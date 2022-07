Khai giảng lớp học bơi cho con cán bộ, công chức, viên chức, người lao động

(Baonghean.vn) - Sáng 5/7, Công đoàn Viên chức Nghệ An và Nhà văn hoá Lao động tỉnh Nghệ An đã phối hợp tổ chức lễ khai giảng lớp học bơi cho con của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Tham dự sự kiện có đại diện lãnh đạo Công đoàn Viên chức Nghệ An, Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh, Nhà Văn hóa Lao động tỉnh cùng các cháu là con của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đến từ các Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Viên chức Nghệ An.

Trước vấn nạn đuối nước ở trẻ em vào mỗi dịp hè, thực hiện chương trình công tác năm 2022, Công đoàn Viên chức Nghệ An và Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Nghệ An đã tiến hành ký kết chương trình phúc lợi năm 2022 về việc tổ chức 3 lớp dạy bơi cho con của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động là đoàn viên Công đoàn, hiện đang công tác tại các Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Viên chức Nghệ An.

Theo đó, khoá học trị giá 1 triệu đồng này sẽ được Công đoàn Viên chức Nghệ An và Nhà Văn hoá Lao động tỉnh hỗ trợ giá, giảm xuống còn 600 ngàn đồng/khoá. Khoá học được tổ chức tại bể bơi của Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Nghệ An với 2 lớp, diễn ra liên tục trong 15 ngày, 1 lớp buổi sáng, từ 5h-6h30; 1 lớp buổi chiều, từ 17h-18h30.

Khoá học với nội dung cung cấp cho trẻ những kiến thức, kỹ năng phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích và học bơi cơ bản này đã thu hút sự tham gia đăng ký của 87 học viên từ 7 tuổi trở lên.

Chương trình đào tạo kỹ năng bổ ích này thể hiện sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, các cấp chính quyền, đoàn thể dành cho thế hệ mầm non tương lai của đất nước, mặt khác, thể hiện sự quan tâm của tổ chức Công đoàn dành cho cán bộ, gia đình đoàn viên, người lao động.

Để khuyến khích các cháu tham gia một cách đầy đủ, hiệu quả, Ban Tổ chức khoá học sẽ có giấy chứng nhận, quà khen thưởng cho các cháu tham gia học tập nghiêm túc và bơi thành thạo.

Trong buổi học đầu tiên vào sáng nay, các thầy giáo đã hướng dẫn cho học viên một số kiến thức cơ bản về kỹ năng phòng, chống đuối nước./.