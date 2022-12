Công bố Quyết định điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng Công viên nghĩa trang sinh thái vĩnh hằng

(Baonghean.vn) - Sáng 1/12, tại hội trường xã Hưng Tây, UBND huyện Hưng Nguyên phối hợp với Công ty TNHH Phúc Lạc Viên – Đài hóa thân Hoàn vũ Nghệ An tổ chức lễ công bố Quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Công viên nghĩa trang sinh thái vĩnh hằng.

Tham dự lễ công bố, có đại diện Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường; Thường trực Huyện uỷ, lãnh đạo UBND huyện và đại diện các phòng, ban của UBND huyện Hưng Nguyên; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ xã, đại diện các tổ chức, đoàn thể xã Hưng Tây. Cùng dự lễ công bố có các Bí thư, xóm trưởng các xóm của xã Hưng Tây và người dân xóm Phúc Điền, xã Hưng Tây.

Tại buổi lễ, đại diện chủ đầu tư là Công ty TNHH Phúc Lạc Viên – Đài hóa thân Hoàn vũ Nghệ An đã công bố Quyết định 3500/QĐ-UBND ngày 8/11/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Công viên nghĩa trang sinh thái vĩnh hằng tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên (lần 4).

Lý do thực hiện điều chỉnh quy hoạch là để tăng thêm diện tích cây xanh, bãi đậu xe; giảm diện tích đất an táng tại nghĩa trang. Chủ đầu tư đề nghị điều chỉnh quy hoạch khu hung táng thành khu cát táng và điều chỉnh khu an táng một lần thành khu cây xanh kết hợp bãi đậu xe.

Các nội dung khác giữ nguyên theo đúng quy hoạch dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3040/QĐ-UBND ngày 18/9/2021. Do đó, chủ đầu tư lập hồ sơ điều chỉnh quy hoạch để xác định lại chỉ tiêu sử dụng đất, thông số quy hoạch xây dựng.

Về nội dung quy hoạch sau điều chỉnh, diện tích khu đất lập quy hoạch là 78,47 ha, được phân thành 2 khu chức năng. Như vậy, sau khi điều chỉnh quy hoạch thì dự án chỉ còn 2 hình thức an táng là hoả táng và cát táng, không còn hình thức hung táng.

Tổng nhu cầu an táng là 47.500 mộ phần, trong đó hỏa táng từ 3-5%, cát táng từ 70- 80%, di chuyển và quy tập từ 10-15%. Khu tâm linh được bố trí tại 4 vị trí, với tổng diện tích 1,04ha. Khu an táng bao gồm cát táng mới tại nghĩa trang và di chuyển, quy tập với tổng diện tích đất 27,13ha. Khu hỏa táng bố trí phía Nam khu đất quy hoạch với diện tích 0,27ha.

Khu hành chính, dịch vụ chung được bố trí phía Đông khu hỏa táng với diện tích đất xây dựng 0,30ha. Khu cây xanh cảnh quan kết hợp dịch vụ, bãi đậu xe; cây xanh cách ly, mặt nước có tổng diện tích 33,58ha. Bãi đậu xe có 3 vị trí và được bố trí phía Nam, phía Bắc khu quy hoạch với diện tích 0,97ha.

Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật giữ nguyên theo đúng quy hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 992/QĐ-UBND ngày 14/4/2021 và Quyết định số 3404/QĐ-UBND ngày 18/9/2021.

UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư chịu trách nhiệm phối hợp với Sở Xây dựng, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan tổ chức cắm mốc thực địa, công bố công khai quy hoạch và các thông tin liên quan đến dự án theo quy định. Trực tiếp làm việc với các cơ quan liên quan để xác định mục đích sử dụng đất các khu chức năng của dự án và hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước theo quy định.

Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện dự án phải nghiêm chỉnh chấp hành các quy định hiện hành của pháp luật về đầu tư xây dựng, đất đai, bảo vệ môi trường, phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động...; đảm bảo mục tiêu, tiến độ dự án được chấp thuận; bố trí dàn cây xanh cách ly quanh khu vực thực hiện dự án đảm bảo quy định tại QCVN 01:2021/BXD của Bộ Xây dựng.

UBND tỉnh cũng giao UBND huyện Hưng Nguyên chủ trì, phối hợp các sở, ngành: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Công an tỉnh, Cục Thuế tỉnh thực hiện việc đầu tư xây dựng đúng theo quy hoạch được phê duyệt; sử dụng đất đai đúng mục đích và đúng quy định pháp luật.

Tại lễ công bố, một số người dân xóm Phúc Điền (xã Hưng Tây) đã đề nghị các sở, ngành, UBND huyện Hưng Nguyên tiếp tục làm rõ thêm các nội dung liên quan đến trình tự, thủ tục thực hiện dự án; khoảng cách an toàn môi trường của dự án đến khu dân cư; ranh giới quy hoạch dự án...

Đại diện Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Hưng Nguyên cũng đã trao đổi, làm rõ những băn khoăn của người dân; đồng thời khẳng định dự án đã đảm bảo khoảng cách an toàn về môi trường theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng được Bộ Xây dựng ban hành tại Thông tư 01/202/TT-BXD ngày 19/5/2021; các thủ tục pháp lý của dự án đã được thực hiện đầy đủ, đúng quy định tại Luật Bảo vệ môi trường và các quy định liên quan.

Dự án Công viên nghĩa trang sinh thái vĩnh hằng tại xã Hưng Tây (Hưng Nguyên) được UBND tỉnh Nghệ An chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 3762/QĐ-UBNĐ ngày 17/8/2017. Vị trí xây dựng dự án Công viên nghĩa trang sinh thái vĩnh hằng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 52/QĐ-TTg ngày 14/1/2015 về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Dự án được UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 2566/QĐ-UBND ngày 4/6/2016; phê duyệt điều chỉnh quy hoạch lần 1 tại Quyết định số 445/QĐ-UBND ngày 19/2/2019; lần 2 tại Quyết định số 992/QĐ-UBND ngày 14/4/2021; lần 3 tại Quyết định số 3404/QĐ-UBND ngày 18/9/2021 và lần 4 tại Quyết định số 3500/QĐ-UBND ngày 8/11/2022.

Tuy nhiên, tiến độ triển khai dự án bị chậm so với kế hoạch ban đầu do một số người dân ngăn cản. UBND tỉnh đã tổ chức đối thoại với người dân và thành lập các tổ công tác xác minh những nội dung công dân kiến nghị, băn khoăn. Quá trình thực hiện định vị các điểm mốc và đo vẽ thực tế tại hiện trường đều có sự tham gia, giám sát của đại diện người dân. Sau khi có kết quả, cơ quan chức năng đã gửi thông báo đến người dân.