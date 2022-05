Sôi động Lễ ra mắt Câu lạc bộ Dân vũ Báo Nghệ An và Sở Tài chính Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 27/5, Công đoàn Sở Tài chính Nghệ An, Báo Nghệ An đã tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ Dân vũ trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Tham dự buổi ra mắt có lãnh đạo Công đoàn Viên chức Nghệ An, Ban Tuyên giáo - Nữ công Liên đoàn Lao động tỉnh, đại diện lãnh đạo 2 cơ quan, Ban nữ công quần chúng Công đoàn Viên chức Nghệ An và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của 2 cơ quan.

Những năm gần đây, dân vũ được biết đến là một trong những loại hình văn hóa, văn nghệ được các chị em yêu thích. Câu lạc bộ Dân vũ ra đời xuất phát từ nhu cầu thực tế của nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhằm tạo ra sân chơi lành mạnh, giúp chị em được giao lưu, trau dồi thêm kiến thức về bộ môn khiêu vũ, thể hiện năng khiếu của bản thân. Đồng thời, đây cũng là môi trường để chị em rèn luyện sức khỏe, từ đó thúc đẩy phong trào giao lưu, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao tại cơ quan, đơn vị, góp phần giúp chị em tự tin, khỏe mạnh để yên tâm làm việc tốt, hiệu quả, góp phần xây dựng phong trào nữ cán bộ, công chức, viên chức, lao động nói riêng và hoạt động công đoàn nói chung tiến bộ về mọi mặt.

Trải qua những khó khăn, gián đoạn do dịch Covid-19, dưới sự chỉ đạo của Công đoàn Viên chức Nghệ An, sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, lãnh đạo chuyên môn, Công đoàn Sở Tài chính Nghệ An, Báo Nghệ An đã duy trì hoạt động bổ ích, thiết thực này.

Phát biểu tại lễ ra mắt, đồng chí Đào Thị Thanh Mai - Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Nghệ An ghi nhận những cố gắng, tâm huyết của Công đoàn Sở Tài chính và Báo Nghệ An trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ và đề nghị các đơn vị duy trì, nhân rộng hoạt động thiết thực này.

Tại buổi lễ, trong sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả, Câu lạc bộ Dân vũ Sở Tài chính Nghệ An và Câu lạc bộ Dân vũ Báo Nghệ An đã biểu diễn các tiết mục đặc sắc, sôi động, khoẻ khoắn. Ngoài ra, nhiều tiết mục dàn dựng công phu khác thực hiện bởi các đoàn viên công đoàn cũng được biểu diễn tại sự kiện.

Một số hình ảnh tại lễ ra mắt: