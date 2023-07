Công an tỉnh Nghệ An và Thành ủy Vinh tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện một số chỉ thị, nghị quyết

(Baonghean.vn) - Chiều 26/7, Công an tỉnh Nghệ An, Thành ủy Vinh phối hợp tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị xây dựng lực lượng công an và xây dựng đơn vị điển hình kiểu mẫu trên địa bàn thành phố.

Các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy: Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Giám đốc Công an tỉnh; Phan Đức Đồng - Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Vinh đồng chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Phan Tài

Theo báo cáo trình bày tại hội nghị, việc quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị, các nghị quyết, chỉ thị năm 2023 của BTV Tỉnh ủy đã được cấp ủy, chính quyền thành phố Vinh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai quyết liệt, góp phần giúp tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội cơ bản ổn định, không để xảy ra tình trạng biểu tình, khiếu kiện, tập trung đông người, gây rối làm mất an ninh, trật tự. Không xuất hiện các tụ điểm phức tạp về hình sự; phát hiện, bắt giữ 124 vụ, 161 đối tượng về ma túy và thu giữ 7 kg ma túy các loại; khởi tố 37 vụ, 177 bị can về hành vi đánh bạc, không để xuất hiện tội phạm hoạt động theo dạng xã hội đen. Ra mắt 487 mô hình "điểm chữa cháy công cộng", 97 tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy và 69 mô hình trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", xây dựng 5 phường điển hình kiểu mẫu về an ninh, trật tự. 100% công dân trên địa bàn thành phố được cấp căn cước công dân...

Đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phan Tài

Trên cơ sở báo cáo, các ý kiến tham luận, kết luận hội nghị, đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Vinh nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm mà các ban, ngành, địa phương cần tập trung trong thời gian tới, đồng chí mong muốn Công an tỉnh tiếp tục quan tâm nhằm tiếp tục duy trì an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố, đặc biệt dịp kỷ niệm 60 năm thành lập TP. Vinh.

Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phan Tài

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh đánh giá cấp ủy, chính quyền thành phố có sự quyết tâm chính trị để thực hiện các nhiệm vụ giúp tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn ổn định, góp phần để tập trung phát triển kinh tế - xã hội, giúp người dân có cuộc sống yên bình. Thiếu tướng Phạm Thế Tùng cũng đồng tình với nhiệm vụ trong thời gian tới của thành phố và đề nghị cấp ủy, chính quyền thành phố tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo để thực hiện các nghị quyết, chỉ thị cấp trên đạt kết quả cao.