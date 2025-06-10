Xã hội Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy ủng hộ người dân bị thiệt hại do cơn bão số 10 Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, với tinh thần sẻ chia, chiều 6/10, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tổ chức lễ phát động ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng do cơn bão số 10.

Đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ; các đồng chí lãnh đạo Ban cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ban cùng tham dự.

Đồng chí Ngọc Kim Nam và lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy ủng hộ. Ảnh: CTV

Hai tháng qua, Nghệ An đã liên tiếp chịu ảnh hưởng của 3 cơn bão lớn. Tình trạng “bão chồng bão” đã làm cho mọi hoạt động của chính quyền địa phương và cuộc sống của bà con nhân dân vùng thiên tai vô cùng khó khăn. Đặc biệt, cơn bão số 10 thời gian tác động dài, phạm vi ảnh hưởng rộng đã gây thiệt hại hết sức nặng nề trên khắp các xã, phường ven biển, đồng bằng, trung du và miền núi của tỉnh. Hàng chục nghìn ngôi nhà bị tốc mái, cuốn trôi, đổ sập; hoa màu, vật nuôi bị cuốn trôi, đường sá bị chia cắt, nhiều khu dân cư vẫn còn ngập trong lũ.

Phát biểu tại lễ phát động, đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy chia sẻ: “Hơn lúc nào hết, chúng ta - những người làm công tác Đảng, công tác dân vận, phải là những người đi đầu trong tinh thần sẻ chia, lan tỏa tình người, giúp bà con vùng lũ sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Mỗi tấm lòng hôm nay không chỉ là sự hỗ trợ vật chất, mà còn là niềm động viên, là hơi ấm của tình đồng bào gửi về nơi tâm bão”.

Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đã tham gia ủng hộ. Ảnh: CTV

Hưởng ứng lời kêu gọi ấy, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đã tự nguyện đóng góp ít nhất một ngày lương. Số tiền quyên góp sẽ được chuyển đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Ban Cứu trợ tỉnh, kịp thời hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả thiên tai, giúp bà con sớm ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất.

Hoạt động ủng hộ đồng bào vùng bão là biểu hiện cụ thể của tinh thần đoàn kết, trách nhiệm xã hội và đạo đức cách mạng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên cơ quan Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy. Qua đó, tiếp tục lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cùng nhau vượt qua khó khăn, hướng tới phát triển bền vững.