhất là trong môi trường học đường – nơi các đối tượng tội phạm đang nhắm tới ngày càng nhiều.