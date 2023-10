Cống bara Nghi Quang hư hỏng nặng, nhiều diện tích lúa có nguy cơ bị dừng sản xuất

(Baonghean.vn) - Trong 24 đến 48 giờ tới, Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, có nơi trên 100mm như TP Vinh, Nghi Lộc, Hưng Nguyên, TX Cửa Lò...