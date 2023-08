Công đoàn Viên chức triển khai thực hiện các chỉ tiêu Đại hội V, nhiệm kỳ 2023-2028

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Sáng 16/8, Công đoàn Viên chức Nghệ An tổ chức hội nghị quán triệt Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Viên chức Nghệ An lần thứ V, nhiệm kỳ 2023-2028; Báo cáo nhanh kết quả Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023 - 2028 và Thông báo số 920-TB/TU ngày 31/5/2023 của Tỉnh ủy.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Diệp Thanh

Tham dự hội nghị có đại diện Thường trực Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh Nghệ An, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An và đội ngũ cán bộ công đoàn thuộc Ban chấp hành các Công đoàn cơ sở.

Tại hội nghị, đồng chí Chu Bá Long – Phó Bí thư Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh đã quán triệt Thông báo số 920-TB/TU ngày 31/5/2023 về kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ tại Hội nghị đối thoại với lãnh đạo quản lý cấp phòng và chuyên viên năm 2023.

Đồng chí Chu Bá Long – Phó Bí thư Đảng uỷ khối Các cơ quan tỉnh, quán triệt Thông báo số 920-TB/TU ngày 31/5/2023 của Tỉnh uỷ. Ảnh: Diệp Thanh

Theo đó có nhiều nội dung quan trọng trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng hội tỉnh lần thứ XIX; Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 18/7/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Hội nghị cũng đã báo cáo nhanh kết quả Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Đồng chí Nguyễn Chí Công – Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh báo cáo nhanh kết quả Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Ảnh: Diệp Thanh

Dịp này, đồng chí Nguyễn Công Danh - Chủ tịch Công đoàn Viên chức Nghệ An đã Quán triệt Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Viên chức Nghệ An lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 – 2028 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Theo đó, với 14 chỉ tiêu tại đại hội, Ban chấp hành Công đoàn Viên chức Nghệ An đã xây dựng chương trình hành động gồm 11 nội dung.

Đồng chí Nguyễn Công Danh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Diệp Thanh



Điển hình như kế hoạch về xây dựng cơ chế vận động đoàn viên tham gia đóng góp quỹ xây dựng nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở theo Chỉ thị 21 của Tỉnh ủy; Nghị quyết Thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn về thực hiện dân chủ trong các cơ quan, đơn vị; Kế hoạch xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa; Nghị quyết Nâng cao vai trò, trách nhiệm của đoàn viên tham gia cải cách hành chính thực chất, rõ nét, trọng tâm là chuyển đổi số; Đề án xây dựng cơ chế hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức đặc biệt khó khăn, nhất là viên chức, người lao động làm việc trực tiếp, làm việc tại hiện trường…

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Nghệ An mong muốn chương trình hành động của các cấp công đoàn sẽ được triển khai đúng tiến độ xuống cơ sở và tạo được động lực thống nhất, hoàn thành các chỉ tiêu trong nhiệm kỳ 2023-2028./.