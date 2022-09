Công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy bổ nhiệm Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An

Dự lễ có đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Thị Thu Hường - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Bùi Thanh An - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Kim Chi - Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh. Buổi lễ có sự tham dự của đồng chí Trần Minh Ngọc - Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An, Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An cũng lãnh đạo một số ban, sở, ngành, Hội Nhà báo. Về phía Báo Nghệ An có đồng chí Ngô Đức Kiên - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập; các đồng chí trong Ban Biên tập và cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người lao động Báo.

Tại Quyết định số 1358-QĐ/TU ngày 23/8/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An quyết định điều động, bổ nhiệm có thời hạn (5 năm) đồng chí Nguyễn Thị Thu Hương - Trưởng Phòng Thư ký biên tập - Nội dung số, Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An đến nhận công tác tại Báo Nghệ An và giữ chức Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An.

Trao quyết định, tặng hoa chúc mừng tân Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu đánh giá, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hương là cán bộ được đào tạo bài bản, có kinh nghiệm làm báo trong 26 năm công tác. Trong thời gian đó, đồng chí đã nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao phó, được tổ chức, đồng nghiệp đánh giá cao.

Nhấn mạnh sự tin tưởng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với đồng chí Nguyễn Thị Thu Hương khi giao trọng trách mới tại Báo Nghệ An - tiếng nói của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Nghệ An, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu đề nghị tân Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ và phát huy sức mạnh đoàn kết, cộng sự trong Ban Biên tập, cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Nghệ An; đồng thời quan tâm trau dồi trình độ chuyên môn để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, trách nhiệm trên cương vị công tác mới.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hương cần cùng với tập thể Báo Nghệ An tổ chức triển khai thực hiện và phối hợp các thành viên liên quan thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan; đặc biệt là thực hiện hiệu quả Đề án nâng cao chất lượng toàn diện gắn với chuyển đổi số Báo Nghệ An giai đoạn 2022 - 2027, có tính đến năm 2030 đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An đề nghị tập thể Ban Biên tập, cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Nghệ An tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, cộng sự để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Cá nhân đồng chí Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nghệ An với vai trò trách nhiệm là người đứng đầu, đầu tàu gương mẫu, giao nhiệm vụ cho tân Phó Tổng Biên tập theo chức năng, nhiệm vụ được giao, phù hợp năng lực, trình độ, chuyên môn.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu khẳng định: Lãnh đạo tỉnh luôn đặt niềm tin và tạo điều kiện thuận lợi để Báo Nghệ An tiếp tục phát triển, đạt những kết quả cao hơn, tốt hơn nữa, góp phần xây dựng tỉnh Nghệ An ngày càng phát triển bền vững.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An Nguyễn Thị Thu Hương bày tỏ vinh dự khi được Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tin tưởng giao trọng trách tại Báo Nghệ An.

Cảm ơn ý kiến phát biểu giao nhiệm vụ tâm huyết của đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu, tân Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An hứa sẽ nỗ lực hơn nữa để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, cùng tập thể Báo Nghệ An đoàn kết, nỗ lực không ngừng đưa tờ báo phát triển trong giai đoạn mới.