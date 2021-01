Công an tỉnh tặng quà người nghèo và học sinh nhân dịp tết Nguyên đán

* Ngày 20/1, hưởng ứng Thư kêu gọi của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy về việc ủng hộ, giúp đỡ hộ nghèo đón Tết Tân Sửu 2021, với tinh thần “Chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, Phòng An ninh Chính trị nội bộ, Công an Nghệ An phối hợp với một số doanh nghiệp, các nhà hảo tâm thăm, tặng quà tại xã Lưu Kiền, huyện Tương Dương.

Cán bộ, chiến sỹ Phòng An ninh Chính trị nội bộ, Công an Nghệ An tặng quà tại xã Lưu Kiền, huyện Tương Dương. Ảnh: Mạnh Thường

Tại đây, đoàn đã trao 10 suất quà và 500 nghìn đồng cho các cụ già, 20 suất quà và 1 triệu đồng cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; 120 chiếc chăn bông ấm và 1.000 cuốn vở cho các em học sinh, 10 bộ xếp hình, 100 đầu sách thư viện, 1 bộ trống đội phục vụ công tác dạy và học của nhà trường với tổng trị giá 120 triệu đồng.

* Trong 2 ngày 19 và 20/1/2021, Đoàn công tác của Đoàn Thanh niên Công an tỉnh cùng đoàn “Hành trình đi về yêu thương” của thành phố Cần Thơ đã tổ chức chương trình “Xuân yêu thương". Dịp này, đoàn đến thăm thầy và trò Trường Tiểu học Mường Lống 1 và Mường Lống 2, xã Mường Lống, huyện biên giới Kỳ Sơn.