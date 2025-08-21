Thời sự Phấn đấu xây dựng xã Tam Đồng (Nghệ An) đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu Sáng 21/8, Đảng bộ xã Tam Đồng (Nghệ An) long trọng tổ chức phiên chính thức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh. Cùng dự có các đồng chí: Trịnh Thanh Hải - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính; Nguyễn Hải Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Kim Bảng; Đại tá Trần Võ Việt - Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Đại tá Nguyễn Văn Thắng – Bí thư Đảng ủy, Giám thị Trại giam số 6 và 200 đại biểu đại diện cho 1.172 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Đảng bộ xã Tam Đồng (Nghệ An) long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: TL

Kết quả toàn diện

Xã Tam Đồng được thành lập ngày 16/6/2025 theo Nghị quyết 1678 của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội, trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của 3 xã Thanh Tiên, Thanh Liên và Thanh Mỹ.

Sau sáp nhập, xã có diện tích 53,38 km2, dân số 26.382 người. Đảng bộ có 39 tổ chức Đảng với tổng số 1.172 đảng viên.

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã phát biểu khai mạc đại hội. Ảnh: TL



Trong nhiệm kỳ 2020 -2030, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tam Đồng đã đoàn kết, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, giành được nhiều kết quả khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Nổi bật là tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất ước đạt 8,5%, thu nhập bình quân đầu người ước đạt 69,3 triệu đồng/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng với tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và dịch vụ chiếm gần 65,5%. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt trên 10 nghìn tấn/năm.

Các đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: TL



Trên địa bàn xã đã xuất hiện nhiều mô hình kinh tế mới cho thu nhập cao như nuôi hươu lấy nhung, mướp lấy xơ, hành tăm, nuôi lươn không bùn, trồng cây nguyên liệu giấy.

Công tác thu hút đầu tư đạt kết quả tích cực. Hiện nay trên địa bàn có 2 nhà máy may lớn, tạo việc làm cho hơn 1.300 lao động.

Đồng chí Trần Đức Lực - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tam Đồng trình bày báo cáo chính trị tại đại hội. Ảnh: TL



Xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm nên trong nhiệm kỳ qua, cán bộ và nhân dân 3 xã Thanh Tiên, Thanh Liên và Thanh Mỹ (cũ) đã tập trung huy động ngoại lực, phát huy nội lực để đầu tư xây dựng nông thôn mới nâng cao, cả 3 xã đều đã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao với tổng nguồn vốn đầu tư gần 260 tỷ đồng.

Đồng chí Tưởng Đăng Phú - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tam Đồng phát biểu tại đại hội. Ảnh: TL

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, tỷ lệ gia đình văn hóa ước đạt 95%. Tất cả các trường học trên địa bàn đều đạt chuẩn quốc gia. Quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị có chuyển biến tích cực; khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường. Hoạt động của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội từ xã đến cơ sở có nhiều đổi mới theo hướng gần dân, phục vụ nhân dân, ngày càng nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Các đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: TL



Hướng tới xã nông thôn mới kiểu mẫu

Trên cơ sở đánh giá lại những kết quả của nhiệm kỳ qua, Đại hội cũng đã xác định phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2025 – 2030 với mục tiêu phát triển kinh tế nhanh và bền vững, mạnh về giáo dục, có kết cấu hạ tầng đồng bộ, quyết tâm xây dựng xã Tam Đồng đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh.

Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: TL

Đại hội cũng đã đề ra 20 chỉ tiêu cơ bản, trong đó có 3 chỉ tiêu về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, 8 chỉ tiêu về kinh tế, 5 chỉ tiêu về văn hóa - xã hội, 2 chỉ tiêu về môi trường và 2 chỉ tiêu về quốc phòng - an ninh.

Cụ thể: Tốc độ tăng trưởng kinh tế phấn đấu đạt từ 11-12%/năm. Đến năm 2030, thu ngân sách đạt từ 25-30 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt từ 90-95 triệu đồng/năm.

Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội. Ảnh: TL



Đảng bộ, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể hằng năm đều được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có 2 năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Để thực hiện đạt hiệu quả những chỉ tiêu đã đề ra, Đảng bộ xã Tam Đồng cũng đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm, 4 nhóm giải pháp và 3 khâu đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả.

Trong đó, Đảng bộ xã đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, xây dựng nền hành chính công liêm chính, chuyên nghiệp và hiện đại.

Tập trung xây dựng và hoàn thiện quy hoạch xã. Phát triển nhanh các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn theo hướng chuỗi giá trị gắn với các sản phẩm chủ lực.

Các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Tam Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: TL



Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những thành quả quan trọng mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tam Đồng và các xã trước sáp nhập đã đạt được.

Để thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Tam Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, đồng chí Nguyễn Nam Đình đã gợi mở và đề nghị Đảng bộ xã quan tâm chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm.

Các đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: TL



Trước hết, cần tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính, kiện toàn bộ máy chính quyền, xây dựng và kiện toàn đội ngũ cán bộ đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Cùng với đó, xã Tam Đồng cần tập trung xây dựng và sớm hoàn chỉnh công tác lập quy hoạch, đảm bảo tính kế thừa, đồng bộ và thống nhất trong ngắn hạn và dài hạn; tăng cường tính liên kết vùng và các xã vùng phụ cận như: Hạnh Lâm, Cát Ngạn, Hoa Quân, Sơn Lâm và Đại Đồng; đổi mới mô hình phát triển kinh tế bền vững; thu hút mọi nguồn lực đầu tư toàn xã hội để phát triển kinh tế - xã hội.

Các đại biểu biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết. Ảnh: TL



Tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển mạnh các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, quy mô lớn, tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với các sản phẩm chủ lực có thế mạnh của địa phương…

Đồng thời, chú trọng thúc đẩy nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao trong quy trình canh tác, chế biến để tạo ra sản phẩm chất lượng cao, đảm bảo an toàn thực phẩm, có khả năng cạnh tranh trên thị trường, xây dựng và nâng cao thương hiệu các sản phẩm OCOP.

Củng cố và tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, ưu tiên hoàn thiện kết cấu hạ tầng đồng bộ về giao thông, thủy lợi, trường học, trạm y tế, thiết chế văn hóa, thể thao; phấn đấu xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Bên cạnh đó xã cần chăm lo phát triển toàn diện lĩnh vực văn hóa, xã hội; tăng cường quốc phòng, an ninh trọng tâm là giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị Đảng bộ xã Tam Đồng nêu cao tinh thần trách nhiệm, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết Đại hội. Ngay sau Đại hội, xây dựng và triển khai Chương trình hành động, các chương trình, đề án để thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Tam Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 và góp phần vào thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tam Đồng ra mắt, nhận nhiệm vụ. Ảnh: TL



Đại hội đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tam Đồng nhiệm kỳ 2025 -2030 gồm 22 đồng chí.

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã. Đồng chí Trần Đức Lực được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã. Đồng chí Tưởng Đăng Phú được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tam Đồng.