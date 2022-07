Công đoàn Nghệ An và những đổi mới 'tuổi 93'

(Baonghean.vn) - Nhìn lại hành trình hiện thực hoá Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị về “đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”, Công đoàn Nghệ An đã thực sự đầu tư sáng tạo để có những cách làm hay, những lợi ích thiết thực hướng về đoàn viên, người lao động.

Những niềm vui mới

Sự kiện “Gian hàng 0 đồng” do Liên đoàn Lao động huyện Nghi Lộc tổ chức dịp Tháng Công nhân năm 2022 vừa qua có nhiều điểm khác biệt so với các “Gian hàng 0 đồng” từng tổ chức trước đó. Cụ thể, nhân sự kiện đối thoại giữa công nhân lao động và lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện, Liên đoàn Lao động huyện Nghi Lộc đã phát cho 1.000 đoàn viên tham gia phiếu mua hàng ở “Gian hàng 0 đồng” để tuỳ chọn mua những mặt hàng nhu yếu phẩm, mỗi phiếu trị giá 100 ngàn đồng. Điều ấn tượng là, toàn bộ sản phẩm đa dạng, phong phú của gian hàng đều được huy động từ nguồn xã hội hoá.

Chia sẻ về ý tưởng này, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Nghi Lộc nói: “Thay vì sử dụng nguồn lực công đoàn, chúng tôi đã chủ động đề nghị sự tham gia của các doanh nghiệp trên địa bàn nhằm tăng quy mô và lan toả. Ban đầu, khi biết đối tượng hưởng lợi từ gian hàng có cả những công nhân từ các công ty khác, các doanh nghiệp rất ngần ngại. Tuy nhiên sau khi chúng tôi thuyết phục về sự luân phiên tổ chức sự kiện này giữa các đơn vị thì doanh nghiệp cũng đã cởi mở hơn. Người lao động tham gia sự kiện cũng rất phấn khởi vì họ được chủ động chọn những mặt hàng đúng theo nhu cầu và mua hàng với nhiều ưu đãi”.

Cùng với sự mới mẻ, sáng tạo trong chương trình “Cảm ơn người lao động” tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hitex, Liên đoàn Lao động thị xã đã phối hợp Thị đoàn Thái Hòa tổ chức chuỗi hoạt động hướng về đoàn viên, công nhân vô cùng sôi nổi, ý nghĩa.

Tại đây, các kỹ thuật viên của Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại dịch vụ Honda Trường Thắng đã tập huấn kiến thức an toàn giao thông, kỹ năng lái xe an toàn và thay dầu xe máy miễn phí cho công nhân lao động. Ngoài ra các công nhân lao động còn được tham gia trả lời các câu hỏi tìm hiểu kiến thức an toàn giao thông với giá trị giải thưởng lên đến 4 triệu đồng, được bốc thăm may mắn 100 suất quà từ “Gian hàng 0 đồng”, được giải khát từ chương trình “Giải nhiệt mùa hè”, được mua hàng được giảm giá tại các “Gian hàng trợ giá” do các doanh nghiệp, công đoàn cơ sở và đoàn thành niên trên địa bàn phối hợp tổ chức.

Tham gia chương trình và trở về với hai tay nặng trĩu quà và hàng, chị Nguyễn Thị Loan (Công ty trách nhiệm hữu hạn Hitex) phấn khởi: “Chưa bao giờ chúng tôi cảm tham gia một chương trình với nhiều phúc lợi như vậy. Được công đoàn quan tâm, nhiều tổ chức, đơn vị chăm sóc như thế này, chúng tôi cảm thấy ấm lòng vô cùng”.

Niềm vui được quan tâm của chị Nga cũng chính là niềm vui mà những công nhân tham dự diễn đàn “Doanh nghiệp vì công nhân - Công nhân vì doanh nghiệp” cảm nhận. Chưa từng có tiền lệ, chưa từng tổ chức, không có tài liệu tham khảo nhưng Liên đoàn Lao động thành phố Vinh và Liên đoàn Lao động huyện Diễn Châu đã tổ chức thành công, để lại nhiều ấn tượng tốt trong sự kiện này. Ở đó, trong sự chứng kiến của chính quyền địa phương và công đoàn cấp trên, công nhân và chủ sử dụng lao động đã cùng nhau đối thoại, cùng nhau lắng nghe để rồi tháo bỏ những hiểu nhầm, vướng mắc, hướng về một mục tiêu chung. Kịch bản của diễn đàn này - sản phẩm từ sự tâm huyết, sáng tạo của đội ngũ cán bộ công đoàn Nghệ An, sau đó đã được nhiều đơn vị bạn ở các tỉnh thành khác tham khảo, học hỏi.

Cũng bằng sự sáng tạo, tâm huyết và rất nhiều nỗ lực, 5 cán bộ công đoàn của Công đoàn Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An đã làm nên một “đêm bùng nổ” dành riêng cho đoàn viên, người lao động trong hội thi “Vũ điệu nhịp sống mới” và “Tuổi trẻ thanh lịch”. Ở đó, sau 2 năm trầm lắng vì đại dịch, những công nhân như được toả sáng, được ghi nhận, được hết mình cùng bạn bè, đồng nghiệp, những chủ doanh nghiệp được hiểu thêm về công nhân của mình, được cùng họ làm nên những kỷ niệm đẹp...

Kỳ vọng những "sang trang"

Không chỉ trong những sự kiện được liệt kê ở trên, từ sự đổi mới, sáng tạo, Công đoàn Nghệ An đã để lại rất nhiều dấu ấn khác.

Tổng hợp hoạt động tại các huyện, ngành, rất nhiều hoạt động mới và khó được triển khai hiệu quả, điển hình như: Hỗ trợ tiền xây dựng nhà cho gia đình đoàn viên từ Quỹ phong trào “Góp gạch xây nhà cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn”; Hội thi Đầu bếp giỏi - Tôn vinh ẩm thực của thị xã Cửa Lò; Gắn biển công trình Tháng công nhân và hưởng ứng đợt thi đua cao điểm xây dựng huyện đạt chuẩn Nông thôn mới tại Đô Lương; Phát động phong trào thi đua “Thu hoạch, thu mua sản phẩm mủ cao su” tại Công đoàn ngành Nông nghiệp; Thi ảnh online…

6 tháng đầu năm, Công đoàn Nghệ An đã gặt hái được nhiều con số ấn tượng, như: 24,8 tỷ đồng được chi trong dịp Tết với 80.893 người lao động được thụ hưởng; 51 hoạt động trong Tháng Công nhân do công đoàn cấp trên cơ sở tổ chức với tổng kinh phí là hơn 3,6 tỷ đồng; 21.725 ý tưởng tham gia Chương trình “1 triệu sáng kiến”, đạt hơn 700% chỉ tiêu giai đoạn 1, xếp thứ 5 trong toàn quốc; 156 tin, bài được đăng tải; 1.963 cuộc kiểm tra, giám sát tài chính, 1.784 cuộc kiểm tra thực hiện Điều lệ được thực hiện; 11.710 đoàn viên được kết nạp mới và rất nhiều chương trình phúc lợi mới…

Những kết quả trên chính là sản phẩm nhìn thấy được từ sự sáng tạo, đổi mới mà các cấp Công đoàn Nghệ An đang nỗ lực thực hiện. Phát biểu tại hội nghị “Sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm, định hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm” vừa qua, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh – ông Kha Văn Tám đã khẳng định: “Sự đổi mới không chỉ được áp dụng trong các hoạt động công đoàn mà trong công tác tuyên truyền, lan toả, không chỉ trong chương trình “Tết Sum Vầy” mà còn trong cả “Tháng Công nhân”. Cũng từ đổi mới, sáng tạo mà chúng ta đã có được những chương trình phối hợp, đối ngoại chưa từng có. Sự sáng tạo, đổi mới chính là chìa khoá để đem lại lợi ích thiết thực cho đoàn viên, người lao động, giúp Công đoàn Nghệ An đạt được những chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra”.

Quả thật, ở tuổi 93 của mình, với sự sáng tạo, nỗ lực thích nghi, chắc chắn Công đoàn Nghệ An sẽ xoá được những lối mòn và mở ra những hành trình mới đầy ý nghĩa./.