Công đoàn Nghệ An và những hoạt động hè hướng về thế hệ trẻ

(Baonghean.vn) - Bằng sự quan tâm của thế hệ đi trước, sự chăm lo của bậc làm cha mẹ, các cấp Công đoàn Nghệ An đã tạo xây dựng nhiều hoạt động nhằm thiết thực hướng về thế hệ tương lai.

Vì một mùa hè an toàn cho con trẻ

Tại sự kiện lễ khai giảng lớp học bơi dành cho con của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, bà Đào Thị Thanh Mai - Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh Nghệ An đã có những chia sẻ đầy trăn trở về vấn nạn đuối nước ở trẻ em trong các dịp hè. Trong phát biểu của mình, nữ thủ lĩnh công đoàn nhấn mạnh: “Tai nạn đuối nước trong dịp hè là vấn nạn chưa thể kiểm soát, mất mát đó để lại những đau xót vô cùng cho gia đình và xã hội. Bằng những đóng góp nhỏ bé của mình, Công đoàn Viên chức Nghệ An mong rằng có thể phần nào chung tay hạn chế, đẩy lùi vấn nạn đó theo cách thiết thực nhất”.

Nói đi đôi với làm, những năm gần đây, Công đoàn Viên chức Nghệ An và Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Nghệ An đã tiến hành ký kết chương trình phúc lợi về việc tổ chức 3 lớp dạy bơi cho con của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động là đoàn viên Công đoàn, hiện đang công tác tại các Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Viên chức Nghệ An. Năm nay, khoá học kỹ năng bơi lội trị giá 1 triệu đồng này được Công đoàn Viên chức Nghệ An và Nhà Văn hoá Lao động tỉnh trợ giá, giảm xuống còn 600 ngàn đồng/khoá. Khoá học ý nghĩa và chương trình phúc lợi thiết thực này đã sự thu hút sự tham gia của gần 90 học viên từ 7 tuổi trở lên. Lớp được chia làm 2 ca học, ca sáng từ 5h-6h30; ca chiều từ 17h-18h30, diễn ra trong 15 ngày liên tiếp.

Ngay sau lễ khai mạc, dưới sự hướng dẫn của các huấn luyện viên, các cháu vào học ngay những kiến thức cơ bản về phòng tránh tai nạn đuối nước, kỹ năng an toàn dưới nước và phương pháp cứu đuối an toàn.

Trong phần chia sẻ của mình, huấn luyện viên dạy bơi Đồng Quang Vinh nói: “Khoá học không chỉ giúp các con làm chủ được kỹ năng bơi lội mà còn giúp các con trang bị những kiến thức, kỹ năng phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích. Ngoài ra, khoá học còn là cơ hội để các con rèn luyện sức khoẻ, lòng dũng cảm, giao lưu, kết bạn, đoàn kết, tương trợ lẫn nhau. Để khuyến khích các con tham gia đầy đủ, nghiêm túc, đúng giờ, các cô chú còn có phần thưởng cho những bạn chuyên cần, tiến bộ nhất trong khoá học”.

Nhắc đến phần thưởng, những gương mặt trẻ thơ rạng rỡ hẳn lên, bạn nào bạn nấy hào hứng xung phong trả lời những câu hỏi của huấn luyện viên. Kiên nhẫn theo dõi cậu con trai Nguyễn Minh Triết mạnh dạn tham gia nhập vai trong câu hỏi tình huống nhìn thấy người đuối nước, chị Lê Thị Luyến - Đoàn viên Công đoàn Chi cục Quản lý thị trường chia sẻ: “Minh Triết đã từng học bơi và rất thích bơi nhưng mới bơi theo bản năng, chưa bài bản. Chính vì vậy, nên khi có thông tin về khoá học là tôi đăng ký cho con ngay. Với gia đình tôi, chương trình phúc lợi này mang đến “lợi” cho cả phụ huynh và con cái. Với mức chi phí rất ưu đãi, phụ huynh yên tâm khi gửi gắm con cho những thầy cô chuyên nghiệp, con trẻ vui vẻ khi có một sân chơi mùa hè bổ ích, an toàn. Mà không riêng gì các con, bản thân bố mẹ nghe những kiến thức mà các thầy chia sẻ cũng cảm thấy thích và bổ ích nữa”.

Không chỉ Công đoàn Viên chức, Liên đoàn Lao động TP. Vinh cũng đã khai thác lợi thế địa bàn hoạt động của mình để xây dựng một chương trình phúc lợi tương tự cho con của đoàn viên, người lao động trực thuộc. Khoá học nhanh chóng nhận được sự tham gia đông đảo con đoàn viên.

Chia sẻ về chương trình phúc lợi này, anh Nguyễn Ngọc Thanh - Giám đốc Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Nghệ An nói: “Suốt 2 năm dịch bệnh vừa qua, dù đã rất nỗ lực hoàn thiện các hoạt động nhưng nhiều chương trình của chúng tôi vẫn bị ảnh hưởng và gián đoạn. Trở lại trong mùa hè này, chúng tôi đã tổ chức rất nhiều hoạt động thể thao, văn hoá, văn nghệ phục vụ cho trẻ em, đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Trong đó, vui nhất là có thể đồng hành với công đoàn tổ chức các lớp học bơi cho con đoàn viên. Để chuẩn bị cho hoạt động ý nghĩa này, cán bộ Nhà Văn hoá Lao động tỉnh đã nỗ lực chỉnh trang khuôn viên, nâng cấp cơ sở vật chất, bố trí huấn luyện viên… nhằm đem lại trải nghiệm tốt nhất cho các cháu”.

Những mùa thi ý nghĩa

Thương học trò hoàn cảnh khó khăn, thiếu vắng sự chăm lo của bố mẹ, các thầy cô giáo Trường THPT Kỳ Sơn đã tổ chức nấu cơm miễn phí cho học trò trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT. Mùa thi năm 2022 là năm thứ 3 hoạt động ý nghĩa này được triển khai.

Chia sẻ về ý tưởng này, cô giáo Trương Thị Lan - Chủ tịch Công đoàn Trường THPT Kỳ Sơn cho biết: “Ở trường chúng tôi, 90% học sinh là người dân tộc thiểu số, nhà ở vùng sâu, vùng xa. Bố mẹ không có điều kiện chăm sóc, quan tâm nên các em phải tự mình xoay xở việc ăn uống, đi lại, kể cả trong những ngày thi quan trọng, vất vả nhất. Đã từng có những em đi thi với cái bụng rỗng hoặc với vắt xôi trắng, có em thì một mình đi bộ cả chục km để dự thi. Thương học trò, Công đoàn trường đã đề xuất với cấp uỷ, phối hợp với Đoàn Thanh niên, phát động các thầy cô trong trường tham gia nấu ăn phục vụ học trò ở 2 đợt thi THCS và THPT”.

Hoạt động ý nghĩa của các thầy cô Trường THPT Kỳ Sơn nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng không chỉ ở trong phạm vi trường. Khi biết hoạt động này, một số cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn huyện cùng hội cha mẹ học sinh đã rất nhiệt tình hưởng ứng. Người góp của, người góp công, chương trình nhanh chóng lan toả, trở thành một hoạt động thường niên từ lúc nào không hay.

“Sau 3 năm triển khai, chúng tôi đã thành thục những công việc này. Cứ đến ngày thi, từ 3 giờ sáng, các cô trong ban nữ công, các mẹ, các bạn sinh viên tình nguyện đã tập trung ở bếp ăn nhà trường, chộn rộn nấu nướng, cân đo, đóng gói, vận chuyển đến điểm thi… Làm sao để đảm bảo sau buổi thi sáng, các thí sinh sẽ có cơm nóng để ăn và tiếp sức cho buổi thi chiều. Các năm trước, do ảnh hưởng của dịch nên chúng tôi còn hỗ trợ cấp phát khẩu trang, nước sát khuẩn và hỗ trợ các em tìm nhà trọ nữa. Vui nhất là chúng tôi đã kêu gọi được sự chung tay của cộng đồng và biến nó trở thành ngày hội việc tốt. Trong 3 năm liên tiếp tổ chức, Công đoàn ngành Giáo dục Nghệ An đều dõi theo, ủng hộ và đồng hành với Công đoàn trường một cách nhiệt tình”, cô Lan chia sẻ thêm.

Nói về hoạt động này, thầy Đặng Văn Hải - Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Nghệ An nói: “Chúng tôi đánh giá rất cao tinh thần trách nhiệm của nhà trường trong hoạt động đầy tính nhân văn và ý nghĩa này. Thấu hiểu, sẻ chia với những khó khăn, vất vả của các em học sinh là con em đồng bào các dân tộc thiểu số tại huyện vùng cao Kỳ Sơn, trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, Công đoàn ngành Giáo dục Nghệ An đã hỗ trợ 300 suất cơm miễn phí cho các em. Đây cũng là hoạt động thường xuyên vào mỗi mùa thi, thể hiện tình cảm, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn, tiếp thêm động lực, ý chí để các em có kết quả tốt nhất sau 12 năm đèn sách”.

Được biết, trong kỳ thi THPT năm nay, Trường THPT Kỳ Sơn đã nấu hơn 900 suất cơm, mỗi suất trị giá 40 nghìn đồng. Trước đó, để học trò có một mùa thi thành công nhất, từ tháng 3, các thầy cô trong trường còn triển khai chương trình ôn thi miễn phí cho các em vào các buổi tối trong tuần./.