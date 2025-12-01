Chủ Nhật, 12/10/2025
Trung ương Đoàn trao hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng bởi bão số 10 ở Nghệ An

Thuý Hiền 12/10/2025 21:24

Chiều 12/10, đoàn công tác Trung ương Đoàn do đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang – Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương dẫn đầu đã đến thăm, động viên và trao quà cho các gia đình chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bão số 10 tại phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An.

Cùng tham dự có đồng chí Nguyễn Thị Phương Thuý - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Nghệ An và đại diện các phòng, ban của Tỉnh đoàn.

ảnh 1
Đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội Trung ương đại diện cho Đoàn trao quà cho gia đình thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Thuý Hiền

Dưới sự ủy quyền của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn và Hội đồng Đội Trung ương, đoàn đã trao 500 thùng sữa, 150 ba lô học sinh cùng kinh phí hỗ trợ lợp lại mái nhà cho 15 gia đình thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (mỗi hộ 10 triệu đồng). Tổng giá trị quà tặng gần 905 triệu đồng.

Ảnh 2
Đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang thăm hỏi tình hình học tập, đồng thời trao tặng các em những cuốn sách mới. Ảnh: Thuý Hiền

Đoàn đã đến tận nơi, thăm hỏi và trao quà trực tiếp cho 2 em thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và 1 hộ gia đình người cao tuổi neo đơn tại phường Cửa Lò. Phần quà còn lại được bàn giao cho Tỉnh đoàn Nghệ An để tiếp tục phân bổ, hỗ trợ kịp thời đến các địa phương và đối tượng bị ảnh hưởng.

Ảnh 3
Đoàn công tác gửi tặng những món quà sẻ chia, khích lệ tinh thần gia đình em Gia Bảo. Ảnh: Thuý Hiền

Đến thăm gia đình chị Nguyễn Thị Hương (khối Nghi Tân, phường Cửa Lò) có bốn con nhỏ, thuộc diện hộ nghèo, là một trong những trường hợp chịu thiệt hại nặng nề, đoàn công tác đã động viên, chia sẻ để gia đình chị Hương sớm ổn định cuộc sống, khắc phục hậu quả sau bão.

Tại xóm Mỹ Thắng, phường Cửa Lò, đoàn cũng đến thăm em Nguyễn Trương Gia Bảo – học sinh khuyết tật có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Cơn bão vừa qua đã khiến căn nhà của em bị hư hại nặng. Đoàn công tác trực tiếp ân cần thăm hỏi, trao tặng em ba lô, sách vở cùng những món quà động viên tinh thần, giúp em thêm nghị lực vượt qua khó khăn.

Phát biểu tại buổi trao quà, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang nhấn mạnh, món quà tuy nhỏ nhưng là tình cảm, là tấm lòng của tuổi trẻ cả nước hướng về Nghệ An – nơi đang oằn mình khắc phục hậu quả bão lũ. Mong rằng các em nhỏ và người dân sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, tiếp tục vươn lên bằng tinh thần kiên cường vốn có.

Hoạt động thăm hỏi, trao quà của Trung ương Đoàn thể hiện tinh thần sẻ chia, trách nhiệm xã hội và truyền thống “tương thân tương ái” của tuổi trẻ cả nước đối với đồng bào vùng thiên tai. Đây cũng là thông điệp nhân ái, lan tỏa tinh thần đoàn kết, góp phần xoa dịu nỗi đau, mang đến niềm tin và hơi ấm sau bão cho người dân nơi đây

