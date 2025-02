Xã hội Công đoàn Viên chức Nghệ An gặp mặt kỷ niệm 25 năm thành lập Trước khi chính thức giải thể theo sắp xếp tinh gọn, chiều 27/2, Công đoàn Viên chức Nghệ An đã tổ chức Hội nghị gặp mặt kỷ niệm 25 năm ngày thành lập.

Tham dự có đồng chí Kha Văn Tám - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; các đồng nguyên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức qua các thời kỳ cùng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở trực thuộc.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Diệp Thanh

Ngày 12/7/2000, thực hiện chủ trương của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An đã thành lập Công đoàn Viên chức Nghệ An với 11 Ủy viên Ban Chấp hành và 3 Ủy viên Ủy ban kiểm tra lâm thời, 39 công đoàn cơ sở và hơn 3.000 đoàn viên là cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh.

Qua 25 năm xây dựng và phát triển với 5 kỳ đại hội, đến nay, Công đoàn Viên chức có 49 công đoàn cơ sở với hơn 4.000 đoàn viên. Từ ngày thành lập đến nay, Công đoàn Viên chức và các công đoàn cơ sở đã góp phần quan trọng vào công cuộc đổi mới đất nước và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Viên chức Nghệ An trao quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tháng Công nhân. Ảnh tư liệu: Lâm Tùng

Cụ thể, Công đoàn Viên chức tỉnh đã triển khai nhiều phong trào, mô hình hiệu quả như: Cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”; Phối hợp thực hiện dân chủ cơ sở, tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức hàng năm; Phong trào “Cán bộ công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa; Hội thi “Văn hóa công sở” năm 2011; Cuộc thi viết đề xuất sáng kiến, giải pháp cải cách thủ tục hành chính năm 2007, năm 2014; Đề xuất ý tưởng chuyển đổi số năm 2022…

Công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên luôn được chú trọng, chế độ chính sách đối với cán bộ công chức, viên chức được đảm bảo, đời sống tinh thần của đoàn viên ngày càng được nâng lên. Giải thể thao hàng năm của Công đoàn Viên chức và Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh đã trở thành ngày hội của đoàn viên…

Công đoàn Viên chức Nghệ An trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: CSCC

Bên cạnh đó, Công đoàn Viên chức cũng là đơn vị đi đầu trong các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện. Vừa qua, đoàn viên Công đoàn Viên chức đã tiết kiệm chi đóng góp hỗ trợ xây dựng 2 ngôi nhà ở xã Ngọc Lâm, huyện Thanh Chương với tổng kinh phí 100 triệu đồng.

Với những đóng góp thiết thực, hiệu quả, Công đoàn Viên chức đã được tặng cờ thi đua của Liên đoàn Lao động tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Nghệ An tại Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ảnh tư liệu: Đức Anh

Trong bối cảnh hệ thống chính trị đang được cơ cấu, sắp xếp lại để phù hợp với xu thế của thời đại, tổ chức công đoàn cũng có những thay đổi to lớn. Theo đó, Công đoàn Viên chức tỉnh Nghệ An sẽ kết thúc vai trò lịch sử của mình để bước sang trang mới với tên gọi mới.

Tại hội nghị, ôn lại 25 năm hình thành và phát triển, các đại biểu ghi nhận vai trò, đóng góp to lớn của Công đoàn Viên chức Nghệ An. Trong phát biểu của mình, đồng chí Kha Văn Tám - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh chia sẻ với những trăn trở của lãnh đạo Công đoàn Viên chức qua các thời kỳ, đồng thời tin tưởng, với sắp xếp mới, ban chấp hành và các công đoàn cơ sở của đơn vị sẽ tiếp tục phát huy truyền thống của Công đoàn Viên chức Nghệ An, phấn đấu xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh.

Ông Kha Văn Tám - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An trao Cờ thi đua cho Công đoàn Viên chức Nghệ An. Ảnh: Diệp Thanh

Đáp từ những chia sẻ của các đại biểu, ông Nguyễn Công Danh - Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh bày tỏ lòng biết ơn chân thành và khẳng định, sẽ tiếp thu, nghiên cứu để triển khai các ý kiến góp ý phù hợp với tình hình, đặc điểm của tổ chức công đoàn mới, góp phần khẳng định được vai trò, vị thế của tổ chức công đoàn trong hệ thống chính trị.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị. Ảnh: Diệp Thanh

Cũng dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An đã tặng Cờ thi đua cho Công đoàn Viên chức Nghệ An, tặng Bằng khen cho ông Nguyễn Công Danh - Chủ tịch Công đoàn Viên chức Nghệ An và bà Đào Thị Thanh Mai - Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Nghệ An vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2024.