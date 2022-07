Công an Nghệ An đạt giải Nhất tại Hội thi Thể thao nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ toàn quốc lần thứ II cụm thi số 4

(Baonghean.vn) - Sáng 2/7, tại TP.Vinh, đã diễn ra Lễ khai mạc Hội thi Thể thao nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ toàn quốc lần thứ II - Cụm thi số 4, vòng loại năm 2022.

Tham dự buổi lễ có Đại tá Huỳnh Thới An - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, cùng các đồng chí trong Đoàn công tác của Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Bộ Công an.

Về phía tỉnh Nghệ An, có các đồng chí: Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Hồ Lê Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; lực lượng PCCC cơ sở, dân phòng và chuyên ngành đại diện cho hơn 60.000 đội viên trên địa bàn toàn tỉnh.

Hội thi Thể thao nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ toàn quốc lần thứ II - Cụm thi số 4, vòng loại năm 2022 với sự tham gia của hơn 100 vận động viên, huấn luyện viên của Công an 7 địa phương, gồm: Ninh Bình, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng và Nghệ An.

Hội thi diễn ra trong 2 ngày 1 và 2/7, với 4 nội dung thi, gồm: 100m vượt chướng ngại vật, cứu nạn, cứu hộ; cứu nạn, cứu hộ trong môi trường có khói khí độc; cứu nạn, cứu hộ trong môi trường nước; bơi cứu nạn, cứu hộ.

Phát biểu khai mạc Hội thi, Đại tá Cao Minh Huyền - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An nêu rõ: Trong nỗ lực chung của toàn lực lượng Công an nhân dân vì mục tiêu luôn hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ là lực lượng tiêu biểu cho bản lĩnh, tinh thần dũng cảm, sẵn sàng hy sinh quên mình để giúp đỡ nhân dân trong hoàn cảnh khó khăn, hiểm nguy nhất.

Chỉ riêng trong năm 2021, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ toàn quốc đã trực tiếp tham gia cứu nạn, cứu hộ gần 1.200 vụ, cứu thoát gần 1.100 nạn nhân, trong đó riêng đối với lực lượng Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Nghệ An là 85 vụ, với 10 nạn nhân; được cấp ủy, chính quyền và nhân dân cảm phục và biểu dương, khen thưởng. Đây là số liệu minh chứng cho thành tích, kết quả của lực lượng Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ trong thời gian qua.

Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động phòng chống cháy, nổ và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, hướng đến mục tiêu xây dựng lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới theo Nghị quyết 12 - NQ/TW của Bộ Chính trị, Bộ Công an đã quyết định tổ chức Hội thi thể thao nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ toàn quốc lần thứ II trong toàn lực lượng Công an nhân dân; trong đó Công an Nghệ An vinh dự được Bộ Công an lựa chọn là đơn vị đăng cai tổ chức Cụm thi số 4, vòng loại năm 2022.

Hội thi có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, hướng tới chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân. Đây chính là ngày hội, là dịp để lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ thể hiện bản lĩnh, tài năng, kỹ năng và lòng dũng cảm, đoàn kết, gắn bó trong phong trào học tập, rèn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ giữa Công an các đơn vị, địa phương.

Hơn thế, qua hội thi, Bộ Công an cũng như Ban Tổ chức Hội thi mong muốn cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp nhân dân thấu hiểu, chia sẻ đối với lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, qua đó, huy động, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong công tác cứu nạn, cứu hộ theo phương châm “04 tại chỗ”: Lực lượng ở trong dân - Phương tiện ở trong dân - Hậu cần ở trong dân và Chỉ huy trong nhân dân.

Phát biểu chào mừng Hội thi, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cho rằng, với sự chuẩn bị chu đáo các điều kiện của Ban tổ chức, cùng với sự quyết tâm cao và tinh thần đoàn kết, thi đua hết mình, Hội thi không chỉ đánh giá được chất lượng công tác huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ của từng địa phương, mà còn là dịp để cán bộ, chiến sĩ lực lượng được giao lưu học hỏi kinh nghiệm; mang đến khí thế sôi nổi, tăng cường tình đoàn kết giữa cán bộ, chiến sĩ lực lượng các tỉnh, thành phố trong Cụm thi số 4.

Ngay sau lễ khai mạc, các vận động viên cũng đã thi 2 môn còn lại, gồm: 100m vượt chướng ngại vật, cứu nạn, cứu hộ; cứu nạn, cứu hộ trong môi trường có khói khí độc.

Kết thúc hội thi trong sáng cùng ngày, Ban tổ chức đã tổ chức công bố kết quả, trao thưởng. Theo đó, Công an tỉnh Nghệ An đạt giải Nhất toàn đoàn, Công an TP. Đà Nẵng đạt giải Nhì và giải Ba được trao cho Công an tỉnh Ninh Bình.

Các đơn vị đạt giải sẽ tham gia vòng chung kết Hội thi Thể thao nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ toàn quốc được Bộ Công an tổ chức trong thời gian tới.