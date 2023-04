Công ty Cổ phần mía đường Sông Con đầu tư 5 tỷ đồng nâng cấp nồi nấu đường công nghệ mới

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm đường, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, Công ty Cổ phần mía đường Sông Con (Tân Kỳ) trong niên vụ ép này đã đầu tư 5 tỷ đồng để nâng cấp nồi nấu đường công nghệ mới từ Ấn Độ.

Với quan điểm một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu là chất lượng sản phẩm phải được nâng cao để đủ sức cạnh tranh trên thị trường, do vậy niên vụ ép 2022 - 2023 này, Công ty Cổ phần mía đường Sông Con đã đầu tư 5 tỷ đồng để lắp đặt nồi nấu đường công nghệ mới được nhập từ Ấn Độ.

Ông Nguyễn Bá Quý - Phó Giám đốc Công ty Cổ phần mía đường Sông Con cho biết: Từ trước đến nay, sản phẩm đường trắng thương phẩm của nhà máy đã đáp ứng được nhu cầu của khách hàng. Tuy nhiên với mục tiêu là không ngừng nâng cao sản phẩm đường, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng, vì vậy đơn vị đã đầu tư lắp đặt thay thế nồi nấu đường công nghệ mới của Ấn Độ.

Nồi nấu đường công nghệ mới này có công suất 35m3/mẻ, thời gian hoạt động 4 tiếng/mẻ, cho ra sản phẩm đường đẹp hơn và hạt đường to hơn so với công nghệ cũ. Sản phẩm hạt đường to chính là yêu cầu của khách hàng hiện nay mà công nghệ cũ trước đây không đáp ứng được.

Vùng nguyên liệu mía ngày càng mở rộng, người dân có điều kiện đầu tư hợp lý nên năng suất, chất lượng mía được nâng cao, cùng với nhà máy đổi mới công nghệ sản xuất, do vậy sản phẩm đường trắng của Công ty Cổ phần mía đường Sông Con làm ra đến đâu tiêu thụ hết đến đó.