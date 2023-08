Công bố Quyết định thành lập trung tâm và bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Nghệ An

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Chiều 8/8, Sở Nội vụ Nghệ An tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Nghệ An và quyết định công bố bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Nghệ An.

Quang cảnh lễ công bố quyết định thành lập Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Nghệ An. Ảnh: MH

Ngày 13/7/2023, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định số 2052/QĐ-UBND về thành lập Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Nghệ An trên cơ sở tổ chức lại Chi cục Văn thư – Lưu trữ, trực thuộc Sở Nội vụ Nghệ An.

Quyết định này quy định về vị trí, chức năng của Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Nghệ An là đơn vị sự nghiệp công lập; chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp về tổ chức, số lượng người làm việc và hoạt động của Sở Nội vụ; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, Bộ Nội vụ và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Lãnh đạo Sở Nội vụ tham dự lễ công bố. Ảnh: MH

Trung tâm có chức năng, nhiệm vụ trực tiếp quản lý tài liệu lưu trữ lịch sử; tổ chức thu thập, chỉnh lý, bảo quản, khai thác, sử dụng và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ; thực hiện các dịch vụ công về công tác lưu trữ theo quy định của pháp luật.

Quyết định quy định về cơ cấu tổ chức, gồm lãnh đạo trung tâm (giám đốc và không quá 2 phó giám đốc); số lượng làm việc gồm 15 biên chế viên chức và 2 hợp đồng.

Đồng chí Nguyễn Viết Hưng - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ trao Quyết định của UBND tỉnh về thành lập Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Nghệ An và bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Nghệ An đối với đồng chí Nguyễn Thị Quỳnh Hoa. Đồng thời trao Quyết định đổi tên Chi bộ và chỉ định Bí thư Chi bộ Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Nghệ An. Ảnh: MH

Cũng tại lễ công bố, Sở Nội vụ cũng đã công bố Quyết định số 526/QĐ-SNV, ngày 01/8/2023 về việc bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Nghệ An đối với đồng chí Nguyễn Thị Quỳnh Hoa – Chi cục trưởng Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Nghệ An, trực thuộc Sở Nội vụ, kể từ ngày 01/8/2023. Thời gian bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Nghệ An đối với đồng chí Nguyễn Thị Quỳnh Hoa có thời hạn 5 năm.

Sở Nội vụ cũng đã công bố, trao quyết định đổi tên Chi bộ Chi cục trưởng Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh thành Chi bộ Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Nghệ An và Quyết định chỉ định Bí thư chi bộ Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Nghệ An; quyết định đổi tên Công đoàn cơ sở thành viên trực thuộc Công đoàn Sở Nội vụ Nghệ An.

Đồng chí Đậu Đình Dương - Phó Giám đốc Sở Nội vụ trao quyết định đổi tên Công đoàn cơ sở thành viên trực thuộc Công đoàn Sở Nội vụ Nghệ An. Ảnh: MH

Trao các quyết định thành lập trung tâm, bổ nhiệm Giám đốc trung tâm và quyết định đổi tên chi bộ, chỉ định Bí thư Chi bộ Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Nghệ An; đồng chí Nguyễn Viết Hưng - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ khẳng định, việc thành lập Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Nghệ An trên cơ sở tổ chức lại Chi cục Văn thư – Lưu trữ theo chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy, cơ cấu lại cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động.

Đồng chí Nguyễn Viết Hưng - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu tại lễ công bố và trao các quyết định. Ảnh: MH

Giám đốc Sở Nội vụ cũng yêu cầu lãnh đạo trung tâm cần phối hợp với các cơ quan, đơn vị sớm ổn định tổ chức bộ máy và trên cơ sở Quyết định số 2052/QĐ-UBND về thành lập trung tâm với các chức năng, trách nhiệm, quyền hạn cụ thể để xây dựng quy chế làm việc, phân công, phân nhiệm rõ ràng; gắn với nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, hiểu biết về chính trị, đạo đức công vụ nhằm triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn.

Đồng chí Nguyễn Thị Quỳnh Hoa – Bí thư chi bộ, Giám đốc Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Nghệ An phát biểu nhận nhiệm vụ khẳng định sẽ nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ảnh: MH

Cùng với đó là tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ và các tổ chức đoàn thể; quan tâm xây dựng khối đoàn kết trong chi bộ, ban giám đốc và người lao động, trong đó chú trọng phát huy vai trò nêu gương người đứng đầu cấp uỷ và trung tâm.

Đồng chí Nguyễn Thị Quỳnh Hoa – Bí thư chi bộ, Giám đốc Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Nghệ An phát biểu nhận nhiệm vụ, khẳng định tiếp tục nỗ lực, quyết tâm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trên cương vị công tác của mình, đảm bảo phát huy tốt vai trò và hoạt động của Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh.