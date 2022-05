Công bố số liệu tổng điều tra kinh tế và cơ sở hành chính tỉnh Nghệ An năm 2021

Việc tổng kết, công bố số liệu là từ kết quả của cuộc tổng điều tra kinh tế và cơ sở hành chính nhằm phục vụ việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung các chính sách quản lý, kế hoạch, quy hoạch phát triển ngành, vùng, phát triển cơ sở hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực…

Cuộc tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tại Nghệ An được triển khai thực hiện từ ngày 1/3/2021 chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 từ 1-30/5/2021 nhằm thu thập thông tin của các doanh nghiệp, HTX và đơn vị hành chính sự nghiệp, hiệp hội; Giai đoạn 2 từ ngày 1-30/7/2021 nhằm thu thập thông tin của các cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể và cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng thuộc đối tượng phải thu thập thông tin.



Theo kết quả tổng điều tra kinh tế năm 2021 cho thấy, trên địa bàn Nghệ An có 10.829 doanh nghiệp và hợp tác xã đang hoạt động, tăng 37,65% so với tổng điều tra kinh tế năm 2017 và tăng 91,8% so với năm 2012. Như vậy, tốc độ tăng doanh nghiệp bình quân hàng năm giai đoạn 2017-2021 là 6,6% (mỗi năm tăng 592 doanh nghiệp). Số lượng lao động trong các doanh nghiệp là 197.698 lao động, tăng 2,98%; thu nhập bình quân gần 6,5 triệu đồng/người/tháng (tăng 941,3 nghìn đồng/tháng so với năm 2017).