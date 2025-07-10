Xã hội Tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ người dân Nghệ An 1,5 tỷ đồng sau bão số 10 Chiều 7/10, Tỉnh đoàn Nghệ An phối hợp với Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức trao hơn 500 suất quà hỗ trợ người dân bị thiệt hại do bão số 10 ở các xã: Thành Bình Thọ, Yên Xuân, Nhân Hòa, tỉnh Nghệ An.

Đây là số tiền mà tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh vận động được sau đêm nhạc thiện nguyện hướng về vùng lũ miền Trung.

Chia sẻ khó khăn với bà con vùng lũ Nghệ An, Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã trao 500 suất quà, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng.

Đối với 30 hộ bị thiệt hại nặng nề, nhà bị tốc mái sau bão, đoàn công tác trao 30 suất, với giá trị 8 triệu đồng mỗi hộ. Đoàn cũng khảo sát và sẽ trao hỗ trợ tiền sửa chữa trường học bị bão gây hư hỏng.

Tổng trị giá nguồn lực hỗ trợ là 1,5 tỷ đồng.



Anh Lê Tuấn Anh - Phó Bí thư Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh trao quà hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại do thiên tai ở xã Thành Bình Thọ, Nghệ An. Ảnh: Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh

Trao quà tận tay tới bà con vùng lũ, đồng chí Lê Tuấn Anh - Phó Bí thư Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, những ngày qua khi nắm bắt thông tin về tình hình mưa lũ và thiệt hại của người dân miền Trung nói chung, Nghệ An nói riêng thì lực lượng cán bộ, người dân và tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh hết sức quan tâm, lo lắng.

Để kịp thời hỗ trợ cho bà con, tối qua (6/10), Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với các đơn vị đồng hành tổ chức đêm nhạc thiện nguyện để hướng về bà con vùng lũ miền Trung, trong đó có Nghệ An.

Ngay sau khi đón nhận sự ủng hộ của các bạn đoàn viên, thanh niên và mọi tầng lớp nhân dân tại đêm nhạc, đoàn công tác đã lên đường tới Nghệ An để trao tận tay 1,5 tỷ đồng hỗ trợ bà con.

Đồng chí Hồ Phúc Hải - Phó Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An và đồng chí Lê Tuấn Anh - Phó Bí thư Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh trao quà hỗ trợ cho bà con xã Nhân Hòa. Ảnh: Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh

Đây là lần thứ hai trong năm, đoàn công tác của Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh về với bà con vùng lũ xứ Nghệ. Lần trước, sau cơn bão số 3, tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã hỗ trợ người dân 600 triệu đồng để đồng hành cùng bà con sau bão, lũ.

Những món chứa đựng tình cảm, sự sẻ chia của cộng đồng, các bạn trẻ từ Thành phố Hồ Chí Minh với mong muốn tiếp thêm động lực để bà con sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Tổng trị giá nguồn lực mà tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ người dân Nghệ An 1,5 tỷ đồng để khắc phục hậu quả bão số 10. Ảnh: Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh

Dịp này, Báo Tuổi Trẻ cũng trao 500 triệu đồng hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại do bão số 10 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

