Pháp luật Công an Thành phố Hà Nội hỗ trợ 500 triệu đồng giúp Nghệ An khắc phục hậu quả bão lũ Chiều 27/10, đoàn công tác Công an Thành phố Hà Nội do đồng chí Đại tá Lê Văn Tuân – Phó Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội làm Trưởng đoàn đã đến thăm và trao kinh phí hỗ trợ cán bộ chiến sỹ Công an tỉnh Nghệ An và đồng bào chịu ảnh hưởng nặng nề của bão số 10.

Tiếp đoàn, về phía Công an tỉnh Nghệ An có Đại tá Trần Hồng Quang - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng lãnh đạo các phòng chức năng.

Tại buổi trao hỗ trợ, đồng chí Đại tá Lê Văn Tuân trao số tiền 500 triệu đồng tới Công an Nghệ An đồng thời bày tỏ sự chia sẻ sâu sắc trước những thiệt hại mà nhân dân và lực lượng Công an Nghệ An đang phải gánh chịu. Đồng chí nhấn mạnh, Công an TP Hà Nội luôn đồng hành cùng Công an các đơn vị, địa phương trong mọi hoàn cảnh; đây là nghĩa cử thể hiện tinh thần đồng đội, trách nhiệm và tình cảm gắn bó keo sơn trong lực lượng Công an nhân dân.

Công an Thành phố Hà Nội hỗ trợ Công an Nghệ An 500 triệu đồng giúp đỡ cán bộ chiến sĩ và Nhân dân trên địa bàn khắc phục thiên tai. Ảnh: Văn Hậu

Trân trọng cảm ơn tình cảm chân thành và sự quan tâm đầy ý nghĩa của Công an TP Hà Nội, đồng chí Đại tá Trần Hồng Quang khẳng định, nguồn kinh phí sẽ được sử dụng đúng mục đích, kịp thời hỗ trợ cán bộ chiến sĩ và Nhân dân khắc phục thiệt hại, sớm ổn định sinh hoạt, sản xuất. Hoạt động hỗ trợ lần này không chỉ góp phần giảm bớt khó khăn trước mắt mà còn thắt chặt tình đoàn kết, lan tỏa tinh thần “tương thân, tương ái”, “Vì Nhân dân phục vụ” trong toàn lực lượng Công an nhân dân.