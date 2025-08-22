Thời sự Phát huy tiềm năng, lợi thế xây dựng Yên Xuân phát triển nhanh, bền vững

Sáng 22/8, Đảng bộ xã Yên Xuân trọng thể tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 -2030 với sự tham dự của 216 đại biểu đại diện cho 1.417 đảng viên trong toàn đảng bộ.

Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Phạm Trọng Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Cùng dự có đồng chí Nguyễn Hữu Sáng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Anh Sơn; đại diện các sở, ban, ngành, các xã, phường trong tỉnh.

Các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Yên Xuân lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 -2030. Ảnh: T.L



Kết quả toàn diện



Xã Yên Xuân, tỉnh Nghệ An được thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã: Long Sơn, Khai Sơn, Cao Sơn và Lĩnh Sơn (huyện Anh Sơn cũ). Đảng bộ xã Yên Xuân có 55 tổ chức cơ sở đảng, trong đó, có 2 đảng bộ cơ quan, 34 chi bộ thôn; 19 chi bộ cơ quan, đơn vị, với 1.417 đảng viên.

Nhiệm kỳ 2020 -2025, tuy gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo hệ thống chính trị và nhân dân phấn đấu đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.

Đồng chí Phạm Văn Toàn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Yên Xuân phát biểu khai mạc đại hội. Ảnh: T.L



Tốc độ tăng trưởng tổng giá trị sản phẩm của nhiệm kỳ ước đạt 6,89%. Thu nhập bình quân năm 2025 ước đạt 40 triệu đồng/người (tăng 13,16 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ).

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng nông nghiệp giảm dần, tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và ngành dịch vụ tăng. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 5 năm (2020 - 2025) ước đạt 429,1 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách trên địa bàn nhiệm kỳ 2020-2025 ước đạt 12 tỷ đồng, đạt 102% chỉ tiêu nghị quyết.

Các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: T.L



Lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt nhiều thành tựu. Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đến năm 2025 đạt 83,3% (10/12 trường). Cơ sở vật chất giáo dục, y tế, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, thông tin truyền thông được quan tâm đầu tư. Công tác an sinh xã hội, chế độ, chính sách thực hiện đầy đủ, kịp thời đúng quy định. Công tác giải quyết việc làm cho lao động được quan tâm.

Quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo. An ninh nông thôn cơ bản ổn định, nhân dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư.

Đồng chí Tô Thế Huy - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã phát biểu tại Đại hội. Ảnh: T.L



Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt được nhiều kết quả; hoạt động của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội không ngừng được đổi mới, hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước được nâng cao.

Xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới

Trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ xã Yên Xuân đặt ra các chỉ tiêu quan trọng, trong đó, phấn đấu đến năm 2030, Yên Xuân trở thành xã nông thôn mới, kinh tế phát triển bền vững, có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được nâng cao; bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, lịch sử truyền thống con người Yên Xuân.

Đồng chí Hoàng Đình Mỹ - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã trình bày Báo cáo Chính trị trình Đại hội. Ảnh: T.L

Phấn đấu, tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn bình quân hàng năm 8% trở lên; tổng số vốn đầu tư trên địa bàn giai đoạn 2026 - 2030 đạt trên 1.000 tỷ đồng; tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia 100%; phấn đấu xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2030. Đảng bộ, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội xã hằng năm đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên,...

Các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: T.L



Để hiện thực hóa các mục tiêu đã đề ra, Đảng bộ xã Yên Xuân đặt ra 5 nhiệm nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột và hàng loạt giải pháp trọng yếu thể hiện tầm nhìn dài hạn, khát vọng đổi mới và sáng tạo của Đảng bộ xã trong nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Phạm Trọng Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao những thành quả quan trọng mà Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân các xã: Long Sơn, Khai Sơn, Cao Sơn và Lĩnh Sơn nay là xã Yên Xuân đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Đồng chí Phạm Trọng Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: T.L



Đồng chí đề nghị các đại biểu cần thảo luận sâu, phân tích kỹ nguyên nhân, hạn chế, nhất là những nguyên nhân chủ quan để tìm ra giải pháp khắc phục, tạo sức bật cho sự phát triển của xã Yên Xuân trong giai đoạn mới.

Để thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đề nghị Đảng bộ và Đảng ủy xã lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội. Ảnh: T.L



Trong đó, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhấn mạnh tính đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ và cả hệ thống chính trị; sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện các mục tiêu chung hướng tới mục tiêu vì Yên Xuân đổi mới, phát triển, xứng đáng với truyền thống của quê hương cách mạng.

Quan tâm có nhiều giải pháp cụ thể để thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Nhanh chóng nâng cao khả năng quản lý, điều hành và tính chủ động của chính quyền, bảo đảm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được phân cấp và định hướng xây dựng chính quyền kiến tạo, phục vụ.

Đại diện lãnh đạo các sở, ngành tham dự Đại hội. Ảnh: T.L



Đổi mới mạnh mẽ và nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng, nhất là trong tham gia phối hợp thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của địa phương. Tiếp tục kiện toàn, xây dựng vị trí việc làm, nâng cao trình độ, khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị.

Song song với đó, tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế. Muốn vậy, Đảng bộ cần nhận diện rõ, định hình đầy đủ các công việc phải làm để phát huy được tiềm năng, thế mạnh nổi trội của địa phương, tận dụng các cơ hội để thúc đẩy nhanh hơn quá trình phát triển.

Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội. Ảnh: T.L



Đặc biệt, xã Yên Xuân có vị trí đầu mối giao thông huyết mạch, cự ly gần và kết nối thuận tiện với các trung tâm phát triển, có tiềm năng phát triển công nghiệp, dịch vụ và phát triển nông, lâm nghiệp chất lượng cao; xã Yên Xuân có truyền thống cách mạng "đi đầu, dậy trước".

Do đó, việc đầu tiên phải làm là nghiên cứu xây dựng, điều chỉnh quy hoạch không gian phát triển, xây dựng kế hoạch sử dụng đất phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh và của xã, bảo đảm tính kế thừa, đồng bộ và thống nhất.

Thu hút mọi nguồn lực đầu tư toàn xã hội để phát triển; tập trung xây dựng và thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 và hàng năm; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia; tập trung phối hợp thu hút các dự án đầu tư có tính động lực vào Khu công nghiệp Tri Lễ, đặc biệt là các dự án sản xuất, chế biến gắn với vùng nguyên liệu và sử dụng nguồn lao động tại địa phương.

Cùng đó, Đảng bộ cần tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển nông, lâm nghiệp gắn với dịch vụ, thương mại theo hướng phát triển xanh, bền vững, chất lượng cao. Mở rộng các mô hình sản xuất an toàn, hữu cơ, gắn với xây dựng thương hiệu, sản phẩm đặc trưng của địa phương và thị trường tiêu thụ.

Các đại biểu tham quan gian hàng các sản phẩm đặc sản của xã Yên Xuân. Ảnh: T.L



Nâng cao, củng cố chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, ưu tiên đầu tư hạ tầng thiết yếu, giao thông nông thôn, thủy lợi, trường học, trạm y tế, nhất là các thôn, xóm xa trung tâm; vận động nhân dân xây dựng vườn mẫu, khu dân cư kiểu mẫu, giữ gìn vệ sinh môi trường, tạo diện mạo nông thôn khang trang, xanh - sạch - đẹp, phấn đấu đạt các tiêu chí xã nông thôn mới vào năm 2030.

Đồng chí Phạm Trọng Hoàng đề nghị ngay sau Đại hội, Đảng ủy xã cần khẩn trương cụ thể hóa Nghị quyết bằng các chương trình, kế hoạch, đề án thiết thực, sát với thực tiễn; lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên nguồn lực và tập trung chỉ đạo quyết liệt, tạo chuyển biến rõ nét ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Chương trình hành động cần có tính tiến công, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ nguồn lực, rõ thời gian hoàn thành, rõ kết quả đạt được và dễ kiểm tra, giám sát. Bảo đảm đưa nhanh Nghị quyết Đại hội Đảng bộ và Nghị quyết Đại hội Đảng cấp trên vào cuộc sống.

Đại hội đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ xã Yên Xuân nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 26 đồng chí.

Đồng chí Phạm Văn Toàn được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã. Đồng chí Tô Thế Huy được chỉ định giữ chức, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã. Đồng chí Hoàng Đình Mỹ được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Yên Xuân.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Yên Xuân nhiệm kỳ 2025 -2030 ra mắt nhận nhiệm vụ. Ảnh: T.L

