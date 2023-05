Công bố, trao Quyết định Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An

Công Kiên Theo dõi Báo Nghệ An trên

0:00 / 0:00 0:00 Nam miền Bắc Nam miền Bắc

Nữ miền Bắc

Nữ miền Nam

Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Chiều 19/5, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ công bố Quyết định về công tác cán bộ. Theo đó, đồng chí Thái Minh Sỹ - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Nghệ An được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An.