Thứ Hai, 6/10/2025
Tiếng Việt
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Xã hội

Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy ủng hộ người dân bị thiệt hại do cơn bão số 10

Hồ Hà 06/10/2025 18:22

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, với tinh thần sẻ chia, chiều 6/10, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tổ chức lễ phát động ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng do cơn bão số 10.

Đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ; các đồng chí lãnh đạo Ban cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ban cùng tham dự.

bna_4.jpg
Đồng chí Ngọc Kim Nam và lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy ủng hộ. Ảnh: CTV

Hai tháng qua, Nghệ An đã liên tiếp chịu ảnh hưởng của 3 cơn bão lớn. Tình trạng “bão chồng bão” đã làm cho mọi hoạt động của chính quyền địa phương và cuộc sống của bà con nhân dân vùng thiên tai vô cùng khó khăn. Đặc biệt, cơn bão số 10 thời gian tác động dài, phạm vi ảnh hưởng rộng đã gây thiệt hại hết sức nặng nề trên khắp các xã, phường ven biển, đồng bằng, trung du và miền núi của tỉnh. Hàng chục nghìn ngôi nhà bị tốc mái, cuốn trôi, đổ sập; hoa màu, vật nuôi bị cuốn trôi, đường sá bị chia cắt, nhiều khu dân cư vẫn còn ngập trong lũ.

Phát biểu tại lễ phát động, đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy chia sẻ: “Hơn lúc nào hết, chúng ta - những người làm công tác Đảng, công tác dân vận, phải là những người đi đầu trong tinh thần sẻ chia, lan tỏa tình người, giúp bà con vùng lũ sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Mỗi tấm lòng hôm nay không chỉ là sự hỗ trợ vật chất, mà còn là niềm động viên, là hơi ấm của tình đồng bào gửi về nơi tâm bão”.

bna_2.jpg
Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đã tham gia ủng hộ. Ảnh: CTV

Hưởng ứng lời kêu gọi ấy, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đã tự nguyện đóng góp ít nhất một ngày lương. Số tiền quyên góp sẽ được chuyển đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Ban Cứu trợ tỉnh, kịp thời hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả thiên tai, giúp bà con sớm ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất.

Hoạt động ủng hộ đồng bào vùng bão là biểu hiện cụ thể của tinh thần đoàn kết, trách nhiệm xã hội và đạo đức cách mạng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên cơ quan Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy. Qua đó, tiếp tục lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cùng nhau vượt qua khó khăn, hướng tới phát triển bền vững.

Bài liên quan

Đọc tiếp

Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 10

Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 10

Trung tướng Nguyễn Quốc Thước ủng hộ người dân Nghệ An bị thiệt hại do bão số 10

Trung tướng Nguyễn Quốc Thước ủng hộ người dân Nghệ An bị thiệt hại do bão số 10

Đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 10

Đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 10

Đọc tiếp

Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 10

Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 10

Trung tướng Nguyễn Quốc Thước ủng hộ người dân Nghệ An bị thiệt hại do bão số 10

Trung tướng Nguyễn Quốc Thước ủng hộ người dân Nghệ An bị thiệt hại do bão số 10

Đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 10

Đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 10

Xem thêm Xã hội

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Xã hội
      Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy ủng hộ người dân bị thiệt hại do cơn bão số 10

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO