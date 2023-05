Công an Nghệ An và Tỉnh đoàn Nghệ An ký kết kế hoạch phối hợp giai đoạn 2023 - 2025

(Baonghean.vn) - Lễ ký kết là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, khẳng định bước phát triển vững mạnh hơn trong mối quan hệ phối hợp giữa Công an tỉnh và Tỉnh đoàn Nghệ An, góp phần thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, cộng sự và nâng cao hơn nữa hiệu quả các lĩnh vực công tác giữa 2 đơn vị.

Sáng 23/5, Công an tỉnh Nghệ An và Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp giai đoạn 2023 - 2025 và định hướng, chỉ đạo 21 tổ chức Đoàn cấp huyện và Công an các huyện, thành, thị ký kết phối hợp giữa 2 ngành. Các đồng chí: Thượng tá Trần Ngọc Tuấn - Phó Giám đốc Công an tỉnh; Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An đồng chủ trì hội nghị.

Thời gian qua, bám sát sự lãnh đạo của Bộ Công an và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Công an tỉnh và Đoàn Thanh niên tỉnh Nghệ An đã phối hợp chặt chẽ, tạo được sự đồng thuận, thống nhất trong việc triển khai có hiệu quả các hoạt động phục vụ công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn toàn tỉnh.

Cùng đó, đã phối hợp thực hiện tốt Dự án xây dựng Cơ sở Dữ liệu Quốc gia về dân cư, Dự án sản xuất, cấp, quản lý Căn cước công dân và Đề án 06 của Chính phủ. Phát huy tốt hiệu quả hoạt động của các Tổ tuyên truyền, hướng dẫn tại địa bàn cơ sở, trong đó, lực lượng Công an và Đoàn Thanh niên là lực lượng nòng cốt, qua đó, góp phần tạo chuyển biến tích cực kết quả thực hiện 2 dự án và Đề án 06 trên địa bàn tỉnh, nhất là trong công tác tuyên truyền, hướng dẫn cài đặt định danh điện tử VNeID và dịch vụ công trực tuyến (đến nay, toàn tỉnh đã cấp hơn 1,5 triệu tài khoản; tỷ lệ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến toàn tỉnh đã đạt mức trung bình, gần 50%, thuộc tốp đầu của cả nước).

Ngoài ra, hai bên đã phối hợp triển khai nhiều chiến dịch, chương trình, hoạt động an sinh xã hội rất thiết thực và ý nghĩa, như: "Đông ấm - Xuân tình nguyện"; Chiến dịch "Thanh niên tình nguyện Hè"… Tham gia tuyến đầu hỗ trợ, giúp đỡ người dân vượt qua khó khăn trong 2 năm phòng, chống dịch Covid-19.

Đặc biệt, lực lượng Đoàn Thanh niên cơ sở đã phối hợp với lực lượng Công an và các thành phần khác góp công, góp sức xây dựng nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở (đến nay, đã xây dựng được gần 1.800 căn nhà/2.820 căn nhà từ nguồn hỗ trợ của Bộ Công an và Công an tỉnh Nghệ An).

Lực lượng Công an và Đoàn Thanh niên các cấp đã phối hợp tổ chức hơn 3.000 buổi tọa đàm và sinh hoạt câu lạc bộ, với các nội dung liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Tổ chức hơn 3.800 buổi nói chuyện, họp dân tại các khối, xóm, thôn, bản, nhất là tại những vùng đặc thù để tuyên truyền pháp luật và các thủ đoạn của tội phạm để người dân chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh.

Bên cạnh đó, Đoàn Thanh niên đã phối hợp với Công an các cấp trong hơn 5.000 ca tuần tra ban đêm, hơn 500 đợt phát động phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" với 15.000 đoàn viên, thanh niên tham gia. Đặc biệt, vận động hơn 300 hộ dân từ bỏ ý định di cư sang Lào; phối hợp hòa giải thành công hơn 400 vụ mâu thuẫn trong nhân dân. Ngoài ra, đã cung cấp cho lực lượng Công an nhiều thông tin có giá trị, giúp lực lượng giải quyết hơn 780 vụ xâm phạm về trật tự xã hội, 800 vụ về ma túy...

Có thể khẳng định rằng, lực lượng Công an và Đoàn Thanh niên luôn là lực lượng tiên phong, xung kích, đi đầu trong thực hiện mọi nhiệm vụ, góp phần quan trọng trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Bước vào giai đoạn hiện nay, đặc biệt, từ năm 2023 - 2025, sẽ có rất nhiều nhiệm vụ quan trọng được Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo triển khai quyết liệt, trong đó, có 3 nhiệm vụ chính liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Công an và Đoàn Thanh niên. Chính vì vậy, để nâng cao hiệu quả hoạt động giữa 2 lực lượng, Công an tỉnh và Tỉnh đoàn đã xây dựng Kế hoạch phối hợp.

Tại Lễ Ký kết, đại diện Ban Giám đốc Công an tỉnh và Tỉnh đoàn Nghệ An khẳng định, việc ký kết phối hợp giữa hai bên nhằm tiếp tục phát huy tinh thần, trách nhiệm của tuổi trẻ đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Đồng thời, nâng cao hiệu quả trong công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho đoàn viên, thanh, thiếu niên, học sinh; phát huy tinh thần tương thân, tương ái, vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong các hoạt động an sinh xã hội tại các địa phương.

Đặc biệt, việc phối hợp là tiền đề quan trọng nhằm thực hiện hiệu quả Đề án của Chính phủ về “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia, giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” gọi là Đề án 06.

Trong đó, quá trình phối hợp chỉ đạo triển khai đồng bộ, thống nhất từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở; hình thức tổ chức phù hợp với từng địa phương, đơn vị; đảm bảo các yêu cầu bảo mật thông tin theo quy định.