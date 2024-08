Xã hội Công an vào cuộc vụ khách hàng nhập viện sau khi làm đẹp ở Viện thẩm mỹ quốc tế Berry Clinic Công an TP Vinh (Nghệ An), đã mời nhân viên của Viện thẩm mỹ quốc tế Berry Clinic để làm rõ vụ việc khách hàng tố cáo.

Ngày 30/8, một nguồn tin cho biết, Công an TP Vinh (Nghệ An), đã mời một nhân viên của Viện thẩm mỹ quốc tế Berry Clinic (địa chỉ tại số 6, đường Mai Hắc Đế), lên làm việc. Tuy nhiên, tại cơ quan công an, người phụ nữ này vẫn chưa thừa nhận đã trực tiếp tiến hành thủ thuật thẩm mỹ cho chị L.T.T. (38 tuổi), khiến khách hàng này sau đó phải nhập viện.

Trong khi đó, chị L.T.T. cho biết, chị cũng đã được Công an TP Vinh mời lên để nhận diện người này. "Cơ quan công an đã mời tôi lên để nhận diện người phụ nữ tự xưng là "bác sỹ Thắm". Tại đây, tôi đã xác nhận đúng là người này, tuy nhiên cô ta tên thật không phải tên Thắm mà là Nguyễn Thị Hiền", chị T. cho biết.

Trước đó, ngày 28/8, Báo Nghệ An đã có bài phản ánh về việc người phụ nữ phải nhập viện sau khi làm đẹp tại Viện thẩm mỹ quốc tế Berry Clinic.

Trong đơn tố cáo gửi Báo Nghệ An, chị T. cho biết, ngày 15/8, thông qua quảng cáo trên mạng xã hội, chị tìm đến cơ sở thẩm mỹ này để xăm môi. “Khi tôi tới thì các nhân viên lần lượt tiếp cận, thuyết phục tôi sử dụng thêm các dịch vụ khác. Nhưng vì tôi không có nhu cầu, lại không mang nhiều tiền nên từ chối. Sau đó, tôi chỉ đồng ý xăm môi, với giá 4 triệu đồng đóng tiền trước”, chị T. kể.

Tuy nhiên, khi chị T. nằm xuống, thì có người phụ nữ mặc áo blouse, tự xưng là bác sĩ Thắm đến nói sẽ là người trực tiếp làm cho tôi. Chị sau đó bị bịt mắt, xung quanh có khoảng 4 nhân viên của cơ sở thẩm mỹ.

“Nằm xuống rồi, những nhân viên này tiếp tục thuyết phục, rỉ tai tôi làm thêm các dịch vụ khác. Người tự xưng bác sĩ Thắm cứ sờ vào tai tôi, bảo tai bị lệch, không phong thủy, nên phải chỉnh lại để có "tai tài lộc". Thậm chí cô ta còn nói tai bị phong thủy xấu, ảnh hưởng đến chồng con, để thuyết phục tôi. Tôi bảo không mang tiền, thì cô ta bảo cho nợ. Lúc này tôi cũng thấy nghi nghi rồi. Với lại, vì không có nhu cầu, nên tôi nhất quyết từ chối, yêu cầu họ tuyệt đối không làm gì thêm”, chị T. kể.

Tuy nhiên, theo chị T., khi chị đang được bôi thuốc để xăm môi, thì có cảm giác đau nhói ở tai. “Tôi giật mình ngồi dậy hỏi "chị làm gì tai em thế”?, thì cô ta nói không làm gì cả. Một lúc sau, thấy buốt rát ở tai, tôi hỏi lại thì thừa nhận đã làm “tai tài lộc” xong rồi. Lúc này, thì các nhân viên mới bảo các dịch vụ đều đã làm xong và chìa ra hóa đơn 30 triệu đồng, trong đó 15 triệu đồng là tiền làm “tai tài lộc”, 15 triệu đồng làm rãnh cười, chưa kể 4 triệu đồng xăm môi tôi đóng từ trước”, chị T. kể và cho hay, trong quá trình chị bị bịt mắt, cũng không có cảm giác bị làm rãnh cười, sau đó cũng không thấy thay đổi gì trên khuôn mặt. Tuy nhiên, vẫn bị tính tiền.



Chị T. và các nhân viên của cơ sở thẩm mỹ sau đó tranh cãi, vì chị T. cho rằng không có thỏa thuận nhưng các nhân viên vẫn làm, nên không đồng ý thanh toán. Tuy nhiên, lúc này nhiều nhân viên vây quanh chị T., quay clip dọa tung lên mạng xã hội tố “khách hàng làm đẹp nhưng không trả tiền”. “Tôi thì chỉ có 1 mình nên sau đó đành phải nhượng bộ, ký vào giấy nợ”, chị T. kể.

Tai chị T. sau khi làm đẹp. Ảnh: H.T



Trở về nhà, tối 15/8, lập tức chị T. bị sưng phù, chảy máu tại vị trí bị kim châm ở tai. Chị T. nhắn tin tới người tự xưng là bác sĩ Thắm đã làm cho chị thì người này trả lời “không sao đâu, chỉ cần lau sạch là mai khỏi”. Người này sau đó còn kê đơn thuốc kháng sinh để chị T. uống. Tuy nhiên, những ngày sau đó, càng uống kháng sinh thì tình trạng càng trở nên nghiêm trọng.



Đến ngày 20/8, không thể chịu đựng được nữa, chị T. được người nhà đưa tới Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán chị bị áp xe vùng tai 2 bên sau thủ thuật thẩm mỹ không rõ loại. Một ngày sau, chị được phẫu thuật rạch dẫn lưu viêm tấy lan tỏa vùng hàm mặt.