Sức khỏe Công đoàn ngành Giáo dục Nghệ An ký kết quy chế phối hợp với Bệnh viện Thái An Chiều 3/6, tại thành phố Vinh, Công đoàn ngành Giáo dục Nghệ An và Bệnh viện đa khoa Thái An tổ chức chương trình ký kết phúc lợi đoàn viên.

Tham dự có đại diện Công đoàn ngành Giáo dục Nghệ An, đại diện lãnh đạo Bệnh viện Thái An.

Toàn cảnh buổi lễ ký kết. Ảnh: Đức Anh

Công đoàn Giáo dục Nghệ An hiện có 102 đơn vị trực thuộc, với tổng số 7.195 nhà giáo, người lao động. Những năm qua, công đoàn ngành Giáo dục Nghệ An luôn quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần, sức khoẻ cho người lao động.

Chương trình ký kết phối hợp giữa Công đoàn ngành Giáo dục Nghệ An với Bệnh viện Thái An với mục đích chăm lo sức khoẻ cho đoàn viên người lao động, góp phần giúp đoàn viên, người lao động được tiếp cận nhiều hạng mục chăm sóc sức khỏe, cải thiện chất lượng cuộc sống.

Ký kết phối hợp giữa Công đoàn ngành Giáo dục Nghệ An và Bệnh viện Thái An. Ảnh: Đức Anh

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đặng Văn Hải - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Nghệ An, hy vọng chương trình ký kết này sẽ mang lại lợi ích cho cả đoàn viên Công đoàn Giáo dục tỉnh Nghệ An và Bệnh viện Thái An.

Sau lễ ký kết, Bệnh viện Thái An sẽ phối hợp với Công đoàn ngành Giáo dục Nghệ An thực hiện khám sức khỏe định kỳ cho các giáo viên trên địa bàn thành phố Vinh./.