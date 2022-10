Công đoàn ngành Giáo dục Nghệ An trao quà ủng hộ người dân vùng lũ Kỳ Sơn

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Đây là hoạt động thiết thực nhằm góp phần giúp đỡ các giáo viên, học sinh vùng lũ Kỳ Sơn ổn định cuộc sống, tiếp tục các hoạt động dạy học.

Thực hiện Thư ngỏ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An kêu gọi ủng hộ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, chia sẻ những mất mát về người và tài sản do mưa lũ gây ra tại huyện Kỳ Sơn, chiều 5/10, Công đoàn ngành Giáo dục Nghệ An tổ chức đoàn công tác lên huyện Kỳ Sơn để trao quà ủng hộ người dân khắc phục hậu quả của trận lũ lịch sử vào ngày 2/10.

Đoàn đã trao tặng sách giáo khoa, vở, đồ dùng học tập với tổng trị giá 200 triệu đồng nhằm giúp đỡ học sinh vùng lũ của huyện Kỳ Sơn bù đắp thiệt hại, mất mát, không bị gián đoạn việc học tập.

Đoàn cũng trao 10 suất quà hỗ trợ các giáo viên có nhà bị cuốn trôi, đổ sập hoàn toàn, mỗi suất 5 triệu đồng; trao 10 suất quà hỗ trợ các giáo viên bị hư hỏng một phần nhà cửa hoặc mất mát tài sản, mỗi suất 3 triệu đồng.

Ngoài ra, đoàn cũng trao tặng 30 triệu đồng cho Trường THPT Kỳ Sơn để giúp đỡ các giáo viên, học sinh bị thiệt hại trong đợt lũ vừa qua.

Kinh phí trao quà do Công đoàn Giáo dục Việt Nam cùng một số cá nhân, đơn vị hảo tâm, cán bộ, nhân viên Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An quyên góp, ủng hộ.