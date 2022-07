Công đoàn Viên chức Nghệ An sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2022 và trao giải cho các cuộc thi

(Baonghean.vn) - Sáng 12/7, Công đoàn Viên chức Nghệ An đã tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 và trao giải một số cuộc thi. Sự kiện diễn ra đúng ngày kỷ niệm 22 năm thành lập Công đoàn Viên chức Nghệ An (12/7/2000-12/7/2022).

6 tháng đầu năm, vai trò đại diện chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, công chức, viên chức, lao động được Công đoàn Viên chức Nghệ An đặc biệt quan tâm thực hiện.

Cụ thể, 100% đơn vị đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2022, trong đó, so với năm 2021, số đơn vị tổ chức trong tháng 12/2021 tăng 9 đơn vị, không có đơn vị tổ chức sau tháng 1/2022.

Nhằm chăm lo cho người đoàn viên, lao động trong dịch Covid-19 một cách kịp thời, Công đoàn Viên chức đã trợ cấp cho 26 đoàn viên công đoàn F0 phải cách ly tại các bệnh viện dã chiến, thăm hỏi 19 đoàn viên công đoàn F0 phải cách ly tại nhà với tổng số tiền hơn 36 triệu đồng; trao hơn 3.000 khẩu trang, trị giá 3 triệu đồng cho các đơn vị có nguy cơ cao trong nhiễm Covid-19…

Tháng Công nhân năm 2022, Công đoàn Viên chức Nghệ An trao tặng 88 bộ quần áo, mũ bảo hộ lao động cho đoàn viên, người lao động; thăm, tặng quà bằng hiện vật cho 59 gia đình đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn đang phải thuê nhà trọ hoặc ở khu tập thể, công vụ của cơ quan, mỗi suất trị giá 550.000 đồng; trợ cấp cho 17 đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo mỗi suất trị giá 500.000 đồng… cùng nhiều hoạt động phối hợp ý nghĩa khác.

Ngoài ra, một số hoạt động như ra mắt câu lạc bộ dân vũ, tổ chức cuộc thi ảnh “Nét đẹp đoàn viên trong lao động”, thi ảnh Áo dài Online, chương trình Phúc lợi đoàn viên… của Công đoàn Viên chức tổ chức cũng tạo được sự lan toả, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong đoàn viên, người lao động.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Công đoàn Viên chức phát triển thêm 75 đoàn viên mới, giới thiệu, xét kết nạp 61 đoàn viên vào Đảng, cả 2 nội dung đều vượt chỉ tiêu Liên đoàn Lao động tỉnh giao. Ngoài ra, các nội dung như tổ chức các phong trào thi đua, công tác kiểm tra công đoàn, hoạt động nữ công, công tác tài chính… cũng được quan tâm thực hiện.

Căn cứ kế hoạch hoạt động năm 2022, trong 6 tháng cuối năm Công đoàn Viên chức và công đoàn cơ sở tập trung vào 13 hoạt động trọng tâm. Cụ thể, tiếp tục chỉ đạo công đoàn cơ sở tham gia Chương trình “1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19" và cuộc thi “Ý tưởng, sáng kiến chuyển đổi số trong hoạt động cơ quan Nhà nước”, tổ chức các phong trào thi đua theo kế hoạch và sơ kết một số phong trào thi đua. Công tác tập huấn các nội dung hoạt động công đoàn, ban hành quy định chấm điểm, xếp loại thi đua công đoàn cơ sở năm 2022 và đánh giá các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Công đoàn Viên chức nhiệm kỳ 2017 - 2023 cũng được lãnh đạo Công đoàn Viên chức Nghệ An quan tâm chỉ đạo…

Tham dự hội nghị, đại diện các công đoàn cơ sở đã có nhiều tham luận chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn trong 6 tháng đầu năm và định hướng 6 tháng cuối năm 2022.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Chu Bá Long - Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh đánh giá cao 7 ý kiến tham luận tại hội nghị và những kết quả đã đạt được của Công đoàn Viên chức trong 6 tháng đầu năm.

Về phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm, đồng chí lưu ý đơn vị cần rà soát chương trình công tác của năm, chỉ tiêu đại hội 2017-2022 để chuẩn bị cho đại hội nhiệm kỳ mới, tránh trường hợp không hoàn thành các chỉ tiêu. Đồng thời, các cấp công đoàn cần có sự chuẩn bị tốt cho đại hội công đoàn các cấp song song với việc tiếp tục nghiên cứu, triển khai những nội dung trong Nghị quyết 02. Ngoài ra, các phong trào thi đua, như “Cải cách hành chính”, “Chuyển đổi số”… cũng là một trong những nội dung cần đặc biệt quan tâm để tuyên truyền, giáo dục, nâng cao trách nhiệm đoàn viên, người lao động trong thực hiện nhiệm vụ.

Trong phát biểu của mình, đồng chí Chu Bá Long cũng chúc mừng Công đoàn Viên Nghệ An nhân kỷ niệm 22 năm thành lập.

Tổng kết hội nghị, đồng chí Nguyễn Công Danh tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chu Bá Long, ghi nhận những góp ý của các công đoàn cơ sở và khẳng định chất lượng các hoạt động công đoàn sẽ góp phần thúc đẩy hoạt động chuyên môn. Đồng thời người đứng đầu Công đoàn Viên chức Nghệ An cũng đã có những định hướng cụ thể cho công đoàn cơ sở cho những sự kiện thời gian tới như Đại hội Công đoàn các cấp, Tết Sum vầy năm 2023… và chỉ đạo các đơn vị tích cực hưởng ứng các cuộc thi, phong trào thi đua…

Cũng tại sự kiện này, Công đoàn Viên chức Nghệ An đã trao 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 2 giải Ba, 3 giải Khuyến khích cho các tác phẩm xuất sắc trong cuộc thi ảnh “Nét đẹp đoàn viên trong lao động”. Trong đó, tác phẩm "Phóng viên Báo Nghệ An tác nghiệp tại hiện trường vụ phá rừng ở xã Châu Bính, huyện Quỳ Châu" của Công đoàn Báo Nghệ An đạt giải Nhất.

Ngoài ra, Công đoàn Viên chức cũng trao 5 giải Nhất, 8 giải Nhì, 12 giải Ba cho các cá nhân đạt giải Cuộc thi trực tuyến "Công đoàn tham gia cải cách hành chính và xây dựng văn hóa công vụ" do Công đoàn Viên chức Việt Nam tổ chức.