Công an TP Vinh phá nhiều vụ án nhờ camera an ninh cộng đồng

Phá án nhờ camera an ninh

Từ năm 2017 đến nay, khi hệ thống camera an ninh được triển khai ở 25/25 phường, xã của TP Vinh đã phát huy được tác dụng trong công tác ngăn ngừa, phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật. Thiếu tá Đinh Viết Bảo - Đội trưởng Đội Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (Công an TP Vinh) cho biết: Hệ thống này đã hỗ trợ cho lực lượng công an phá hàng chục vụ án xảy ra trên địa bàn TP Vinh.

Các camera an ninh được lắp đặt trên đường Bùi Dương Lịch, phường Quán Bàu, TP Vinh. Ảnh: Hoài Thu

Ví như ngày 12/9/2019, thông qua dữ liệu trích xuất từ camera, Công an thành phố Vinh đã bắt được 3 đối tượng dùng dao chém anh Nguyễn Hồng Quân ở khối Yên Duệ, phường Đông Vĩnh xảy ra ngày 4/09/2019 tại phường Lê Lợi. Hung thủ là Nguyễn Hoàng Quân trú tại phường Quán Bàu, Nguyễn Trung Kiên trú tại phường Trung Đô và Lê Đức Anh trú tại phường Vinh Tân.

Hay như vụ án xảy ra tại khối 6B, phường Cửa Nam ngày 23/3/2018, một đối tượng dùng gạch đá đập vào đầu anh Hoàng Văn Thân (trú ở huyện Tân Kỳ), cướp 70.000 đồng. Ngay sau đó, lực lượng công an trích xuất camera an ninh cộng đồng điều tra, xác định được hung thủ là Nguyễn Đình Lực trú tại Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh.



Cũng nhờ hệ thống camera lắp đặt sẵn, trước đó, tháng 9/2018 tại sân bóng chuyền nhà văn hóa khối 10, phường Bến Thủy xảy ra vụ việc anh Nguyễn Ngọc Cường bị 2 đối tượng bắn bằng súng tự chế và cướp tài sản. Ngay sau đó, thông qua dữ liệu được trích xuất từ camera, lực lượng công an đã nhanh chóng bắt được 2 hung thủ gây án là Phạm Văn Thiện và Nguyễn Công Lưu đều trú tại xã Phúc Thọ (Nghi Lộc)..

Biểu đồ số vụ việc Công an TP Vinh xử lý qua trích xuất camera an ninh cộng đồng từ năm 2018 - 2019. Đồ họa: Hoài Thu

Có thể thấy, ở các phường xã trên địa bàn TP Vinh, nhờ hệ thống camera cộng đồng đã góp phần tạo ý thức tự giác cho người dân trong tuân thủ pháp luật, giữ gìn an ninh trật tự; giúp lực lượng chức năng phát hiện, xử lý nhiều vụ việc, nhiều đối tượng phạm tội. Từ dữ liệu, hình ảnh thu được qua hệ thống "Camera an ninh" góp phần hỗ trợ cơ quan điều tra kịp thời phát hiện, bắt giữ, xử lý các loại tội phạm, trong đó nhiều vụ phạm pháp hình sự như cướp giật, trộm cắp tài sản, giết người, gây rối trật tự công cộng... Bên cạnh công tác phòng ngừa tội phạm, hệ thống camera còn giúp bảo vệ lợi ích, quyền lợi chính đáng của tập thể, cá nhân và có giá trị chế ước hành vi của người dân trong chấp hành trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, phát hiện xử lý đúng người vi phạm.



Những bất cập cần khắc phục

Bên cạnh những mặt tích cực, qua hơn 2 năm vận hành hệ thống camera an ninh cộng đồng tại các phường xã, đến nay đã bắt đầu bộc lộ những bất cập, hạn chế cần phải khắc phục. Gặp bà Nguyễn Thị Ngọc ngay cổng trụ sở Công an phường Quán Bàu (TP Vinh) đến đề xuất việc chỉnh sửa hệ thống camera giám sát trên địa bàn khối xóm.

Bà Ngọc cho biết thêm: Ở khối 1 nơi bà sinh sống, camera an ninh được lắp đặt theo tổ dân cư đấu nối với hệ thống mạng internet của hộ gia đình. Vì vậy, khi mạng của nhà nào đó gặp trục trặc thì cũng đồng nghĩa với việc camera an ninh cũng ngừng hoạt động. Bà Ngọc thấy hiện tượng này đã xảy ra khá lâu mà chưa thấy cán bộ khối xóm hay lực lượng công an sửa chữa, khắc phục nên bà trực tiếp lên công an phường phản ánh.

Công an phường Quán Bàu gặp gỡ người dân và cán bộ khối xóm trao đổi về công tác giữ gìn an ninh trật tự. Ảnh: Hoài Thu

Trao đổi về vấn đề này cùng lãnh đạo công an phường Quán Bàu, Trung tá Nguyễn Văn Quảng cho biết, hiện nay, chính quyền và công an phường phối hợp chỉnh sửa hệ thống camera giám sát với hơn 100 “mắt” đã được lắp đặt trên 11 khối, xóm. Song vấn đề lớn nhất là cần phải đầu tư máy chủ với kinh phí hàng chục triệu đồng và làm thế nào để vận hành ổn định, có dịch vụ cung cấp mạng internet đảm bảo chất lượng. Hiện nay phường Quán Bàu chưa giải ngân được tiền sửa chữa camera do đầu năm đã nhập vào kho bạc, chưa quyết toán được.



Không chỉ ở phường Quán Bàu, tìm hiểu tại phường Vinh Tân, Trung Đô chúng tôi cũng ghi nhận những phản ánh tương tự. Ví như ở phường Vinh Tân, lãnh đạo phường cho biết, trước đây các camera không phải được lắp đặt đồng bộ một lần, mà do các cụm dân cư, các khối, nhóm khối lắp đặt tùy vào thời gian hoàn thành việc vận động, đóng góp và hỗ trợ đấu nối của chính quyền.

Công an phường Vinh Tân kiểm tra máy chủ vận hành hệ thống camera an ninh cộng đồng. Ảnh: Hoài Thu

Vì vậy có khối thì lắp đầu năm, có nơi lại gần cuối năm mới lắp. Và khi lắp các camera thì người dân đồng ý cho dùng chung mạng wifi của gia đình. Qua một thời gian, nhiều hộ mạng wifi bị trục trặc, hoặc quá tải nên các camera cũng dừng hoạt động, hoặc không lưu được dữ liệu.

Bên cạnh đó, mỗi nơi khi lắp camera và đấu nối internet lại hợp đồng với một nhà mạng khác nhau, cho nên khi sửa chữa cũng thường bị chậm trễ. Bên cạnh đó còn có tình trạng quá tải dữ liệu do dung lượng lưu trữ của các camera cũng như hệ thống máy chủ, khiến hình ảnh thu được bị kém chất lượng, hoặc không lưu trữ được. Cho nên, năm 2018 sau hơn 1 năm thực hiện, lắp đặt được 40 camera trên toàn địa bàn, hiện nay phường Vinh Tân đang tạm dừng lắp mới. Chờ khắc phục mới triển khai tiếp.

Một góc phường Vinh Tân (TP. Vinh). Ảnh tư liệu Lâm Tùng

Phần lớn các hệ thống camera này đều phát huy hiệu quả, song qua thời gian hơn 2 năm vận hành đã gặp phải những bất cập như đã nêu ở trên. Vấn đề này lực lượng công an các địa phương đang tích cực phối hợp với chính quyền, hướng dẫn người dân sớm khắc phục, để tiếp tục phát huy hiệu quả hệ thống camera an ninh trong phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự, bình yên trên các khối phố.