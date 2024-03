Công an tỉnh tổng kết đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2024

(Baonghean.vn) - Sáng 18/3, Công an tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh, trật tự dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán và đợt thi đua mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Giáp Thìn 2024.

Tham dự hội nghị, lãnh đạo tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh uỷ. Về phía Công an tỉnh có Thiếu tướng Bùi Quang Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công an tỉnh; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng uỷ, Ban Giám đốc, lãnh đạo các phòng, ban, Công an các địa phương.

Các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo Công an tỉnh tham dự hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

MỘT TRONG BA ĐƠN VỊ CÓ THÀNH TÍCH ĐỨNG ĐẦU CẢ NƯỚC

Thực hiện mệnh lệnh của Bộ trưởng Bộ Công an, chỉ đạo của UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh đã ban hành điện, chỉ đạo lực lượng Công an toàn tỉnh đồng loạt ra quân tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh, trật tự dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán, bắt đầu từ 8h ngày 15/12/2023.

Ngày 22/1/2024, Giám đốc Công an tỉnh đã ban hành, triển khai Đề án 373 thành lập các Tổ công tác tổ chức tuần tra vũ trang phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật. Đồng thời, tổ chức Lễ ra quân và triển khai đợt cao điểm 30 ngày, đêm tuần tra vũ trang đảm bảo an ninh, trật tự trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Đại tá Nguyễn Duy Thanh - Phó Giám đốc Công an tỉnh báo cáo kết quả thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh, trật tự dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Ảnh: Phạm Bằng

Sau 2,5 tháng ra quân, trên lĩnh vực bảo đảm an ninh quốc gia, Công an tỉnh đã bảo đảm ổn định, không để phát sinh các vấn đề phức tạp, bị động, bất ngờ. Trên lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm, Công an tỉnh đã lập nhiều chiến công xuất sắc.

Từ ngày 15/12/2023 đến 29/02/2024, Công an tỉnh đã điều tra khám phá 245/260 vụ tội phạm hình sự, đạt tỷ lệ 94%. Điển hình, Công an tỉnh đã phá chuyên án, triệt xóa thành công 2 băng nhóm tội phạm hoạt động tại Campuchia sử dụng công nghệ cao gọi điện giả danh cơ quan tư pháp lừa đảo qua mạng, xuyên quốc gia, bắt 55 đối tượng, ước tính chiếm đoạt hơn 700 tỷ đồng; xác minh, điều tra, bắt giữ thành công đối tượng gây ra vụ cướp ở Ngân hàng Viettinbank Cửa Lò...

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung trao tặng Bằng khen cho các tập thể thuộc Công an tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2024. Ảnh: Phạm Bằng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân thuộc Công an tỉnh có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2024. Ảnh: Phạm Bằng

Bên cạnh đó, Công an tỉnh đã phát hiện, bắt giữ 197 vụ, 885 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật về đánh bạc; phát hiện, bắt giữ 308 vụ, 402 đối tượng, thu 43,4 kg ma túy các loại; bắt giữ 401 vụ, 551 đối tượng phạm tội và vi phạm về pháo, thu gần 8,5 tấn pháo các loại; phát hiện, bắt giữ 1.297 vụ, 1.538 đối tượng, thu 20 tấn động vật, sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc, hơn 800 tấn khoáng sản, 1.900 cá thể động vật hoang dã, quý hiếm...

Công tác bắt, giam giữ, điều tra, xử lý tội phạm, kỹ thuật hình sự, hồ sơ nghiệp vụ, thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp đảm bảo đúng pháp luật. Công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội đạt nhiều kết quả cao.

Thừa uỷ quyền, Thiếu tướng Bùi Quang Thanh - Giám đốc Công an tỉnh trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho 11 cá nhân của Công an tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Ảnh: Phạm Bằng

Thừa uỷ quyền, Thiếu tướng Bùi Quang Thanh - Giám đốc Công an tỉnh trao thưởng của Bộ trưởng Bộ Công an cho các tập thể, cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện các nhiệm vụ. Ảnh: Phạm Bằng

Công tác xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" tiếp tục được triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Đặc biệt, hưởng ứng Chương trình “Tết Vì người nghèo - Xuân Giáp Thìn năm 2024”, Công an Nghệ An đã vận động cán bộ, chiến sĩ và các nhà hảo tâm quyên góp hơn 7,2 tỷ đồng.

Với những thành tích nổi bật đạt được, Công an tỉnh Nghệ An được Bộ Công an, UBND tỉnh nhiều lần biểu dương, khen thưởng. Tổng kết cao điểm, Công an Nghệ An được Bộ Công an biểu dương là 1 trong 3 đơn vị có thành tích đứng đầu cả nước.

PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG ANH HÙNG, ĐẢM BẢO ỔN ĐỊNH ĐỂ TỈNH TIẾP TỤC PHÁT TRIỂN

Phát biểu tại hội nghị, nhiệt liệt chúc mừng các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong đợt cao điểm, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đánh giá cao trách nhiệm, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt của toàn thể lực lượng Công an tỉnh trong đợt cao điểm. Đặc biệt là vai trò lãnh đạo của Ban Thường vụ Đảng uỷ, Ban Giám đốc và cá nhân đồng chí Thiếu tướng Bùi Quang Thanh - Giám đốc Công an tỉnh.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung ghi nhận, đánh giá cao, nhiệt liệt chúc mừng những thành tích xuất sắc mà Công an tỉnh đã đạt được trong thời gian qua, nhất là trong đợt cao điểm. Ảnh: Phạm Bằng

Công an tỉnh đã thực hiện nghiêm túc chủ trương, chỉ đạo của Bộ Công an; trách nhiệm trong việc tham mưu cho tỉnh triển khai công tác đảm bảo an ninh, trật tự dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2024 trên địa bàn tỉnh. Trong quá trình thực hiện, Công an tỉnh đã có nhiều biện pháp sáng tạo, linh hoạt, hiệu quả và đạt kết quả cao.

Đặc biệt, Công an tỉnh đã thực hiện Đề án 373, thành lập Tổ công tác vũ trang tuần tra, trấn áp tội phạm và vi phạm pháp luật. Mặc dù mới triển khai, nhưng Tổ công tác 373 đã tạo được hình ảnh tốt đẹp trong Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân; thể hiện được thương hiệu, uy lực của Công an tỉnh; tạo niềm tin, niềm tự hào của người dân và là nỗi khiếp sợ của tội phạm; khẳng định được truyền thống của lực lượng Công an tỉnh Nghệ An trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Các đồng chí trong Ban Giám đốc Công an tỉnh tham dự hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Ghi nhận, đánh giá, nhiệt liệt chúc mừng những thành tích xuất sắc mà Công an tỉnh đã đạt được trong thời gian qua, nhất là trong đợt cao điểm, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh từ cấp tỉnh đến cấp xã đã thể hiện trách nhiệm, không quản ngại khó khăn, vất vả, làm xuyên Tết, huy động toàn bộ lực lượng đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn trong dịp Tết Nguyên đán 2024, đúng với tinh thần: "Thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi, lấy hạnh phúc của nhân dân làm niềm vui, lẽ sống của mình". Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 là một trong những Tết bình yên, an ninh, trật tự được đảm bảo.

Trong thời gian tới, nhấn mạnh Nghệ An là địa bàn trọng điểm về an ninh, trật tự, tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp, nhạy cảm, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị Công an tỉnh phát huy những kết quả đạt được, thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Công an tỉnh tiếp tục phát huy tính chủ động, sáng tạo, tiên phong trong công tác tham mưu, thực hiện tốt chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh trong nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, giữ gìn sự ổn định trên địa bàn tỉnh, đảm bảo hài hoà lợi ích giữa phát triển kinh tế - xã hội với nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự; tạo môi trường thông thoáng để tỉnh đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển kinh tế.

Mặt khác, Công an tỉnh tiếp tục chủ động, nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở; kịp thời xử lý những vấn đề nổi lên về an ninh, trật tự; trong đó, chú trọng an ninh quốc gia, an ninh tôn giáo. Công an tỉnh tham mưu cho tỉnh giải quyết những vấn đề tồn tại, không tạo thành các điểm nóng; hỗ trợ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh; ứng phó với các tình huống an ninh phi truyền thống; bảo vệ an toàn các mục tiêu, các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách đến thăm và làm việc tại Nghệ An.

Lãnh đạo các phòng, ban, Công an các địa phương tham dự hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị Công an tỉnh tiếp tục đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm theo tinh thần "đánh trúng, đánh mạnh", tạo môi trường thật sự an toàn; tiếp tục giữ vững và nhân rộng mô hình địa bàn sạch về ma tuý cấp xã, cấp huyện; không để phát sinh các ổ, nhóm phức tạp về trật tự xã hội; đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm. Trên cơ sở tổng kết và quá trình hoạt động, Công an tỉnh tiếp tục duy trì, nhân rộng Tổ công tác 373 trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh cần tiếp tục quan tâm, tăng cường phối hợp công tác giữa lực lượng Công an các cấp với các ban, ngành, đoàn thể, đặc biệt là với nhân dân, xây dựng thế trận an ninh nhân dân, nhất là tại địa bàn cơ sở trong việc đảm bảo an ninh, trật tự và đấu tranh với các loại tội phạm.

Lãnh đạo các phòng, ban thuộc Công an tỉnh tham dự hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Người đứng đầu UBND tỉnh cũng đề nghị Công an tỉnh tham mưu quyết liệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị; phát huy truyền thống Công an Nghệ An là đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân trên quê hương Xô viết, quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu. Công an tỉnh Nghệ An phải là đơn vị gương mẫu, đi đầu trong lực lượng Công an nhân dân trên các mặt công tác.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh, lãnh đạo tỉnh sẽ tiếp tục dành sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để Công an tỉnh thực hiện các nhiệm vụ; đồng thời, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, ngành, địa phương, phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an tỉnh nhằm đảm bảo an ninh, trật tự, giữ vững ổn định để tỉnh thực hiện mục tiêu phát triển trong thời gian tới.

Thiếu tướng Bùi Quang Thanh - Giám đốc Công an tỉnh phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Dịp này, Bộ trưởng Bộ Công an đã quyết định tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen, khen thưởng; Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen; Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân thuộc Công an tỉnh Nghệ An vì có thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm và trong phong trào đấu tranh phòng, chống tội phạm.