Báo Nghệ An đạt 2 giải Báo chí Toàn quốc về Phòng chống thiên tai

(Baonghean.vn) - Sáng 26/5, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ trao giải Báo chí Toàn quốc về phòng chống thiên tai lần thứ 2. Báo Nghệ An vinh dự có 2 tác phẩm đạt giải.

Tham dự lễ trao giải có đồng chí Lê Minh Hoan - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Đại diện Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai; Lãnh đạo bộ Thông tin và Truyền thông; Hội Nhà báo Việt Nam; Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP).

Giải Báo chí toàn quốc về Phòng, chống thiên tai lần thứ hai với chủ đề "Vì một xã hội an toàn trước thiên tai - Chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu" đã được phát động vào ngày 13/10/2020, nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai và ngày ASEAN về Quản lý thiên tai. Tiếp nối thành công của Giải lần thứ nhất, giải lần này đã nhận được sự tham gia tích cực của các cơ quan thông tấn báo chí và đội ngũ các nhà báo, phóng viên, biên tập viên từ các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.

Tới thời điểm kết thúc nhận tác phẩm dự thi (ngày 31/12/2021), Ban tổ chức đã nhận được tổng cộng 918 tác phẩm ở 5 loại hình báo chí (trong đó Báo in 302 tác phẩm; Báo điện tử 252 tác phẩm; Truyền hình 73 tác phẩm; Phát thanh 39 tác phẩm; Ảnh báo chí 252 tác phẩm) của 300 tác giả là những nhà báo, phóng viên, cộng tác viên đến từ gần 100 cơ quan báo chí từ Trung ương đến địa phương.

Sau một thời gian chấm giải, Ban tổ chức thông qua Hội đồng giám khảo gồm những nhà báo có uy tín trong các giải báo chí quốc gia đã lựa chọn ra 04 tác phẩm đạt giải Nhất, 05 tác phẩm đạt giải Nhì, 10 tác phẩm đạt giải Ba và 01 cơ quan báo chí có nhiều tác phẩm dự thi nhất; 15 tác phẩm đạt giải Khuyến khích, 01 tác phẩm đạt giải “Câu chuyện tác động mạnh mẽ nhất” và 02 giải Đồng hành dành cho các đơn vị có nhiều đóng góp cho công tác phòng, chống thiên tai.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp - Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai, Trưởng ban Ban Tổ chức Giải cho biết: “Hầu hết các tác phẩm dự thi lần này phản ánh chân thực, góc nhìn trực quan về hiện trạng, tác động, diễn biến của thiên tai cũng như sự tham gia của cộng đồng; làm rõ, giúp nhận dạng những hạn chế, thách thức trong công tác phòng, chống thiên tai. Không những vậy, các tác phẩm dự thi còn giúp gợi mở, đề xuất các giải pháp, biện pháp mới để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống thiên tai cho các cơ quan chuyên trách tại Trung ương và địa phương.

So với Giải lần thứ nhất, số lượng tác phẩm của Giải lần này nhiều hơn, các tác phẩm cũng được đầu tư kỹ lưỡng hơn, chất lượng hơn. Nhiều bài báo, phóng sự nhiều kỳ, nhiều phần đã phản ánh trung thực khách quan…”.

Bà Caitlin Wiesen, Trưởng đại diện thường trú UNDP Việt Nam cho biết: “Báo chí có một vai trò quan trọng trong việc phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai. Thứ nhất, báo chí nâng cao nhận thức, thúc đẩy sự tham gia hành động của cộng đồng. Thứ hai, báo chí có thể giúp người dân hiểu rõ và biết cách phòng tránh thiên tai và tình trạng biến đổi khí hậu. Thứ ba, báo chí có thể giúp cung cấp thông tin cho các nhà khoa học và các nhà hoạch định chính sách trong việc chia sẻ thông tin về biến đổi khí hậu. Sự cống hiến không ngừng của báo chí trong việc nâng cao nhận thức và truyền bá thông tin liên quan đến thiên tai là rất quan trọng khi chúng ta cùng làm việc để nhanh chóng thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm thiểu rủi ro thiên tai và xây dựng một tương lai bền vững, một xã hội an toàn trước thiên tai ở Việt Nam, để không ai bị bỏ lại phía sau”.

Báo Nghệ An vinh dự có 2 tác phẩm đạt giải, bao gồm tác phẩm "Trắng đêm dập lửa, cứu rừng thông cháy ngùn ngụt ở Nghệ An" của tác giả Ngô Quang An đạt giải Ba và tác phẩm "Giải pháp mang tính lâu dài để hạn chế tổn thất do sạt lở núi gây ra" của nhóm tác giả Bùi Công Kiên, Nguyễn Tiến Hùng đạt giải Khuyến khích.

