Công bố tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và trao thưởng các tác phẩm xuất sắc về Lễ hội Làng Sen

(Baonghean.vn) - Chiều 18/7, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức họp báo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2022.

Tham dự buổi họp báo có các đồng chí: Bùi Đình Long - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Đặng Thanh Tùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; lãnh đạo các ban Đảng, các sở, ban, ngành liên quan, cùng đại diện các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.

Thuộc nhóm 10 địa phương thu hút FDI lớn nhất cả nước

Trong 6 tháng đầu năm 2022, với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả của Trung ương, của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh đã đạt được một số kết quả khá tích cực.

Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) ước tăng 8,44%, cao hơn so với cùng kỳ năm 2021 (7,43%), đứng thứ 2 khu vực Bắc Trung Bộ và thứ 18/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trong đó, khu vực nông, lâm, thủy sản ước tăng 4,14%; khu vực công nghiệp và xây dựng ước tăng 11,65%; khu vực dịch vụ ước tăng 9,22%.

Thu ngân sách nhà nước ước thực hiện 10.100 tỷ đồng, đạt 67,4% dự toán, bằng 100,6% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, thu nội địa ước thực hiện 9.162 tỷ đồng, đạt 66,9% dự toán, bằng 100,3% cùng kỳ; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước thực hiện 937 tỷ đồng, bằng 72,1% dự toán và bằng 103,3% so với cùng kỳ năm 2021; chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 10,06% so với cùng kỳ.

Lĩnh vực dịch vụ có sự phục hồi mạnh mẽ, tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 50.877 tỷ đồng, tăng 29,38% so với cùng kỳ năm 2021. Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 1.126,7 triệu USD, tăng 24,4% so với cùng kỳ. Khách du lịch ước đạt 4,07 triệu lượt, tăng 137%.

Thu hút đầu tư đạt kết quả khá tích cực, đã cấp mới cho 58 dự án và điều chỉnh 63 lượt dự án; tổng số vốn cấp mới và tăng thêm 28.101,2 tỷ đồng. Đặc biệt, lần đầu tiên Nghệ An thuộc nhóm 10 địa phương thu hút FDI lớn nhất cả nước trong 6 tháng đầu năm với 580 triệu USD, là mức cao nhất từ trước đến nay. Thành lập mới 1.080 doanh nghiệp, tăng 7,2% so với cùng kỳ.

Cải cách hành chính, quản lý Nhà nước tiếp tục được đẩy mạnh; thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm chỉ đạo. Quốc phòng, an ninh tiếp tục được giữ vững, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm...

Bám sát và thông tin kịp thời

Kết luận buổi họp báo, đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khẳng định những kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng 6 tháng đầu năm 2022 có sự đóng góp tích cực, hiệu quả của các cơ quan báo chí, của các nhà báo, phóng viên trên địa bàn. Các nhà báo, phóng viên đã bám sát và thông tin kịp thời các vấn đề, sự kiện trên địa bàn; thường xuyên quan tâm đến đời sống mọi mặt của xã hội.

“Có thể nói báo chí đã luôn đồng hành cùng các cấp, các ngành và nhân dân toàn tỉnh; phản ánh đầy đủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và nhiều vấn đề báo chí phản ánh đã giúp tỉnh, các sở, ngành xử lý, giải quyết hiệu quả”, đồng chí Bùi Đình Long nhấn mạnh.

Tuy vậy, một số cơ quan báo chí thường trú chưa có nhiều tin, bài phản ánh tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn; chủ yếu khai thác những yếu tố tiêu cực, chưa phản ánh nhiều những vấn đề tích cực. Một số tạp chí hoạt động chưa đúng tôn chỉ, mục đích…

Thời gian tới, các cơ quan báo chí và phóng viên cần tập trung tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tăng cường quảng bá hình ảnh Nghệ An trên các phương tiện truyền thông; bám sát các sự kiện kinh tế - xã hội; chú trọng tuyên truyền những cách làm hay, việc làm tốt để nhân dân học tập. Trước mắt, tập trung phản ánh đậm nét các hoạt động tri ân nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh – liệt sĩ.

Bên cạnh đó, kịp thời thông tin chi tiết, cụ thể những trường hợp tiêu cực, nhất là hành vi nhũng nhiễu của cán bộ, công chức Nhà nước trên tinh thần khách quan, xây dựng, hướng tới những điều tốt đẹp.

Trong khuôn khổ chương trình họp báo, Ban Tổ chức Lễ hội Làng Sen năm 2022 trao thưởng cho 10 tác phẩm xuất sắc ở 4 loại hình báo chí (báo in, báo hình, báo nói và báo điện tử) tuyên truyền về Lễ hội Làng Sen và kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2022).

Báo Nghệ An có 2 tác phẩm được Ban Tổ chức trao thưởng, gồm: “Lễ hội Làng Sen – Lễ hội văn hóa Hồ Chí Minh” của tác giả Thành Chung và “Những hình ảnh ấn tượng tại Lễ hội Làng Sen năm 2022” của tác giả Đức Anh.